El International Isabela Tango Fest celebrará del 25 al 28 de junio su histórica edición de 50 aniversario, consolidándose como el festival de tango más antiguo del Caribe y uno de los más longevos del mundo.

Organizado por La Peña del Tango José (Pin) Grafals de Isabela, Inc., el festival ofrecerá una amplia programación cultural gratuita que incluirá galas artísticas, clases magistrales, conferencias, documentales, milongas y transmisiones en vivo por internet.

Las actividades comenzarán el jueves 25 de junio en el monumento “El Gardel de Isabela”. Durante el fin de semana, la plaza pública Manuel Corchado y Juarbe será escenario de clases abiertas de tango, conferencias y dos grandes galas internacionales. El domingo 28 de junio se realizará un encuentro con los artistas y la tradicional Milonga de Clausura.

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Entre los artistas internacionales invitados figuran Fidel Guerrero (Argentina-Uruguay), Brenda A. Rosa (Argentina), Leandro Ponte (Argentina), Mariana Airaudo (Uruguay), Valentina Estol (Uruguay), Stefania Sonzogni (Italia) y Andrea Possenti (Italia), junto a representantes del Festival de Tango de San Nicolás y la Academia de Leandro Ponte.

La delegación puertorriqueña contará con la participación de Andrés Robuschi, Andrés Almodóvar, Nalik, José A. Virella, Jaime Martell, J-Drez, Sorely Muentes, Amarilis Navarro, Ricky Vázquez, Gabriel Fuscaldo y la Banda Concierto Prof. Ramón Cabrera Román Inc., entre otros destacados artistas.

Como parte de la programación especial del 50 aniversario se presentará la conferencia “Breve historia del tango en Puerto Rico” y el documental “Otra historia que contar: El día que Gardel no cantó”, dirigido por la profesora Carmen J. Ruiz Grafals.

Reconocido por la Academia Nacional del Tango de la República Argentina, el International Isabela Tango Fest ha convertido a Isabela en un importante punto de encuentro cultural para amantes del tango de Puerto Rico, América Latina y Europa, promoviendo el intercambio artístico, el turismo cultural y la preservación de este patrimonio universal.

Todas las actividades son libres de costo.