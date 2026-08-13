Con un fin de semana de entretenimiento gratuito y una variada programación de experiencias y actividades para toda la familia, Distrito T-Mobile y Coca-Cola Music Hall celebrarán su quinto aniversario del 14 al 16 de agosto. La agenda de eventos en Popular Plaza contará con la participación de reconocidos artistas puertorriqueños, entre ellos El Gran Combo de Puerto Rico, Ana Isabelle y Christian Alicea, como una forma de agradecer el respaldo que residentes y visitantes le han brindado durante estos primeros cinco años.

Distrito T-Mobile se ha consolidado como el principal destino de entretenimiento de Puerto Rico. Desde su apertura en 2021, ha recibido más de 12 millones de visitantes y proyecta superar los 15 millones al cierre de 2026.

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“La mejor manera de celebrar este aniversario es junto a las personas que han dado vida a este destino y han respaldado el crecimiento de este proyecto puertorriqueño desde sus inicios. Este fin de semana de actividades es nuestra forma de agradecer a los millones de residentes y visitantes que han hecho de Distrito T-Mobile un punto de encuentro para Puerto Rico y parte de sus momentos más memorables”, expresó Christian Nieves, gerente general del venue.

Por su parte, el Coca-Cola Music Hall continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de entretenimiento del Caribe recibiendo a más de 940,000 visitantes a través de 661 eventos. Este mes se prepara para recibir a su visitante número un millón.

“Durante estos cinco años, el Coca-Cola Music Hall ha demostrado el impacto que puede tener un venue cuando existe una visión clara, un equipo comprometido y la confianza de toda una industria. Nos sentimos profundamente agradecidos por la oportunidad de formar parte de momentos que han marcado a miles de personas y de contribuir al crecimiento de la oferta cultural y de entretenimiento de Puerto Rico. Este aniversario nos inspira a seguir evolucionando, atrayendo producciones de clase mundial y creando nuevas oportunidades que continúen impulsando el desarrollo artístico, cultural y económico de la Isla”, destacó Arleene Pérez-Cruz, gerente general del Coca-Cola Music Hall.

Para conmemorar y agradecer el respaldo que ha hecho posible estos primeros cinco años, celebrarán junto al público con un fin de semana estelar.

La gran celebración iniciará el Viernes con una noche especial en alianza con Bacardí, que también conmemora su 90 aniversario. Como parte de la experiencia, los restaurantes de Distrito T-Mobile tendrán durante todo el día una selección de cócteles elaborados con rones Bacardí en happy hour, incluyendo opciones como mojito y old fashioned. Además, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., por un periodo de 90 minutos, habrá una promoción especial de cócteles seleccionados por solo 90 centavos, así como sorteos, premios y otras sorpresas. La noche culminará con las presentaciones musicales de Christian Alicea y la banda Trance.

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El sábado llega a Popular Plaza el Coca-Cola Food & Music Fest, una experiencia que combina gastronomía y música en vivo con artistas de la talla de El Gran Combo de Puerto Rico, acompañado por La Mulenze, DJ Negro y La Sonora Sanjuanera.

Las actividades continúan el domingo con la participación especial de la actriz y cantante Ana Isabelle, así como un encuentro musical que reunirá a Dionicio, Cristian, Yancy, Ariana, Noelyz, Kevin, Gustavo y Vicky, integrantes de la pasada edición de “Objetivo Fama”.

A estas iniciativas se sumarán promociones, experiencias interactivas y activaciones en distintos restaurantes y espacios del venue, además de ofertas especiales y propuestas gastronómicas exclusivas.