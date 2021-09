NAGUABO. Quizás no hayas visitado La Fanduca, pero seguro que has escuchado la canción “Bajo un palmar”. Pues dicen que el compositor Pedro Flores la escribió inspirado por las palmeras de esta playa de su pueblo natal, Naguabo.

La Fanduca, sin duda, puede servirle de musa a cualquiera que la visite, pues es pequeña en extensión pero gigante en belleza. En un rinconcito del barrio Húcares, La Fanduca conquista con su variedad de tonalidades azules que se funden con el cielo.

“Nosotros acostumbramos a venir aquí desde pequeños. Yo he seguido la tradición con mis hijas, yernos y nietos. Me gusta este lugar porque es tranquilo, el mar es bueno y no es tan hondo para los niños. Ellos lo disfrutan mucho, desde que llegaron no quieren salir del agua”, opinó Lili Rodriguez, quien reside en la Isla.

La Fanduca ( David Villafane/Staff )

Otros visitantes entrevistados por este medio eran boricuas en la diáspora que aprovechaban el paisaje para tomarse fotografías. Estos resaltaron que La Fanduca el ambiente relajado y un poco más privado que ofrece esta playa.

La Fanduca ( David Villafane/Staff )

A poca distancia de La Fanduca, está Tropical Beach, una de las playas más visitadas de Naguabo, que cuenta con mucho más espacio, áreas de sombra y palmeras para colocar una hamaca. Cabe destacar que en esta zona anidan tortugas, por lo que los visitantes deben respetar las reglas para proteger estas especies.

Tropical Beach ( David Villafane/Staff )

Ambas playas están cerca del área del malecón de Naguabo, donde puedes encontrar una variedad de chinchorros y restaurantes para degustar el mejor pastelillo de chapín y el pescado más fresco de la zona.