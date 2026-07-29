No sólo regresa al pueblo que lo vio crecer; tambien al lugar que le abrió las puertas a la abundancia.

Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como “El George”, afirmó su orgullo de pisar nuevamente el municipio de Ponce para arrancar “¡JALtándote!“, su primer especial de comedia en el que compartirá sin filtro su historia de vida este sábado, 1 de agosto, en Studio 58.

El comunicador y comediante expresó su satisfacción de volver a la “Perla del Sur” con un espectáculo que combina anécdotas de sus primeros momentos en las tablas, así como las más recientes experiencias que ha vivido como integrante de espacios como La Mesa de Social TV en Día a Día (Telemundo Puerto Rico) y el podcast “Siempre es lunes”, prometiendo una hora llena de risas y nostalgia.

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“De verdad que siento esa mezcla de emoción, nerviosismo, susto, todas esas cosas que rodean cuando uno hace arte. Pero sí, siento una contentura, porque digo que este es el escenario en donde realmente me siento vivo y quien soy realmente”, compartió Rivera en entrevista telefónica con Primera Hora, resaltando que su primera exposición a las tablas fue una clase de teatro que tomó en la Ponce High School, que marcó un antes y un después en su vida.

“En Ponce fue donde todo comenzó. Y si iba a hacer esto, aunque sea una vez en mi vida, pues tenía que ser allí”, enfatizó el boricua.

¿Y por qué llamó este especial ‘¡JALtándote!’?

Rivera Rubio resaltó que una de las razones es para recordar su niñez, que se caracterizó por escuchar a sus familiares expresar su cansancio por él siempre querer llamar la atención con sus ocurrencias.

“Muchas veces, los chamaquitos de teatro, la gente que hace arte o la gente que es bien creativa, le gusta llamar la atención, la verdad es que somos así, ¡nos gusta llamar la atención! Jorobamos mucho y siempre hay un familiar, ya sea tu mamá, tu tía, alguien que te dice: ‘¡Qué mucho jo..., ya me tienes jalta con tu show!’. Eso lo escuché muchas muchas veces durante mi crecimiento”, sostuvo el también locutor.

“Y ahora de adulto, mi mamá y mi familia no me dejaron terrenos, no me dejaron propiedades, pero sí me dejaron unas nalgas gigantescas, así que ahí tienen para que la gente se ‘jalte’ con eso”, apuntaló.

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Pero la otra intención del título es mostrar que aún con los regaños de su familia llegó a un estado de su vida donde está dispuesto a disfrutar a plenitud.

“El ‘jaltarse’ fue algo de mi niñez y es algo que la gente puede ver tan rápido que me conoce. Pero más que todo eso, uno tiene que estar ‘jaltándose’ en el sentido de que uno quiere estar en abundancia de la vida, de reírse, de pasarla bien”, expresó.

Luego de 12 años de hacer su espacio en la industria del entretenimiento, ahora expresa su satisfacción por la acogida que disfruta en las redes sociales y medios tradicionales, así como de encontrar voz propia en diversos espacios.

“Ha sido bien interesante poder ver la diferencia entre ambas plataformas, el comparar las audiencias, comparar sus reacciones, ver lo que puedes o no puedes hacer en ellos. Pero también es un reto, porque tienes que saber cómo manejarte y tienes que saber seguir siendo tú”, expuso.

Pero Rivera afirmó que ese proceso lo ha ayudado a tener más seguridad en conectar con diversas audiencias y llevar una experiencia honesta y digna de disfrutar.

“El humor tiene muchas facetas: tú puedes tener el humor que se puede tener en televisión, pero también está el humor del podcast, que tiende a ser un poquito más ‘rough’, un poquito más filoso. Y yo traigo de ambas al escenario, lo que funcione, porque lo que yo quiero es que la gente se ría, yo quiero que la gente que pagó una taquilla y que está tomando de su tiempo, que me está dedicando ese tiempo, la pase lo mejor posible”, manifestó.

Boletos para “El George: ¡JALtándote!" están disponibles en TicketCenter.