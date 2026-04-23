Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

En la Bahía de Aguadilla se vuelan chiringas este fin de semana. ( Shutterstock )

Festival del apio: Todo el fin de semana en el Pabellón de las Artes y de la Juventud de Barranquitas. Variedad de platos a base de apio, kioscos de comida típica, feria de artesanías, exhibidores, machinas y muchas sorpresas. Habrá música todos los días. El viernes se presentan Manuel Rivera Cátala, Gerardo Rivera, Edgar David, Tributo a Los Soneros, Algarete y Joseph Fonseca. El sábado toca el turno a Ulises y su Tumbao, Luis Ortiz, Cultura Fina, Tributo a Selena, Manny Manuel y Pedro Capó. Y el domingo: Radio Eléctrica, Estrellita, Son Borinqueño, Orquesta La Kandelá, Tributo a La Quinta Estación, D’Latinos, Plenéalo y Norberto Vélez.

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59no Carnaval Arroyano: Todo el fin de semana en el Malecon de Arroyo. Con comparsas, coronación, desfiles de carrozas y mucha música. El viernes están en tarima Sinkronía y Plenéalo. El sábado, Melina León se encarga de la música y el domingo tocan Son de Pueblo, Tributo a los Grandes y La Tribu de Abrante.

Feria del Libro: Todo el fin de semana en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dedicada a Ana Lydia Vega. Con la participación de más de 60 editoriales, libreros y publicadoras, incluyendo casas editoras de Atlanta y Florida.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Festival de Las Indieras: Sábado y domingo en el Instituto de las Hermanas de Fátima, en el barrio Indiera Alta, sector El 30 de Maricao. Con exhibiciones, talleres agrícolas, pulguero, kioscos, comida y artesanos. El programa artístico incluye a Ballet Guaitiao, Tuna Cayeyana, Son Maríeño y Compañía Jíbara.

Sal pa’l pueblo: Sábado desde las 6:00 p.m. en la calle Rafael Lasa de Aguas Buenas. Noche de música, cultura, gastronomía y exhibidores de distintos comercios del pueblo en un ambiente familiar que contará con la presentación de talentos musicales y presentaciones en vivo y como actuación estelar La Sonora Ponceña.

Caguas Market: Sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Gran mercado con agricultores, emprendedores y artistas locales que comercializarán sus productos directamente al consumidor en un ambiente vibrante, familiar y lleno de sabor criollo.

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Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Noche de Cultura, Ritmo y Sabor: Sábado desde las 3:00 p.m. en la Plaza Colón del Viejo San Juan. Es un evento familiar y gratuito en el que la plaza se convierte en un divertido mercado artesanal con buena música en vivo. Música desde las 6:00 p.m. con el grupo de bomba de la clase graduanda de la Escuela Libre de Música de San Juan, seguida a las 7:30 p.m. por el Ballet Folclórico Gíbaro de Puerto Rico.

Festival Aguadillano de la Chiringa: Domingo en la Bahía de Aguadilla. El público disfrutará de música en vivo y una variada oferta que incluye artesanos, gastronomía local y premiaciones por categorías. Inscripciones abren a las 12:00 p.m. En tarima Melina León y Los del Barrio.

Mercado AgroArtesanal de Barrio Obrero: Domingo desde las 11:00 a.m. en la Estación del Tren Urbano de Santurce. Habrá artesanías, comidas, productos agrícolas, productos naturales, manualidades, talleres y entretenimiento.

Llanero BBQ Fest: Domingo a las 11:00 a.m. en el Club de Leones de Levittown (en la Ave. Boulevard). Regresa la competencia de barbacoa con más de 20 equipos y aficionados de la barbacoa. Con premios en categorías como “beef slider”, “beef chili”, “chicken wings”, “steak” y “pork ribs”. Habrá estaciones de degustación a precios accesibles, artesanos y actividades al aire libre junto al lago. Con música de Sonosfera, Inzommnia y Black Guayaba.

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En familia

El sábado es el 4to Torneo de Pesca Infantil del proyecto de pesca recreativa del embalse La Plata, en Toa Alta. ( grafvision )

El Rastro: Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en el centro cultural El Bastión, en el Viejo San Juan. Mercado de arte que reunirá a 30 artistas y diseñadores locales en un ambiente familiar enmarcado en el Día de las Madres.

