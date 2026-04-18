El tenor puertorriqueño Fabián Robles está listo para regalar una noche especial a las madres con su nuevo concierto “Tú vives en mi pensamiento”, un espectáculo que celebra la emoción y la elegancia de la musical nacional desde el Moneró Café Teatro and Bar el próximo 8 de mayo.

En el marco del mes de la danza puertorriqueña, Robles ofrecerá una antología de números considerados por muchos como la verdadera música clásica boricua desde el café teatro del Bellas Artes de Caguas. La noche contará además con el acompañamiento de destacados músicos, que aportarán brillo y profundidad a este género emblemático.

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Fiel a su versatilidad, Fabián también ampliará la experiencia con un repertorio que transita con naturalidad desde la ópera hasta la música popular, incluyendo boleros entrañables de nuestro cancionero. El resultado aspira ser una velada íntima y memorable, pensada especialmente para homenajear a ese ser tan importante: nuestra madre.

“‘Tú vives en mi pensamiento’ no es solo el nombre de mi próximo concierto; para mí es un lugar al que vuelvo cuando cierro los ojos. Es la forma de decir que la música puede guardar a alguien, incluso cuando no está. En ese escenario quiero cantarles lo que no siempre se puede explicar: que hay recuerdos que laten, que acompañan, y que se quedan viviendo en nosotros”, expresó el tenor, en un comunicado de prensa.

“Tú vives en mi pensamiento” llega tras el éxito de sus recientes presentaciones, reafirmando a Robles como una voz capaz de conectar con el público desde la técnica, la emoción y la tradición.

Boletos disponibles en Ticketera.