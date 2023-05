Inmersa entre palmares y enmarcada por el majestuoso Mar Caribe, en la “Esmeralda del Sur”, se encuentra la Hacienda Los Migdoeles, una hospedería que promete ofrecer a sus huéspedes una experiencia completa llena de paz y hospitalidad.

Esta hacienda, ubicada en el barrio Guardarraya, opera desde abril del año 2017 y se compone de cuatro villas privadas con piscina y acceso a la playa Las Positas, que ubica a solo pasos del lugar.

“Hacienda Los Migdoeles es un complejo de cuatro villas independientes que están completamente equipadas: tienen aire acondicionado, televisión, cocinas completas con todos los utensilios, así los huéspedes no tienen que traer nada porque le tenemos todo. Además, cada villa tiene su BBQ de carbón”, explicó Eric Migdoel Vázquez, dueño de la hospedería.

PUBLICIDAD

Brindar una experiencia completa es uno de sus principales enfoques de la hospedería. Para esto, el propietario se basó en sus gustos y necesidades como huésped para definir las atracciones al alcance de sus visitantes y que no se consiguen en otros espacios similares.

“Al momento de hacer la hospedería, pensé primero qué es lo que quiero para mí, porque yo soy exigente y me gusta que los huéspedes puedan tener la forma de disfrutar al máximo de su estadía como me gusta a mí en lo personal. Por eso la piscina está abierta los 7 días, las 24 horas. Los complejos usualmente cierran a cierta hora su piscina, pero aquí no, aquí puedes disfrutar de la piscina 24/7″, destacó el joven empresario de 35 años.

Aparte de ese ajuste, Vázquez también cambió las reglas de juego en cuestión de la hora de entrada y salida, de modo que los huéspedes de Hacienda Los Migdoeles puedan aprovechar mejor su estadía.

“El check in comienza desde las 10:00 a.m. Llegas temprano y puede empezar a hacer uso de todas las facilidades desde la mañana de ese día. También ajusté el horario del check out para las 4:00 p.m.”, resaltó.

En el caso de las villas, estas son de diferentes tamaños y pueden albergar desde parejas hasta grupos de 15 personas. Cuentan con la Villa Pequeña, la Mediana y la Master, que van incrementando en capacidad, y La Casona, para grupos grandes.

La hospedería ubica cerca de diversos lugares turísticos como la playa Las Positas y el restaurante Playa Soles.

PUBLICIDAD

“Estamos a 30 segundos caminando de Las Positas, que son unas piscinas naturales grandes. En esa área siempre hay buen ambiente, está llena de gente y venden comidas. También estamos a 5 minutos en carro del balneario de Patillas, y a cada rato allí tienen música, quioscos, restaurantes y deportes acuáticos para los que hacemos el enlace. A nuestra mano derecha tenemos el restaurante Playa Soles, al cual pueden llegar caminando, y ellos también nos proveen comida. Contamos con un 10% de descuento en cada compra y a los huéspedes les brindan dos cocteles de bienvenida”, detalló.

“Suena clichoso, pero aquí realmente se respira paz, esa es la realidad. Esto es tranquilidad”, puntualizó Vázquez.

Para reservaciones y más información de la hospedería, pueden acceder a sus páginas de Facebook e Instagram: Hacienda Los Migdoeles o llamar al 787- 914-5009.