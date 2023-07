Las Fiestas de la Boulevard regresan por todo lo alto en su cuarta edición este fin de semana (7, 8 y 9 de julio). Se trata del único evento en la Isla en ofrecer un variado itinerario durante tres días con un andamiaje de siete tarimas con sobre 65 orquestas y el mejor entretenimiento simultáneamente en la reconocida y concurrida avenida de Levittown, Toa Baja.

Más de cien mil personas se han congregado en cada edición para disfrutar del Viernes Gastronómico, Sábado de Reencuentro y Domingo Cultural.

“Las Fiestas de la Boulevard han demostrado que la fórmula perfecta para el desarrollo socioeconómico de un pueblo de forma solidaria y cooperativa es la unidad de voluntades a nivel multisectorial. Toa Baja vuelve a vestirse de gala para recibir al público que será parte de la historia de esta edición de las Fiestas. Agradezco como siempre el esfuerzo del grupo de comerciantes de la avenida Boulevard y la Asociación de Exalumnos de la Escuela Pedro Albizu Campos (ESPAC), quienes dan cátedra de solidaridad y cooperativismo”, expresó el alcalde Betito Márquez García.

Según se explicó, el itinerario del evento comienza el viernes con actividades gastronómicas a partir de las 6:00 p.m. El sábado se celebrará el tradicional Reencuentro de Exalumnos de la ESPAC a partir de mediodía, seguido de los espectáculos musicales en los negocios de la avenida. El domingo será el día familiar cultural con carnaval a partir del mediodía.

El despliegue artístico incluye al Grupo Karís, Plenéalo, Luisito Carrión, Gustavo Laureano de La Secta All Star, Limi-T 21, Manolo Lezcano, Arnaldo Vallellanes, Saned, Michael Stuart, Apollo Sound de Roberto Rohena, Mala Fe, Luigi Texidor, Luis Alberto Santiago, Orquesta Mulenze, Don Perignon y La Puertorriqueña, Bob Marley & Reggae Tribute, Charlie Aponte, La Banda Zion, Moncho Rivera, La Tribu de Abrante, 8 Track, DJ Mike Abraham, Algarete, Oscarito, Las Divas de la Salsa, Julio Rodríguez Tributo al Caballero de la Salsa, En3Y2, Puerto Rican Power y Magallanes.

En conferencia de prensa celebrada en el hotel Comfort Inn, de Levittown, también se ofrecieron detalles del abarcador plan de seguridad a cargo de la Policía Municipal y Estatal, que tendrán destacados en la zona más de 200 agentes, incluyendo vigilancia electrónica y la movilización de las diferentes divisiones policíacas para dar apoyo y hacer patrullajes preventivos.

Asimismo, se movilizará el personal de Manejo de Emergencias Municipal, del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, del Negociado de Bomberos y personal de agencias como el Departamento de la Familia.

Igualmente, se indicó que habrá transporte colectivo libre de costo desde las áreas designadas para estacionamiento: el Complejo Deportivo Llanero, el estacionamiento de CVS y los predios de la Ermita de la Candelaria.

Los tramos de la Boulevard que estarán cerrados son la avenida Dos Palmas, La Boulevard desde la pescadería The Catch hasta el Tanque de Agua y desde la gasolinera Shell hasta La Bodeguita de Luis, esto a partir de las 6:00 p.m. viernes y sábado, y el domingo desde las 11:30 a.m. La avenida Los Dominicos no tendrá acceso hacia La Boulevard, y en la calle Lealtad el tránsito discurrirá en una sola dirección.

Se dio a conocer además que el evento será dedicado al cantante de salsa toabajeño, Jerry Rivera, y a cuatro comercios que llevan operando cinco décadas en La Boulevard: Familia Ramos (Supermercado Ramos / FamCoop), Familia Rosado (Colmado Rosado / La Bodeguita de Luis), Leticia Torres y Emmy Buxó (Panadería y Repostería Lemy), y Mario y Ricardo Fuentes (Gomicentro Fuentes). Los homenajeados recibieron un reconocimiento de manos del Alcalde y del Comité Organizador.