¡Nadie ha podido con ese burrito!

Al momento, no ha habido un solo cliente de Dos Panza Taquería y Cantina, ubicado en el barrio Palmer, en Río Grande, que haya logrado ingerir completo el plato estrella del lugar: un burrito elaborado al estilo ‘tex mex’, pero que mide nada más y nada menos que un pie de largo.

Relleno de esquina a esquina con pollo, steak, camarones o carnitas; ensalada, queso monterrey, refrito, sour cream y guacamole, también lleva salsa, queso derretido por encima y unos crujientes chips por el lado. ¿Se hace la boca agua, verdad?

Burrito de carne frita (al fondo) y nachos con guacamole, refritos y pico de gallo; algunas de las delicias tex mex del establecimiento. ( XAVIER GARCIA )

“Todavía no tenemos a nadie que haya logrado comérselo completo”, dijo Ninive Ramos Ayala, gerente del restaurante que abrió sus puertas hace seis años.

El concepto mexicano con toque boricua ha llamado la atención de gran cantidad de visitantes que llegan hasta Río Grande para conocer el pintoresco local.

“Al puertorriqueño le gusta mucho la comida mexicana, le gusta mucho el pique y pues de ahí nace la idea… ‘¡Caramba, vamos a hacer algo mexicano!’ ”, contó Ramos Ayala acerca de cómo decidieron apostar por la gastronomía de la tierra de los mariachis.

Sin embargo, no podían dejar de lado la sazón local que tanto distingue a los restaurantes mexicanos de la Isla. Entonces establecieron un menú balanceado para los gustos de la diversidad de paladares de clientes que reciben a diario.

El local recibe tanto a clientes locales como turistas, atraídos por su vistosa fachada. ( XAVIER GARCIA )

En el menú encuentras, además, queso fundido, las canastitas de carne de tu preferencia, ensalada de granos, elote y alitas. También hay caldos como el xochitl y el pozole. Otros platos principales van desde quesadillas, enchiladas, fajitas, chimichangas, flautas, tacos, pechugas rancheras, costillas, camarones a la diabla y burritos como el Burrito Boricua y el famoso de 12′', Burrito Dos Panza.

“Cuando comes aquí sales con dos panzas porque comes y te llevas para más tarde y te llevas para mañana. Es mucha la comida, se come bien”, contó entre risas Ramos Ayala tras explicar el origen del nombre del concepto.

En cuanto a la coctelería, la cantina ofrece variedad de tragos para los diferentes gustos, desde tequilas hasta margaritas, mojitos y especialidades de la casa. Hay tragos como La Patrona, el Mojito Guadalajara, La Paloma, Tequila Mule, La Gaviota, el Canzuela y el Cantarito. Las margaritas favoritas son las de pepino, mix berry, ginger passion y fresa con kiwi, según el bartender del local, Richard Capella Vázquez.