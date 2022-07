Observar el cielo y fomentar el turismo astronómico, mientras disfruta una estancia en medio de la naturaleza, es parte de la oferta de la hospedería “Pitahaya Glamping” levantada en el barrio Pitahaya Llanos Costa, de Cabo Rojo, por el publicista Alberto Manuel Ramos Lugo.

“Desde hace cuatro años, decidí reinventarme, y como conocía de Cabo Rojo, quise comenzar aquí. Y así somos un destino de turismo sostenible certificado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, dijo Ramos Lugo.

En el centro de una finca de cinco cuerdas de terreno, donde alberga la hospedería, Manolo, como le conocen sus allegados, construyó una plataforma en madera y ubicó un telescopio -que guarda con recelo desde su adolescencia- con el objetivo de crear un ambiente propicio para la atracción del astroturismo, una actividad que ha tomado auge en otros países.

“Tenemos una plataforma con un telescopio que lo tengo desde los 17 años. Aquí, en Puerto Rico, hasta ahora es el primer y único lugar que trae el astroturismo. Una tendencia ya establecida internacionalmente como por ejemplo en Chile, en algunos estados de los Estados Unidos; por ejemplo, en España eso se mueve mucho. Gente que viaja a ver las estrellas, los astros y las galaxias, eso está en muchos lugares y como aquí no lo hay, por eso dije ‘esto es una oportunidad’”, señaló Ramos Lugo.

Pitahaya Glamping ( Isabel Ferré Sadurní )

Para complementar el encuentro astronómico, el propietario del concepto ha dispuesto de cinco áreas rústicas donde ha innovado con los “glamping” ecoamigables que constan de una amplia caseta de 16 pies de diámetro con una cama queen y dos twin, con capacidad para cuatro personas. Además, los huéspedes tendrán una cocina al aire libre con todo lo necesario para su estadía. “La habitación tiene una cocina afuera equipada con vajillas y filtro de agua. Como somos una hospedería ecológica todo se recicla, se crea composta que es lo que se usa para las plantas”, comentó el anfitrión al resaltar que la propiedad queda cerca de las playas de Cabo Rojo y lugares de interés como La Parguera.

“La experiencia que ofrecemos en Pitahaya Glamping es la serenidad y tranquilidad para nuestros visitantes”, agregó el publicista.

Para potenciar la experiencia natural, alrededor de la plataforma donde ubica el telescopio, Manolo creó un canal de agua con plantas nativas y otras exóticas para fomentar la impresión de un ambiente exclusivamente natural complementando la variedad de árboles y plantas propios en su estado natural que bordean los terrenos. “Llegan muchas personas, mucha gente retirada que viene a hacer senderismo a Cabo Rojo; he notado que ya tienen su tiempo y vienen para ver aves y caminan por ahí. Al fin están alrededor de la reserva de la Pitahaya y muy cerca de la Parguera. Otros llegan porque desean acampar con ese contacto con la naturaleza, pero en comodidad sin pasar mucho trabajo. Mucha gente viene a probar y de ahí prueban y se van a acampar”, dijo Ramos Lugo, quien adelantó que proyecta ofrecer talleres de astronomía como parte de los planes futuros del “Pitahaya Glamping”.

“Todavía no me atrevo decir que estoy sólido en este mercado porque es un concepto nuevo en la isla. Por lo que yo opero el telescopio y tengo a alguien de la Sociedad de Astronomía que está disponible para venir, pero no siempre los huéspedes lo solicitan”, señaló el propietario quien aseguró que el turismo local acapara el 80% de sus visitantes; mientras que el 20% proviene de Estados Unidos u otros países.

Área de la fogata. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Localmente, depende de la temporada, igual vienen muchas parejas. En verano, que es temporada alta, vienen muchas familias. Los que vienen en su mayoría son locales. Llegan de todos los municipios de la isla; el turista local es bien variado. Los grupos de amistades son los menos porque el concepto es tranquilidad”, manifestó.

En “Pitahaya Glamping” los huéspedes también podrán disfrutar de un área de piscina, un área para hacer fogata y una plataforma donde algunos fines de semana ofrecen yoga.

Para disfrutar de esta innovadora aventura puede acceder a www.pitahayaglamping.com.