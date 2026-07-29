Ferries del Caribe anunció la apertura oficial de las reservaciones para la temporada navideña, permitiendo desde ya a los viajeros asegurar sus espacios para viajar en diciembre, una de las épocas de mayor demanda del año.

La empresa informó que, como ocurre cada temporada, cientos de familias, amigos y turistas aprovechan las festividades para trasladarse a República Dominicana, ya sea para reunirse con sus seres queridos o disfrutar de unas vacaciones. Ante el alto volumen de reservaciones que suele registrarse durante ese periodo, exhortó al público a planificar con anticipación.

“Sabemos que muchos de nuestros clientes esperan con entusiasmo la apertura de las reservaciones de Navidad para organizar sus viajes con tiempo. Nuestro llamado es a que no esperen al último momento, ya que diciembre es una de las temporadas de mayor ocupación y los espacios se llenan rápidamente”, expresó Carla Rosado, gerente de Mercadeo de Ferries del Caribe.

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La apertura de las reservaciones, como parte de la campaña “Navidades en Julio”, permite a los pasajeros seleccionar con anticipación las fechas y horarios que mejor se adapten a sus planes de viaje.

Ferries del Caribe destacó que su servicio ofrece una alternativa de transporte marítimo con comodidades como equipaje ilimitado, hasta tres maletas sin costo adicional y la posibilidad de transportar vehículos, lo que facilita los preparativos para quienes viajan por periodos prolongados o con toda la familia.

Los interesados en obtener más información o realizar sus reservaciones pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Ferries del Caribe o mediante su página web.