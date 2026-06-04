Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

La acción de las finales de la NBA se reanuda el viernes y la puedes ver en pantalla gigante en Liberty Square, en San Patricio Plaza. ( Eric Gay )

Festival Turístico Pastelitos de Arroz: Todo el fin de semana en el estadio Howard T. Jason de Corozal, donde cientos de personas disfrutarán de un evento gastronómico y cultural para celebrar este manjar. Habrá artesanos, kioscos y los famosos pastelitos de arroz. En tarima el viernes están Luva y Radio Maniaco. El sábado están la orquesta Abran Paso con Luiggi Texidor y el reencuentro de Los Sabrosos del Merengue. El domingo cantan el trovador Irving Santiago, Luisito Carrión y el Conjunto Quisqueya.

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Ven pa’l pueblo: El viernes desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181), en Trujillo Alto. Actividad mensual en la que se unen arte, cultura, música y gastronomía en una gran fiesta de la comunidad trujillana. En tarima estarán Grupo Afinque y Duro Pa’ Tumbar.

Homenaje a los Padres: Viernes a las 7:00 p.m. en el Colmado Vázquez en el barrio San Antonio de Quebradillas. El municipio de Quebradillas organiza tres semanas de actividades para conmemorar el Día de los Padres. En el primero se presentarán en tarima Pepe Vives y su Grupo seguido del Grupo Los Primos.

NBA Finals Watch Party de ABC Puerto Rico: Viernes desde las 7:00 p.m. en el Liberty Square de San Patricio Plaza, Guaynabo. Llégale y disfruta del segundo juego de la final de la NBA. Con pantallas gigantes para disfrutar la transmisión en vivo, premios, juegos interactivos, música y experiencias para toda la familia. Será libre de costo.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Bomba para afincar: Sábado en Juncos, San Juan y Carolina se mueve el esqueleto al toque del barril de bomba. La Escuela Municipal de Bellas Artes Ángel L. Díaz Lebrón de Juncos celebra el cierre de talleres aclas 4:00 p.m. en la plaza de recreo con presentaciones del Taller de Barriles de Bomba dirigido por Amaury Febres y de la Banda Municipal de Juncos. Mientras, desde las 2:00 p.m. en el Archivo General de Puerto Rico, en Puerta de Tierra, San Juan, se relizará una serie de ponencias dedicadas a resaltar la historia, el legado y la preservación de la bomba puertorriqueña. Expertos e investigadores compartirán conocimientos sobre sus orígenes, evolución e impacto en la identidad cultural de Puerto Rico, así como los esfuerzos que se realizan para mantener viva esta tradición para las futuras generaciones. Y en Tijuana’s Bar & Grill de Los Colobos, en Carolina, a las 7:00 p.m. se celebra el Primer Toque de Bomba.

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Primer Chicharrón Fest: Sábado desde las 11:00 a.m. en el Área Recreativa Tortuguero de Vega Baja. Con gastronomía, música en vivo y actividades para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de chicharrones frescos fritos en barril. Además, kioscos de comida, artesanos, casas de brincos y exhibidores locales. El programa musical incluye a Plenéalo, Las Tóxicas y Banda Algarete.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Carnaval Comercial de Guayama: Sábado y domingo en la urbanización Vives. Se trata de un evento familiar que celebra la cultura, gastronomía y el talento del pueblo. Habra música en vivo, una variada oferta gastronómica, artesanos, comerciantes y múltiples opciones de entretenimiento para grandes y chicos. El sábado en tarima estarán el Ballet Sureño, el Tributo a Todos, seguido por el desfile de reinas y carrozas iluminadas, Juancho y Michael Stuart. El domingo es la caravana de los comerciantes, seguido por el desfile de reinas, comparsas y bandas, DJ Chiwa, Nomar y Kymma, y Rumba Caliente.

Pinceladas de Oro: Domingo en la plaza de recreo de Orocovis desde las 11:00 de la mañana. Encuentro cultural con pintores, artesanos y música en vivo en homenaje a Bolívar Torres Colón y Luiyi Arte (Luis Morales). Con música de Trabuko, Brega Con Eso y Plenéalo.

