Con la llegada del verano, muchos optan por desempolvar sus barbacoas o asadores y disfrutar de sus carnes favoritas a la brasa o simplemente, deleitar a los más pequeños con un “slider” o un “perro caliente” preparado de esta manera, mientras disfrutan del receso escolar en casa.

Pero un buen asado puede ser más complicado de lo que parece, especialmente si es algo que no se practica con frecuencia, por lo que el ‘pitmaster’, Sammy Torres, coordinador del décimo ‘Selectos BBQ Challenge” que se celebra el sábado 27 de junio en el Tablado de Guaynabo, compartió algunos truquitos para que nuestras carnes nos queden “de campeonato”.

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Carbón o gas

A la hora de hacer una parrillada, Torres dijo preferir el carbón. “Yo no cocino a gas. Prefiero prender carbón y cocinar al carbón, porque el carbón le aplica un sabor adicional a la carne. El fuego que produce el carbón le da un sabor diferente a la carne”, explicó. Sin embargo, un contratiempo normal que enfrentan muchas personas es lograr que el carbón se encienda de manera uniforme, lograr una brasa constante y evitar que nuestro ‘bbq’ se incendie arruinando las carnes. Algunas sugerencias que el veterano ‘pitmaster’ compartió para evitar esto son las siguientes:

No uses líquido para encender tu barbacoa- Existen otros métodos para encender el carbón. Por ejemplo, Torres recomendó utilizar una servilleta empapada en aceite. “Tu puedes mojar una servilleta en aceite de cocinar, aceite vegetal o aceite de oliva y ponerla en medio del carbón y prender la servilleta”, explicó. Otro método para lograr encender el carbón de manera uniforme es utilizar una chimenea. “ Una chimenea es básicamente parecido a un güiro, abierto por arriba y por abajo. Llenas tu chimenea de carbón y por la parte de abajo, coges un papel y lo prendes y el fuego que va a generar ese papel, se va a encargar de prenderte el carbón que tienes en la chimenea y lo viertes en tu ‘BBQ’“, indicó.

Existen otros métodos para encender el carbón. Por ejemplo, Torres recomendó utilizar una servilleta empapada en aceite. “Tu puedes mojar una servilleta en aceite de cocinar, aceite vegetal o aceite de oliva y ponerla en medio del carbón y prender la servilleta”, explicó. Otro método para lograr encender el carbón de manera uniforme es utilizar una chimenea. “ Llenas tu chimenea de carbón y por la parte de abajo, coges un papel y lo prendes y el fuego que va a generar ese papel, se va a encargar de prenderte el carbón que tienes en la chimenea y lo viertes en tu ‘BBQ’“, indicó. Divide tu ‘BBQ’- “Todo ‘bbq’ debe tener dos áreas de calor”, explicó. Traza una línea imaginaria en tu asador. El carbón encendido debe estar a un lado de esa línea. La idea es que puedas cocinar tus carnes exponiéndolas lo menos posible a la brasa encendida. Utiliza el área donde está el carbón encendido para sellar las carnes y una vez hayas completado el sellado, muévelas al área sin carbón para que se cocinen lentamente. Esto evitara que las carnes pierdan sus jugos durante la cocción y/o se quemen.

También te ayudara a evitar incendios en la barbacoa cuando las grasas de la carne comiencen a derretirse y a caer. “Si tienes un incendio en la barbacoa, simplemente mueve las carnes al lado donde no hay carbón”, reveló Torres.

El pitmaster Sammy Torres ofrece sus consejos para lograr un BBQ fenomenal. ( Suministrada )

Las carnes

Pollo- A la hora de preparar pollo a la barbacoa, el ‘pitmaster’ recomienda presas como las alas, caderas y muslos. El sabor y la tolerancia de estas carnes, dijo, son la justificación de esa elección. “Yo prefiero las alitas y las caderas sobre todas las presas. Las caderas tienen un poco más de grasa, un poco más de sabor y al ser una carne oscura dentro del pollo, es una carne que te perdona más los errores de la cocina”, añadió.

