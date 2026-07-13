¡A correr y cuidar el planeta con buena música!

Garnier Puerto Rico anunció el regreso del Garnier Green Road 5K, la carrera libre de plástico que une la actividad física, el entretenimiento y el compromiso con el medioambiente, que contará con la participación especial del productor musical Tainy.

La marca de belleza y cuidado del cabello dejó saber que el evento será el sábado, 8 de agosto, en el Parque Agroturístico de Dorado, y consistirá una vez más de una carrera 5K, seguida de un “after party” que contará con el artista urbano, quien ha trabajado con las estrellas más grandes del género urbano como Bad Bunny, Young Miko, J Balvin, Daddy Yankee, entre otros.

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El Garnier Green Road 5K se distingue por ser un evento libre de plástico, diseñado bajo una visión más consciente y responsable con el ambiente. Como parte de esta iniciativa, Garnier busca reducir el uso de plásticos durante la experiencia mediante alternativas más sostenibles, como la integración de materiales reciclables y esfuerzos dirigidos a minimizar los plásticos de un solo uso.

“Más allá de realizar un evento, para Garnier es importante continuar apoyando iniciativas que aporten al cuidado del medioambiente, ya sea a través del reciclaje o, como en este caso, mediante la producción de una experiencia libre de plástico. Con esta segunda edición del Garnier Green Road 5K, reafirmamos nuestro compromiso de crear espacios que conecten con la comunidad y, al mismo tiempo, promuevan acciones más conscientes en beneficio del planeta”, expresó Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe, en declaraciones escritas.

¿Cuando arranca?

La segunda edición del Garnier Green Road 5K iniciará desde la 1:00 de la tarde en el El Parque Agroturístico de Dorado, que abrirá sus puertas al público con distintas activaciones, incluyendo un “hair styling booth”, una estación para crear pancartas en apoyo a los corredores, y un espacio para calentamiento previo a la carrera, que comenzará a las 5:00 p.m.

Luego del 5K, los participantes podrán pasar por el Recovery Zone y refrescarse en las duchas habilitadas antes de continuar disfrutando del “after party”, que inicia a las 6:00 p.m. El público también contará con opciones de comida para la venta, áreas de descanso y otras actividades como parte de una experiencia que combina deporte, música, entretenimiento y conciencia ambiental.

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¿Cómo participar?

Para asegurar su inscripción, los participantes deberán comprar tres productos participantes de Garnier o más, acceder a garnierpuertorico.com, completar el formulario de inscripción y subir una foto del recibo de compra. Una vez la información sea validada, recibirán una confirmación por correo electrónico en los siguientes tres días laborables.

Los participantes tendrán hasta el 17 de julio para completar su inscripción y asegurar que su “bib number” sea personalizado. La fecha límite para inscribirse es el viernes, 31 de julio. Además, el recogido de “kits” se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto en San Patricio Plaza.

Para más información sobre productos participantes, proceso de inscripción y detalles del evento, pueden visitar garnierpuertorico.com.