Festival del Fricasé: Domingo desde las 10:00 a.m. en la plaza pública de Naranjito. Con una variedad de fricasés, entretenimiento infantil, artesanías, mercado agrícola, exhibición de animales exóticos y más. Como en las ollas y calderos, en tarima habrá mucho con demasiado: niños trovadores, el grupo de baile 869, la Marching Band del Programa de Bellas Artes, El Guitarreño, Trío Los Condes, Charlie Aponte, Tributo a Tony Croatto y el Tributo a Rubby Pérez.

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KQool Summer 2026: Domingo desde las 12:00 p.m. en el balneario Seven Seas de Fajardo. KQ 105 enciende el verano con su tradicional tour playero alrededor de la Isla, con música y la animación de los KQJocks, juegos y competencias en la playa.

En familia

El acróbata Rycardo Martilo inicia una residencia artística en El Bastión bastión con su espectáculo "Cuando tenga tiempo". ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

Disney On Ice: Jump In!: Todo el fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Mickey Mouse y la ganga traen nuevamente la magia de Disney con este espectáculo familiar que combina música, aventuras y personajes inolvidables con actos alusivos a películas favoritas como “Frozen”, “Inside Out”, “Zootopia”, “Moana” y muchas más. Con impresionantes rutinas de patinaje sobre hielo, acrobacias aéreas, efectos visuales y las canciones más populares de Disney. Funciones el viernes a las 7:30 p.m. y sábado y domingo a las 11:30 a.m., 3:30 y 7:30 p.m. Boletos en PRTickets.

“Cuando tenga tiempo”: Sábado a las 7:00 p.m. en El Bastión (#1 de la calle San Sebastián en el Viejo San Juan). Inicio de la residencia artística del artista de acrobacia aérea Rykardo Martilo, quien presenta el espectáculo que le ganó el Premio del Jurado del Circo Fest 2026.

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Encendiendo tu verano: Sábado desde las 5:00 p.m. en el Complejo Deportivo Francisco “Pancho” Deida de Hatillo. Actividad de adoración, fe y esperanza llena de música sacra. Con música de Christine D’Clario y Ana Puello. También se presentarán Alex Castro y su orquesta, así como el Ministerio Musical DCI. Libre de costo.

En concierto

Carlos Vives llega al Choliseo con su "Tour al Sol" junto a su banda La Provincia. ( Suministrada )

Tour al Sol: Viernes a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Carlos Vives regresa a Puerto Rico con su esperada gira para una presentación con su inseparable agrupación La Provincia. Celebra más de tres décadas de una trayectoria musical impecable que revolucionó la música latina. Boletos en Ticketera.

Jazz Fest 2026: Viernes a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro Charlie Aponte del Paseo de las Artes en Caguas. La organización Make Music Happen y el Municipio de Caguas se unen para llevar a cabo dos noches de conciertos gratuitos para el público, como parte de la oferta del programa de educación musical de Berklee en Puerto Rico. La primera es el viernes, cuando el público podrá disfrutar de la presentación del Grupo Entre Amigos, exalumnos de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli, bajo la dirección de Juan Josué González, participante del programa Berklee en Puerto Rico y beneficiario de una beca de matrícula completa para estudiar en el Berklee College of Music. Además, el Berklee in Puerto Rico Professors’ Band reunirá a reconocidos profesores, músicos y artistas internacionales de Berklee para ofrecer una experiencia musical única.

Filin, Tango & More: Viernes a las 8:00 p.m. en la Fundación Nacional para la Cultura Popular (#56 de la calle Fortaleza, Viejo San Juan). La pasión del tango argentino, la sensibilidad del filin cubano y la nostalgia eterna del bolero se unirán en una noche íntima y majestuosa en este espectáculo musical que promete transportar al público a la época dorada de los grandes cabarets. Información adicional: 787-505-5807 o 787-505-0561.

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Circo: 25 años: Sábado y domingo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La icónica banda de rock alternativo Circo celebrará en grande sus 25 años de trayectoria con dos conciertos en el emblemático Teatro de la UPR. Liderada por la inconfundible voz y energía de Fofé Abreu, la agrupación promete una velada inolvidable donde recorrerá sus grandes éxitos. Ambas funciones son a las 8:00 p.m. Boletos en Ticketera.

Desde el componente de mama: Música, risa y nostalgia: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Andrés Waldemar presenta un espectáculo musical íntimo que rinde homenaje a las madres del los año 90.Boletos en Ticketera.

