Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Manny Manuel cierra las fiestas patronales de Isabela el domingo. ( Stephanie Rojas )

Fiestas Patronales de Isabela: Todo el fin de semana en la plaza de recreo. En honor a San Antonio de Padua. Con machinas, kioscos, actividades religiosas y una variedad artística de primera. El viernes es de salsa y suben a tarima Norberto Vélez y su Escuadrón de la Loma, y El Gran Combo. El sábado se presentan Christian Alicea y Grupo Manía. Y el domingo, Barreto el Show y Manny Manuel.

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Festival del Mangó: Todo el fin de semana en la plaza pública de Mayagüez. Con música, gastronomía, artesanos, machinas y más. Además, la famosa pasta de mango más grande, helado de mangó, mangó koreano helado y otras delicias a base de mangó. El viernes hay batuteras, grupos de baile, juegos, bachata, Julito Albino y Secreto a Voces y Puerto Rican Power. El sábado están los Xplosive Dancers, Pico a pico de trovadores, Banda Los DPR, Barreto El Show y Caña Brava. El domingo hay toque abierto con Bomba Clandestina, Yagüeribe, Julio Vigo y su Orquesta Identidad Latina, AlgarePlena, Arnaldo El Más Querido y Karís.

Festival Jíbaro Comerieño: Todo el fin de semana en la Plaza de la Trova de Comerío. Conmemorando los 200 años de la fundación del pueblo. Con artesanías, kioscos, reinado y más. El viernes hay música con toque de plena, cantata a Comerío, Alambique, Tuna Segreles y Charlie Aponte. El sábado está la Orquesta de Güiro Güiajei, eliminatoria del Concurso Nacional de Trovadores, Eduardo Villanueva y Yezenia Cruz, Plenéalo, Ricky Villanueva y Orquesta Los de Hoy y El Gran Combo. Y el domingo se presenta la escuela de trova Miguel A. Santiago Díaz, la ronda final del concurso de trovadores, Daniel Díaz y Alexander López, y Papo Cocote y el Nuevo Montuno.

Orgullo Boquerón: Todo el fin de semana en el Poblado y Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo. Considerado el festival de la comunidad LGBTQ+ más grande del Caribe. Ambiente playero que combinan cultura, charlas y una cargada oferta artística nocturna en la Plaza Margarita Pabón con las presentaciones en vivo de Manny Manuel, Janina, Vivanativa, Choco Orta y DJs. Culmina el domingo con su tradicional parada y desfile de carrozas al mediodía.

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Fiestas del Poblado en Palo Seco: Sábado y domingo en la entrada del poblado. Con mucho entretenimiento, cultura y sabor criollo. En tarima el sábado, desde las 3:00 p.m. están Rumba Caliente, Papucho y su orquesta, JR y su grupo y Mulenze. El domingo desde las 2:00 p.m. tocan La Wataka de Pocholo, Karís y Viti Ruiz y su orquesta.

Festival Nacional del Guineo: Sábado y domingo a las 9:00 a.m. en la Plaza de la Revolución en Lares. Celebra la cosecha con competencias tradicionales como la del “come guineos”, el concursos de contar guineos y el certamen del bizcocho más sabroso. Además, feria artisanal y agrícola. El sábado en tarima es el Trovayson: concurso contador de güiro el grupo Patria Amada con Víctor González. El domingo a mediodía es el homenaje y dedicatoria a Christian Alicea, seguido por Grupo Makeín, Armonía Cultural y la presentación de trovadores y niños trovadores con Wilfredo González.

Bombazo Criollo: Sábado a las 2:00 p.m. en el Paseo de las Artes de Caguas. Con mercado artisanal, taller de confección de máscaras de coco y música a cargo del Ballet Folclórico Criollo y el Taller del Municipio Autónomo de Caguas, Cuarteto de Mayagüez, Bomba Evolución con Víctor Emmanuelli, Bombives, Bombazo abierto con Amaury Febres Merced y Desde Cero.

KQool Summer 2026: Domingo desde las 12:00 p.m. en el balneario de Vega Baja. KQ 105 enciende el verano con su tradicional tour playero alrededor de la Isla, con música y la animación de los KQJocks, juegos y competencias en la playa.

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Playa Summer Tour: Domingo desde las 11:00 a.m. en Mar Chiquita, en Manatí. La Música App, La Nueva 94, La Mega 106.7 y Mega TV llegan con juegos, música, diversión y talentos de radio y televisión.

Festival del Fogón Comunitario: Domingo desde las 9:00 a.m. en el Parque del Niño de Yabucoa (Carr. PR-901). Las comunidades yabucoeñas se unen en este evento tradicional que ofrece gastronomía criolla, música, artesanías y un ambiente familiar. Cada comunidad de distintos sectores del municipio preparan una variedad de platos típicos en fogones de leña.

En familia

Atención Atención se presenta este sábado en la Feria Ambiental de Trujillo Alto. ( Suministrada )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

Homenaje a los padres: Viernes a las 7:30 p.m. en Mojito, en el barrio Pueblo de Quebradillas. En conmemoración del Día de los Padres, el municipio invita a disfrutar de la música del Trío Los Inolvidables y del Grupo Zabotaje. Durante el encuentro habrá regalos y sorpresas.

