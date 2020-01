Pa’ Coamo pa’l San Blas

Manny Manuel sube hoy viernes a la tarima del Festival Gastronómico Artesanal San Blas en Coamo como parte del fin de semana de fiesta por el Maratón de San Blas. (David Villafane/Staff)

Como parte de la 58va edición del medio maratón San Blas, este fin de semana se celebra en Coamo el Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2020. Desde hoy y hasta el domingo habrá una gran oferta culinaria y artesanal, así como un programa musical para todos los gustos. Las actividades inician hoy a las 9:00 a.m. con una feria de salud, seguido por la música del trío Los Condes. A mediodía habrá juegos tradicionales para los niños. A las 9:00 p.m. canta Manny Manuel y después La Secta All Star. El sábado a las 11:00 a.m. celebran el día del niño. Desde las 3:00 p.m. en tarima estarán Kenty Colón, Hermes Croatto, Andrés Jiménez, Charlie Aponte y LimiT-21. El domingo, después del maratón, cantan los Clásicos de la Salsa, Rumba Caliente, Plenéalo, trovadores, Willie Rosario y Gilberto Santa Rosa.

Noche retro en Caguas

Esta noche regresa al Paseo de las Artes de Caguas, Al Fresco Music & Culinary Show. Desde las 6:00 p.m. disfrutarás de una gran variedad de estaciones gastronómicas, bebidas, espectáculos artísticos y mercado artesanal. Con DJ Emil Cedeño y la banda Back 2 the 80’s.

Abrazo musical

Manolo Mongil cantará mañana en el Abrazo musical por el suroeste, en La Parguera. (JLCC)

Nuestros compatriotas en el sur siguen precisando de nuestra ayuda y por eso mañana podrás dar la mano mientras pasas un ratito chévere con la actividad Abrazo musical por el suroeste 2020 en Lajas. Habrá recolección de fondos y suministros en la plaza San Pedro, de La Parguera. Desde las 7:00 p.m., la actriz Cordelia González animará una velada con música de Alberto Carrión, Cucco Peña, Manolo Mongil, el arpista José Luis Rodríguez, Martin Nieves y la banda The Comebacks. Se le solicita a los asistentes que hagan donativos en forma de dinero y/o artículos de primera necesidad e higiene.

Homenaje al rock

La edición de esta noche de Sunset Rythmes, en Paseo Caribe, rinde un tributo al rock en español con el grupo Basiko. Desde las 7:00 p.m. En el #15 de la Ave. Muñoz Rivera, San Juan (después del puente Dos Hermanos).

Cine al aire libre

Mañana será noche de Cine del Estuario, en la Laguna del Condado. Llégale con la familia para que disfrutes la proyección al aire libre en una pantalla gigante de la película The Lion King. Se recomienda que los participantes lleven sillas o sábanas. Puedes traer lo que quieras beber o picar. De 7:00 a 10:00 p.m. en el parque Jaime Benítez de la Reserva Estuarina de la Laguna del Condado (calle Vieques #1110).

Pa’ bailar de lo lindo

Disfrútate el fin de semana en San Juan, que desde esta noche te ofrece buena música con Adoquín Jamming Nights. Desde las 7:30 p.m., Edgardo Delgado y Tambuyé deleitarán a los asistentes en la Plaza Colón y la Plaza de Armas de la Ciudad Amurallada. Mañana, de 8:00 a 10:00 p.m. déjate embrujar por La magia de los tambores, con una interpretación de música afroantillana a cargo de Tata Cepeda en la Plaza de Armas. Más temprano, en Santurce, se realiza el evento Ponle salsa, en La Plaza Los Salseros, en Villa Palmeras. De 6:30 a 8:00 p.m. gozarás de música bailable y si no sabes, pues aprendes con las clases de salsa.

Solidarios con el sur

Jerry Medina integra el programa musical de la Feria Solidaria y Concierto de Ayuda al Sur, mañana sábado en Guánica. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

Mañana en Guánica celebran la Feria Solidaria y Concierto de Ayuda al Sur, a las 10:00 a.m. en la Carr. #116, intersección con la 332, frente a la fábrica de uniformes. Con música de Orquesta Macabeo, Yuba Iré, Bomba para el Pueblo, Los Mocosos, Los Pleneros del Severo, Jerry Medina y otros. Allí podrás llegar con tus donativos de suministros, artículos de primera necesidad o efectivo.

Adiós a enero

Con todo lo que ha ocurrido en el país desde que comenzó el año, este mes de enero ha parecido interminable. Pero ya hoy termina y hay tanta gente feliz por esto que hasta lo despedirán como al Año Viejo. Si te quieres sumar a la despedida, lo podrás hacer alrededor de la Isla. Algunos lugares que lo harán son: La Placita de los Robles (Ave. Américo Miranda en San Juan) conmemorará la “despedida a los 365 días de enero” con música de Tito Auger; en La Concha Resort tendrán el “New Year’s Do-Over Party” a partir de las 8:00 p.m. con la música de DJ Fabu y Sayonara Señorita. También podrás despedir el mes en La loma del vecino, en Guaynabo, desde las 9:00 p.m.; en La Vieja Pizza & Beer, en Cupey, desde las 7:00 p.m.; en D’Tapas Restaurant, en Boquerón, desde la 1:00 p.m.; con variedad de cócteles y “karaoke night”; Los Insanos El Chinchorro, en Manatí, desde las 6:00 p.m.; Sazonao El Chinchorro, en Hormigueros, desde las 8:00 p.m.