Danny Rivera-Inolvidable: Sábado a las 8:00 p.m. en el Ponce Hilton Golf & Casino Resort. Recuento musical de las canciones que nos cautivaron y nos enseñaron a vivir el arte vocal interpretadas por una de las voces más privilegiadas de Latinoamérica. Boletos en Ticketera y TicketCenter (tcpr.com).

Love Under the Stars: Domingo a las 7:30 p.m. en el Instituto de Cultura Puertorriquena en el Viejo San Juan. La producción del evento informó que el evento pautado para el sábado, 6 de junioa las 7:30 p.m. fue pospuesto para el domingo, 7 de junio a la misma hora. Los boletos originales son válidos para la nueva fecha. Boletos en Ticketera.

Fiesta en la Playa: Domingo de 1:00 a 7:00 p.m. en el Caribe Hilton. Regresa uno de los eventos más esperados de la temporada. Los asistentes podrán acceder a las instalaciones del icónico Caribe Hilton mientras disfrutan de una vibrante propuesta musical a cargo de los DJs John Mark Robles, W-Ant, Emil Cedeño e Iván Robles, quienes crearán el ambiente perfecto con sus mezclas dinámicas y energizantes. La experiencia estará complementada por activaciones exclusivas de coctelería a cargo de reconocidas marcas auspiciadoras. Los boletos están disponibles a través de Ticket Center (tcpr.com).

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¡Con Pablo en alma!: Domingo a las 5:00 p.m. en Studio 58 en Guayama. Emotivo tributo al cantautor cubano Pablo Milanés de parte del cantante cubano Freddy Lugo, quien ha conquistado al público puertorriqueño. Boletos en Pietix.

A escena

"Cuca Gómez: La Cenicienta" sube a escena en el Centro de Bellas Artes. ( Suministrada / Suministrada )

“Cuca Gómez: La Cenicienta”: Sábado y domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. En su regreso a los escenarios, Cuca Gómez va en busca de su príncipe azul en esta parodia del cuento de hadas que todos conocemos. Con Otilio Warrington, Tita Guerrero y Braulio Castillo, hijo entre otros.Las funciones son el sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 3:00 y 5:30 p.m. Boletos en Ticketeenter (tcpr.com).

“Something Rotten!”: Sábado y domingo en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. Comedia musical ambientada en la década de 1590: los hermanos Nick y Nigel Bottom están desesperados por escribir una obra exitosa, pero viven bajo la sombra de la gran estrella del Renacimiento: William Shakespeare. La función del sábado es a las 9:00 p.m. y la del domingo a las 4:00 p.m. Boletos en Ticketera.

“Men and the City: Se nos casa el padre soltero”: Viernes (8:30 p.m.), sábado (7:00 p.m.) y domingo (3:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pedro ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y para sorpresa de todos anuncia que piensa volver a casarse. Entre malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas veremos como cada personaje afronta la posible boda del padre soltero. Boletos en PieTix y TicketCenter (tcpr.com)

“Desnuda”: Sábado a las 8:30 p.m. en Mesas y Telón By Dominguez en Ponce. La vedette Lissette Rodríguez Avilés le dará vida a Rita Montes, personaje que narrará su experiencia saliendo de Cuba, su transformación en otros escenarios hispanoamericanos, y su llegada a Puerto Rico. Boletos en PieTix.

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Adrián Castellar “Solo... El stand up”: El abogado y comediante peñolano se lanza al ruedo en su primer show en solitario. Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro en Guayama y sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en PieTix.

“Pa-que-te rías Tour”: Sábado a las 7:00 p.m. en el Teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo. Show de improvisación teatral en el que el público se ríe a carcajadas con cada sugerencia hecha a los improvisadores. Boletos en PieTix.

Comedia Cuir Fest: Viernes y sábado a las 7:00 p.m. en Abracadabra Counter Cafe (Ave. Fernández Juncos #1651, Santurce). Primer festival bilingüe de comedia LGBTQ+ en Puerto Rico que unirá a talentosos comediantes cuir, tanto locales como del exterior. Boletos en PRTickets.

“Noche de Impro - Cogiendo calle”: Viernes a las 8:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro en Aguada. Show de improvisación dónde nadie sabe lo que va a pasar. Boletos en PRTickets.