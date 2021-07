La playa Peñón Brusi de Camuy acogerá el evento más divertido del verano, el Camuy Summer Fest.

Uno de los principales atractivos del festival playero será un zipline directamente desde Toro Verde.

Los amantes del deporte y el entretenimiento disfrutarán de tres días consecutivos de diversión gracias al alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández en una producción de Tommy Stuart.

Eventos deportivos como volleyball playero, 3 pa 3 de baloncesto, torneos de dominó, paleta y como un atractivo adicional la ciudad romántica celebrará el “Dúalo Romántico” que comenzará a las 6:45 a.m. el domingo, 25 de julio.

También en el festival playero habrán artesanos, kioscos de gastronomía y bebidas. Al entretenimiento musical de tres días se suma Algarete, Vivanativa, Black Guayaba, Banda La Migra, DJ Nio Daemond, DJ Johnny Joe, DJ Netti, Grupo 123 y Plenealo. Para los niños también habrá música con el grupo Narices Rojas.

PUBLICIDAD

La diversión comienza hoy viernes, 23 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.; con lo que será la apertura del festival, de 8:00 p.m. en adelante la música de Dj Nio Daemond, Banda La Migra y Vivanativa.

Sábado, 24 de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. competencias deportivas, de 8:00 de la noche en adelante la música de Dj Johnny Joe, Algarete y Black Guayaba.

Domingo, 25 de 6:45 a.m. el “Dúalo Romántico”, a las 8:00 a.m. se llevará a cabo la final de las competencias deportivas, 9:00 a.m. El Mondongazo, 1:00 p.m. el espectáculo infantil de Narices Rojas, 1:30 p.m. competencias para niños y adultos mayores, 6:00 p.m. entrega de premios y a partir de las 7:00 p.m. música de Dj Netti, Grupo 123 y Plenealo.

Para información adicional visita la página oficial del municipio de Camuy en Facebook: https://www.facebook.com/CamuyCity.