La buena vibra y el entusiasmo que se percibe en el Cuartel de Ballajá ante los cientos de artistas plásticos y artesanos que ocupan el histórico espacio en el segundo día de la edición 53 de las Fiestas de la Calle San Sebastián vaticina que será una de las mejores ferias en los últimos años.

Regresar a las fiestas con decenas de cajas que guardan cientos de piezas en diferentes formatos, artesanías y trabajos artísticos, entre otros, luego de la obligada pausa provocada por la pandemia de COVID-19 fue la principal motivación para los más de 300 artistas que desde ayer, jueves, exhiben su arte en las calles del Viejo San Juan en la Feria de Artesanía y Artes Plásticas de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Para ellos se trata del evento más importante para exhibir sus trabajos y motivar las ventas.

Ayer, jueves, primer día de las fiestas que se extienden hasta el domingo, 22 de enero, fue muy bueno y productivo para los artistas y artesanos, según el consenso que hizo este medio durante la mañana de hoy, viernes en el Cuartel de Ballajá.

Los artistas y artesanos entrevistados coincidieron en que se trató del “mejor jueves que hemos tenido”. Cientos de personas visitaron desde ayer los exhibidores y la mayoría carga consigo una bolsita donde guardan el arte adquirido.

“He participado por 21 años en esta feria y la verdad es que de todos estos años puedo decir que ha sido el mejor jueves que he tenido, definitivamente. Tuve muy buenas ventas. Este es el evento más importante no solo para los artistas plásticos y artesanos a nivel económico, también para los comerciantes del Viejo San Juan y para otras personas que venden productos online relacionado a las fiestas”, señaló el artista gráfico Miguel Morales, quien trabaja obras gráficas sobre papel y bajo la impresión de giclée.

Ante la ausencia de las fiestas de forma presencial, Morales optó por desarrollar su tienda online para poder vender sus obras y aunque dijo que le ha ido muy bien, reconoció que el evento para él es el de mayores ganancias.

Al igual que el artista gráfico Morales, la artesana Debbie Feliciano aseguró que el primer día fue muy productivo y que el apoyo que ha recibido de los asistentes ha sido impresionante.

“En otros años el jueves fue más lento, pero la euforia de la gente este año se siente. Hay mucha gente y ha venido mucha gente a comprarle a los artesanos. Esto ha sido muy bonito y la vibra de los artesanos… nos hemos abrazado y la verdad es que estamos confiados de que sea una SanSe llena de muchas ventas. Este es el evento más importante de ventas para mí y para muchos”, afirmó la artesana, quien anteriormente había estado en las fiestas.

Feliciano descubrió en el 2017 su arte un día caminando por la playa al toparse con varios pedazos de bambúas que transformó en una fachada de una casa del Viejo San Juan. En su exhibidor tiene piezas hermosas todas con las puertas de San Juan pintadas en las bambúas.

“Quería producir algo que le guste a mi gente y en los pasados cinco años he creado fachadas del Viejo San Juan en las bambúas. Siempre vengo al Viejo San Juan para fijarme en los detalles, las trinitarias, los faroles y veo que entre más detalles tiene la artesanía más emociona a la gente”, añadió Feliciano.

La artesana mexicana Daniela Blanco, residente de La Piedras desde hace 18 años y que llegó a Puerto Rico tras enamorarse de un puertorriqueño se dedica a la artesanía desde el 2020. Blanco es creadora de muñecas artesanales representativas de las personas afrodescendientes. Conoció el arte de las muñecas de trapo por su abuela en México que era costurera y no fue hasta que sus hijos crecieron que optó por adentrase de lleno al trabajo de las muñecas artesanales.

“Lo que me gusta es resaltar a las personas afrodescendientes y la cultura puertorriqueña en las muñecas. La otra vez estuve en la Plaza de Armas y ayer me fue muy bien, pensaba que al ser jueves iba a ser ligero, pero no fue así estuvo bien movido y activo”, puntualizó Blanco.

A nivel cultural hoy a las 5:00 p.m. será la procesión de San Sebastián desde la escuela Abraham Lincoln. A nivel musical, todas las tarimas tendrán presentaciones en vivo.