La plataforma escénica Demure the Show regresa con su nueva edición titulada “Velara”, un espectáculo de estilo burlesque que reinventa la experiencia de la música en vivo, protagonizada por talentosas egresadas de la más reciente edición del “reality” de talento “Objetivo Fama”.

Más que un concierto tradicional, Demure the Show se presenta como un formato artístico en constante evolución, donde cada edición se transforma en un viaje emocional dividido en actos. En esta ocasión, “Velara” se inspira en el mar, las sirenas y el acto de revelar, desarrollándose como un ritual escénico que transita por el amor, el desamor, el empoderamiento y el placer, según una nota de prensa.

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El espectáculo cuenta con la participación de Vicky Carbonell, Ariana Babilonia, Taishmara Rivera y Yancy Abril, quienes tras su paso por la última edición de “Objetivo Fama” se reúnen en escena para dar vida a distintas energías femeninas dentro de una misma narrativa. Lejos de ser una agrupación permanente, las artistas se unen como protagonistas de esta edición especial, elevando la propuesta con su talento vocal, presencia escénica y versatilidad interpretativa.

La puesta en escena se distingue por su estética cuidada, sensualidad elegante y una selección musical, creando una experiencia sensorial que va más allá de lo convencional.

El espectáculo se realizará este viernes 17 de abril, a las 7:00pm, en Mesas y Telón de Ponce. Los boletos están disponibles a través de Pietix.