4to Torneo de Pesca Infantil: Sabado desde las 7:00 a.m. en el Proyecto de Pesca Recreativa del Embalse La Plata, en Toa Alta. La inscripción será gratuita, con un límite de 150 participantes entre las edades de 4 a 12 años. Se otorgarán premios en las categorías de pez más grande, pez más pequeño y mayor cantidad de peces capturados. Además, el evento contará con mesas educativas, refrigerios, actividades recreativas como pinta caritas y orientaciones dirigidas a padres, madres y encargados, incluyendo información sobre el uso responsable de opioides y la prevención de su uso indebido. Los menores deben estar acompañados en todo momento por un adulto y se recomienda llevar gorra, bloqueador solar, agua y silla para mayor comodidad durante la actividad.

Festival #14 de la Mariposa Atlantea tulita: Sábado desde las 10:00 a.m. en el Parque los Merenderos de Quebradillas. Con charlas educativas, poesía y lectura de cuentos, recorridos guiados por las veredas del parque con observación de aves y mariposas en español e inglés, y toque de bomba.

Las Guerreras: Tributo a las K-POP: Domingo a las 2:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Producción que combina baile, canto, drama, interacción con el público, coreografías originales y sorpresas. Boletos en Ticketera.

Lectura del cuento y taller de escritura: Sábado desde la 1:00 p.m. en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología (C3Tec) de Caguas. Como parte de las actividades de la Semana del Planeta Tierra se invita a las familias a una lectura especial del cuento infantil “Lumi y el secreto de la bahía”. Luego de la lectura, los niños podrán tomar un taller sobre escritura creativa y tendrán acceso a la exhibición del museo. Boletos en b9b062-2.myshopify.com o en la entrada.

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Taller motivacional: Sábado desde las 9:00 a.m. en el Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón en Río Piedras. Táyna Rivera Llavona presenta “Hace tiempo que no hablamos”, un taller en el que aprenderás más sobre ti, sobre mantener la autoestima saludable y sostenible, sobre los desafíos y cómo manejarlos, sobre la administración de pensamientos, gestión de emociones, el amor propio y mucho más. Se ofrecerá almuerzo, espumoso y música con el DJ Johnny Muchacho. El estacionamiento es gratuito. Boletos en eventbrite.com

En concierto

Tony Vega celebra 50 años de trayectoria en el Coca Cola Music Hall. ( Suministrada )

Lo que el seco no dijo: Viernes, sábado y domingo en el Coliseo de Puerto Rico. Tras dos años de ausencia, Ricardo Arjona regresa a Puerto Rico con su gira internacional. Tiene tres funciones este fin de semana en el Coliseo José Miguel Agrelot. La del sábado está totalmente vendida, pero aún quedan boletos para las de viernes (a las 8:00 p.m.) y domingo (7:00 p.m.). El repertorio del show combina clásicos de sus cuatro décadas de trayectoria con temas nuevos de su disco “Seco”, con temas como “El problema”, “Historia de taxi”, “Te conozco” o “Acompáñame a estar solo”. Boletos en Ticketera.

Daughtry + Hoobastank: Viernes a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. Chris Daughtry llega por primera vez a la Isla, precedido por Hoobastank, quienes celebran los 20 años de su éxito “The Reason”. Boletos en Ticketera.

Ya son 40: Viernes a las 8:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Daniel Rivera, hijo celebra su trayectoria con invitados como Rafy Disdier, Jacqueline Capó, Adeán Vale, Adlan Cruz y su padre Danny Rivera. Boletos en Ticketera.

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Ladies of Jazz: Viernes a las 8:00 p.m. en PuntoFijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Allyson Briggs trae su estilo de New York Jazz y su estilo de Old Hollywood en una velada de clásicos entrañables. Boletos en PieTix.

Latin Night: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café (#1651 Ave. Fernández Juncos, Santurce). Una noche latina que abarca diversos géneros de la música latina, tales como la salsa, la bachata, el merengue, entre otros. Habra área para bailar. Boletos en PRTickets.

Flor Sónica: Viernes a las 9:00 p.m. en la Plaza de los Cohetes del Parque de las Ciencias de Bayamon. Ñengo Flow presenta una fusión explosiva de música electronica, urbana y pop latino. Boletos en Ticketera.