Un truco que practica Torres con las caderas es despegarle la piel y remover la grasa. “Eso te queda como un papelito. Entonces lo adobas bien, la caderita y el cuerito y vuelves y lo arropas bien con ese cuerito que le sacaste la grasa. Y le estas quitando la grasa del cuerito, que es lo que impide que se tueste el cuero”.

Mientras que las alitas, “al ser unas piezas de carne oscura, son unas presas un poco más oscuras y lo que tu utilices para adobarla, le va a dar el gusto que tu esperas”, señaló. Respecto al adobo y el condimento, el ‘pitmaster’ indicó que se puede utilizar el condimento de su predilección para la preparación, pero recomendó adobar las presas de pollo, una o dos horas antes de cocinarlas. Recordó que es recomendable que el pollo alcance una temperatura interna de 165° Fahrenheit, antes de consumirlas.

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Cerdo- Torres describió el cerdo a la barbacoa con una sola palabra; “espectacular”. ”Cualquier cosa que hagas de cerdo (a la barbacoa) es espectacular. Las costillas, las chuletas, la chuleta can can, los perniles, los ‘pork shoulders, el pork belly. Todas esas piezas de cerdo, al carbón quedan espectacular”. Sin embargo, destacó que la clave está en el adobo y compartió su secreto.

“Una de las técnicas es, secarle bien la piel. Ya sea que le untes la sal, o que le untes vinagre, o que le untes mantequilla, o que le untes aceite en “spray”. Todas esas cosas te ayudan a tostar el cuero", dijo. Respecto al adobo, destacó que el cerdo es una carne que se puede manipular de acuerdo al gusto personal y al adobo que prepares. “Por ejemplo, en mi caso, para costillas de cerdo, mi adobo consta de azúcar negra, sal, pimienta, paprika, ajo granulado, cebolla granulada y canela”. Añadió que una vez el cerdo ha alcanzado una temperatura interna de 145 a 150 grados, se considera saludable para consumo.

Res- Sobre la carne de res Torres resaltó que esos cortes cuentan con la particularidad de que la temperatura pueden variar, dependiendo de la preferencia del comensal, según los diferentes términos de cocción (rare, medium, done y well done). Sin embargo indicó que lo recomendable es consumirlas una vez hayan alcanzado una temperatura mayor a los 135 grados, o más o menos medium.

En cuanto a los cortes de res, sostuvo que su predilección es el ribeye.

Por último, Torres destacó que una vez las carnes estén listas y hayan sido retiradas del fuego, es importante dejarlas reposar para evitar la pérdida de sus jugos al momento de cortarlas.

Salsas

Durante toda la entrevista, el ‘pitmaster’ fue enfático en que existen una gran cantidad de factores que dependen del gusto del cocinero y/o sus invitados que pueden hacer variar lo que sería una parrillada perfecta.

En cuanto a las salsas, indicó que se puede utilizar cualquier salsa disponible en el mercado o una preparada por usted mismo. Sin embargo, recordó que esas salsas deben ser aplicadas a las carnes antes de retirarlas del fuego, para lograr que se fundan con la carne y el condimento.

Equipo

Recuerda tener a la mano los utensilios necesarios para completar la tarea de manera segura. Unas tenazas, una brocha de silicón, un buen cuchillo, guantes para el calor y una chimenea para carbón, son indispensables para la tarea.

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La décima edición del Selectos BBQ Challenge está abierta a equipos de hasta cinco personas mayores de 18 años, quienes podrán competir en las categorías de hamburguesas estilo sliders, pollo, carne, costillas y Master Grill. Supermercados Selectos proveerá la carne a los equipos, que deben llevar su propio carbón. Se premiarán los primeros tres lugares de cada categoría, además de un ganador “Master Grill”, para un total de 13 premios.

El evento contará con un espectáculo artístico a cargo de la banda Algarete, así como degustaciones, ‘food trucks’, artesanos, talleres sobre técnicas de barbacoas y entretenimientos para niños. Las mascotas son bienvenidas.