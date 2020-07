(JOSE RODRIGUEZ)

El Yunque

El Servicio Forestal reabrió principales áreas recreativas en la Carr. 191, conocida como Área Recreativa La Mina en el Yunque. Las visitas son limitadas y los visitantes deberán utilizar un sistema de reservación en línea para asegurar un boleto de entrada por un tiempo asignado. El sistema de reservación está disponible en Recreation.gov o la aplicación móvil. Los boletos son gratuitos, pero Recreation.gov cobra una tarifa $ 2 para procesar las reservaciones. El acceso se limitará a 130 vehículos por día, debido a la disponibilidad actual de baños operables en el bosque. Este sistema de reservación minimizará el contacto entre el personal del bosque y los visitantes, y a la vez limita la cantidad de personas concentradas en las principales áreas recreativas. No se requiere reservación para visitar las áreas dispersas del Bosque, solo para el Área Recreativa La Mina.

Cueva Ventana

Esta aventura en Arecibo está lista para recibir a sus visitantes, con previa reservación. Se debe tener en todo momento marcarilla, lavarse las manos y mantener una distancia de 6 pies. Para más información https://www.cuevaventanapr.com

Balnearios

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reabrió los balnearios Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel "Nolo" Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques. Operarán de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde de miércoles a domingo.

Parques Nacionales

Isla de Cabras en Toa Baja, Julio Enrique Monagas en Bayamón y Luis Muñoz Rivera en San Juan están operando nuevamente bajo estrictas medidas de seguridad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como ocurre en otros lugares, se debe cumplir en todo momento con las recomendaciones del CDC de distanciamiento social.

El Observatorio de Arecibo

El Centro de Ciencias y Visitantes de la Fundación Ángel Ramos, reanudó las visitas del público. de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., siguiendo las medidas sanitarias sugeridas por el CDC y el Gobierno de Puerto Rico, en relación a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Para minimizar la exposición de visitantes y empleados, se están tomando las siguientes medidas: las visitas serán exclusivamente por reservación (para reservaciones puede visitar la siguiente página: http://www.naic.edu/ao/content/reservation-request-form); toda persona de 5 años o más deberá usar en todo momento mascarilla, persona que no tenga mascarilla, no podrá entrar; se tomará la temperatura de cada persona en la entrada, aquella persona que tenga 100.4 F (38 C) o más de temperatura, no podrá entrar ni él/ella ni el grupo con el que vaya; utilizar desinfectante de manos y mantener distanciamiento físico.

Carabalí Rainforest Park, Luquillo

Ponte la mascarilla y disfruta de la diversión de este lugar. Puedes seleccionar, mediante reservación en www.carabalirainforestpark.com o llamado a los teléfonos (787)889-5820 (787)889-4954, algunas de las excursiones para recorrer el lugar: vehículos todoterreno o a caballo. También tienen disponibles trillitas en go-karts.

Hacienda Campo Rico en Carolina

A partir de hoy puedes disfrutar en familia y amigos de los trail rides. Separa tu espacio llamando al (787) 629-0222 o visitando la página:https://www.camporicotrailrides.com