Letón Pé: Viernes a las 8:00 p.m. en La Respuesta (#1600 Ave. Fernández Juncos en Santurce): La artista dominicana trae su propuesta de pop alternativo y ritmos tropicales modernos a un ambiente más underground y cercano. Boletos en PieTix.

Matt Louis: Backroom Kiki: Sábado a las 9:00 p.m. en La Respuesta (#1600 Ave. Fernández Juncos en Santurce). Lanzamiento de “Juanga” y el aniversario de GAMMA con mucho dance y bailoteo. Boletos en Boletera.net.

49 + 1: Medio siglo de salsa romántica: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Tony Vega celebra sus 50 años de trayectoria musical en la que repasará sus éxitos más emblemáticos en una presentación a la medida de los bailadores. Las puertas abren a las 7:00 p.m. y los boletos están disponibles en Ticketera.

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Scheherazade: Sábado a las 6:30 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) presentará el concierto familiar “Scheherazade”, una propuesta educativa que integra música sinfónica, danza y narración para el disfrute de toda la familia. Con la colaboración del Ballets de San Juan. Los boletos están disponibles en Ticketera y TicketCenter.

El lago de los cisnes: Sábado (8:00 p.m.) y domingo (4:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La compañía Ballet Concierto de Puerto Rico traerá de vuelta uno de los clásicos más importantes de la danza. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

¡Oh sí! Risas y canciones: Sábado a las 8:30 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Cristian Diana combina su potente voz, humor y carisma en una noche llena de emociones. Boletos en PieTix.

Los boleros de mi infancia: Domingo a las 3:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar. Rey Montañez y su Conjunto Akángana presenta una edición que evocará a artistas como Pellín Rodríguez y Andy Montañez. Boletos en TicketCenter.

Gerardo Miranda en recital de guitarra clásica: Domingo a las 3:00 p.m. en la Fundación Nacional para la Cultura Popular (#56 calle Fortaleza, Viejo San Juan). Tercera edición de la serie de conciertos “Solos, dúos y tríos”. Boletos en TicketCenter.

A escena

René Monclova estelariza la obra "El padre" en el Centro de Bellas Artes de Santurce. ( Suministrada )

“Un Taliesin boricua”: Viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 4:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Obra que explora el choque cultural que se vivió cuando el célebre arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wrigh visitó Coamo en el 1926. Boletos en TicketCenter y PRTickets.

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“Las Suertes: un archivo de fantasmas”: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Pieza multimedia de experimentación escénica. Bolentos en Boletera.net.

“El padre”: Viernes (7:00 p.m.) y sábado (2:00 y 7:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes de Santurce (la función del domingo ya está vendida). Mirada íntima y sensible sobre lo que significa vivir con la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

“Chisteando”: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamon. Cristina Sánchez y Ernesto Rolón, los integrantes de los “Standoperos”, traen de vuelta esta comedia interactiva en la que el público no solo gozará de un espectáculo de humor tradicional, sino que también serán las estrellas del show a través del “crowd work”. Boletos en PieTix.

“Noches de Impro: Cogiendo calle”: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 de Ponce. El colectivo Teatro Breve presenta su formato de improvisación donde las situaciones surgen de las sugerencias del público en el momento. Boletos en PRTickets.

“Negro y sabroso”: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. El comediante Bryan Carrión viene a repartir “melanina y sabor” en su especial de comedia sólo para adultos. Boletos en PieTix.

“La mudanza”: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo (Centro de Bellas Artes de Santurce). Comedia dramática que muestra la experiencia de cuatro familias que les toca buscar un nuevo hogar y cómo la experiencia pone a prueba su tranquilidad y deseo por un mejor mañana. Boletos en PieTix.

“Enchaqueta’o Season 2”: Sábado a las en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. El Bufete Lladó, Castellar, Yamilet & Abuela Kuka regresa a la carga en una segunda temporada de este show de stand-up comedy, música y hasta un juicio nuevo. Boletos en PRTickets.

“¿Divorcio? En casa del Dr. Casado”: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo. Las tensiones familiares salen a la luz cuando la palabra divorcio asoma para amenazar la estabilidad que por años ha caracterizado este hogar. Boletos en Ticketera.