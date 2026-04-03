Jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate de Salinas recrearon esta mañana el viacrucis que vivió Jesús como parte de la conmemoración del Viernes Santo.

La peregrinación recorrió las principales carreteras del barrio Coco hasta llegar a los terrenos aledaños a la cancha bajo techo Arcadio Maldonado, donde se recreó la crucifixión y muerte de Jesús.

En el acto religioso se revivieron las tres caídas de Jesús, el encuentro con su madre, la Virgen María; la estación con la Verónica, a quien los soldados romanos negaron dar agua a Jesús y al secarle con un manto el sudor, quedó impreso su rostro ensangrentado.

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El viacrucis viviente, que los salinenses han celebrado por más de 40 años, fue coordinado por Awildaliz Rodríguez Padilla, Awilda Padilla Santiago y Luis Alberto Rodríguez González. ( Suministrada )

También se escenificó el encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén y la Caminata de la Soledad de la Virgen María hasta el Santísimo de la capilla Santa Ana, donde finalizaron los actos.

El viacrucis viviente, que los jóvenes salinenses han llevado a cabo por más de 40 años, fue coordinado por Awildaliz Rodríguez Padilla, Awilda Padilla Santiago y Luis Alberto Rodríguez González.

El personaje de Jesús estuvo a cargo del joven José “Ricky” Lugo, Nydia Burgos caracterizó a la Virgen María), Ángel Miguel Colón Colón a Poncio Pilato, Neisha Colón a María Magdalena, Emmanueĺ Colón Sánchez y Pedro Burgos hicieron los papeles de los dos ladrones crucificados junto a Jesús.

La peregrinación recorrió las principales carreteras del barrio Coco hasta llegar a los terrenos aledaños a la cancha bajo techo Arcadio Maldonado, donde se recreó la crucifixión y muerte de Jesús. ( Suministrada )

En un aparte con Primera Hora, Lugo, quien ha personificado a Jesús por más de 20 años, reveló cómo ha sido el proceso para lograr la caracterización del hombre más importante del mundo.

“Es un proceso de coversión que tengo en Cuaresma; me preparo con ayunos, oración y confesión para poder lograr estar en conexión con el Padre del cielo”.

“Eso me ayuda a personificar a Jesús, a soportar el calor, la sed, los latigazos y el cansancio, ya que son dos horas y media de caminata. Al final recibo una bendición especial y me siento agradecido de Dios”, añadió.