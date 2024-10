Con el deseo de resaltar el talento musical de la mujer puertorriqueña, las vocalistas Michelle Brava y Maribella presentan su espectáculo “Fuerza de mujer”, este domingo a las 4:00 p.m., en la Sala José Luis Moneró del Centro de Bellas Artes en Caguas.

“Es un tributo musical a lo que somos las mujeres latinas y puertorriqueñas, mujeres emprendedoras y fuertes que dejamos huellas. En éste concierto vamos a resaltar las canciones de nuestras grandes compositoras Sylvia Rexach y Puchi Balseiro, entre otras”, manifestó Michelle Brava, al tiempo que indicó que también interpretarán los éxitos de Olga Tañón, Yolandita Monge, Ednita Nazario y Carmita Jiménez.

“Los temas de estas grandes cantantes boricuas no pueden faltar ¡Qué mujer no se ha identificado con sus canciones! Hemos seleccionado un repertorio bien variado, vamos a cantar boleros, baladas, bachata y salsa... de todo un poco”, aseguró la vocalista.

Las cantantes, quienes compartirán por primera vez un mismo escenario, serán dirigidas por Manolo Navarro, curiosamente director artístico de ambas, y un cuarteto de músicos.

“Hemos estado juntas en estudios de grabación, pero no hemos cantado en un mismo concierto. Me siento supercontenta de poder cantar con Michelle, una artista muy profesional y polifacética, Somos amigas y nos llevamos muy bien, contrario a la foto que utilizamos como estrategia publicistaria, donde mostramos guantes de boxeo. En el concierto no hay ganadoras ni perdedoras, triunfarán las mujeres que nos han abierto puertas”, añadió Maribella.

La vocalista cayeyana adelantó que como parte de su repertorio incluirá temas como “Voy a sobrevivir” , una bachata favorita de mis fans, para mujeres fuertes y valientes, y “A vivir la vida”, una guaracha con mezcla de ballanato de mi autoría, así como otros éxitos de nuestras cantantes e intérpretes boricuas”.

Las cantantes aclararon que su concierto no es sólo para mujeres, “es para caballeros también, que lleven de la mano a sus parejas a celebrar lo importante que somos las mujeres boricuas, para que acumulen puntos”, exclamaron entre risas.