58vo Concurso Nacional de Jóvenes Trovadores y Cuatristas: Sábado en la tarima de Los Trailers de Bayamón. Las rondas de los cuatristas comenzarán a la 1:00 p.m., con inscripciones abiertas desde las 11:30 a.m. Por su parte, las rondas de los trovadores iniciarán a las 3:00 p.m., con inscripciones abiertas desde la 1:30 p.m. Participarán cuatristas en las categorías de 11 a 14 años y de 15 a 18 años. En el caso de los trovadores, competirán troveros de 8 a 13 años, decimistas de 14 a 17 años e improvisadores de 18 a 21 años.

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Father’s Fest: Sábado a las 12:30 p.m. en 2026 en la Antigua Central Azucarera de Canóvanas. Celebración familiar con música en vivo, autoshow, torneo de dominó, gastronomía, artesanos y muchas sorpresas. En tarima estarán Orquesta La Experimental, Don Perignon y La Puertorriquena, y Manolo Lezcano.

Feria ambiental: Sábado desde las 10:00 a.m. en el Paseo del Bicentenario, frente al Puente Histórico de Trujillo Alto. Con una variedad de atracciones y servicios para todas las edades. Habrá mariposario, granja de animales, reciclaje de equipos electrónicos, agricultores, mesas educativas de organizaciones ambientales, artesanos locales y charlas educativas sobre temas ambientales. Además, se estarán regalando 200 árboles. Con la presentación de los personajes de Atención Atención y la participación especial del agrónomo Douglas Candelario.

En concierto

Chucho Avellanet presenta el show romántico "Jamás te olvidaré" en Moneró Café, Teatro & Bar. ( Suministrada )

Vaivén: Ritmos de Latinoamérica: Viernes a las 7:30 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico en Miramar, San Juan. Como parte de la Serie Nuevos Virtuosos, Pro Arte Musical presenta al joven guitarrista clásico puertorriqueño Juan Pablo Lugo. Recorrido por el repertorio latinoamericano para guitarra clásica de los siglos XX y XXI. Boletos en Ticketera.

World Cup of Drum & Bass - USA Tour: Sábado p.m. en Club 7eight7 (Ave. Ponce de León #1420, Santurce). Gira de música electrónica que fusiona conceptualmente la emoción del Mundial de Fútbol con el género underground Drum & Bass. Boletos en Ticketera.

Del Caribe al Danubio: Sábado a las p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. Concierto coral a cargo del coro de cámara de la Universidad de Puerto Rico, Coralia, interpretando un selecto repertorio clásico europeo y tropical. Boletos en TicketCenter.

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Inolvidable: Domingo a las 5:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Recorrido musical de las canciones que nos cautivaron y nos enseñaron a vivir el arte vocal interpretadas por Danny Rivera. Boletos en TicketCenter (tcpr.com) y Ticketera.

Yaire en concierto: Domingo a las 5:00 p.m. en Rancho Grande, en Añasco. La cantautora Vuelve a encontrarse con su público en una celebración de su música. Boletos en PRticket.com.

Jamás te olvidaré: Domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Chucho Avellanet presenta una jornada musical con sus clásicos románticos inspirada en el tema “Jamás te olvidaré”. Boletos en Ticketera.

Nuestra voz por la niñez: Domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, en San Juan. Concierto benéfico que reunirá a niños, niñas y jóvenes artistas con el propósito de alzar la voz por quienes aún no pueden hacerlo. Boletos en PieTix.

A escena

Gianluca Perotti, "El Borimbiano", lleva su espectáculo "El guaynabito de Corozal" al Teatro Braulio Castillo de Bayamón. ( Carlos Rivera Giusti )

Men and the City: Se nos casa el padre soltero: Viernes (8:30 p.m.), sábado (7:00 p.m.) y domingo (3:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pedro ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y para sorpresa de todos anuncia que piensa volver a casarse. Entre malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas veremos como cada personaje afronta la posible boda del padre soltero. Boletos en PieTix y TicketCenter (tcpr.com)

La noche santa: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Drama que transcurre a lo largo de una noche decisiva en la vida de dos mujeres que han compartido décadas de amor, complicidad y silencios. Con Linnette Torres, Wanda Sais y Andrés Waldemar. Boletos en Ticketera y TicketCenter (tcpr.com).

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Eklestos: Sábado a las 7:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera del Viejo San Juan. Fusión de teatro y danza que explora el significado del propósito y la fe. Boletos en la taquilla del teatro.

El guaynabito de Corozal: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Gianluca Perotti, El Borimbiano, presenta su nuevo espectáculo de comedia en el que se burla de los sinsabores de su adaptación a la vida en Puerto Rico. Boletos en Ticketera.

George López Live: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall (Distrito T-Mobile, San Juan). El icónico comediante trae su gira de monólogo y dinámicas musicales. Boletos en Ticketera.

Mago de Oz: Sábado a las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Adaptación al ballet clásico de la historia “El maravilloso mago de Oz” que marcará el cierre de temporada de la academia Mauro Ballet y contará con la participación destacada de sus estudiantes. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

En el Choli el boricua es otra cosa: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Gaby Alicea presenta su espectáculo de comedia limpia apto para toda la familia. Boletos en Ticketera.

Cuca Gómez: La Cenicienta: Sábado a las p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Otilio Warrington “Bizcocho” regresa a las tablas con su personaje icónico de Cuca Gómez en una hilarante parodia del clásico cuento de hadas, repleta de sátira social y humor boricua. Boleto en Ticketera y TicketCenter.

Ramificando: Domingo a las 3:00 p.m. en el centro de visitantes El Portal de El Yunque, en Río Grande. Performance de la artista, coreógrafa y performera puertorriqueña Merián Soto.