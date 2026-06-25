Cultura Profética realizará este sábado, 27 de junio un concierto gratuito para celebrar el estreno de “En bucle”, su séptima producción discográfica.

La presentación se llevará a cabo en la Plaza de La Convalecencia en el casco urbano de Río Piedras. El evento comenzará desde las 5:00 p.m. y contará con música, gastronomía y artesanos locales.

Rio Piedras representa el lugar donde el grupo comenzó su trayectoria, ensayando, presentándose en pequeños escenarios y construyendo las bases de lo que se convertiría en una de las bandas más influyentes de la música latina.

La presentación marcará el primer concierto de la banda en un año y medio, así como su primer espectáculo en vivo desde el lanzamiento de su nuevo disco.

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