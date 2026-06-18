Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Maelo Ruiz lleva su salsa a varias de las actividades que hay este wikén por la Isla. ( Alejandro Granadillo )

Fiestas patronales de Dorado: Todo el fin de semana en la plaza pública. Habrá coronación de reinas, desfiles, artesanos, kioscos y buena música. En tarima estarán el viernes Camínalo (tributo al Caballero de la Salsa) y Sergio Vargas. El sábado les toca el turno a la banda de concierto municipal, Arnaldo el más Querido y Óptimo. Y el domingo estarán el Trío Los Andinos, Andrés Jiménez, Batajohn y Los Pleneros de Severo, Costa Brava y Maelo Ruiz.

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Festival jueyero de Guánica: Sábado y domingo en el malecón. Habrá competencia del juey más grande, carrera de jueyes, platos confeccionados a base de jueyes, desfile y coronación de reinas, artesanos, machinas, música en vivo, picas y kioscos. El viernes en tarima hay salsa con el grupo Junte Del Sur y Puerto Rico es Salsa (con Joey Hernández y Guido Rivera). El domingo se presentan Los Cikorrengues, Caobaná y Arnaldo el más Querido.

Celebran a los papás: Varios municipios organizan este fin de semana homenajes a los padres.

Viernes las 6:00 p.m. en el frente marítimo de Cataño. Celebrar en familia con música de La Criolla, Don Perignon y La Puertorriquena y Maelo Ruiz.

Sábado a las 6:30 p.m. en el Paseo de la Salsa José “Cheo” Feliciano de Ponce. Noche de salsa y recuerdos con Chaney, Coco Santiago y su orquesta y Orquesta La Morel.

Sábado a las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Fiesta con una cartelera musical que mezcla géneros, generaciones y sabores con Oscarito, Laberinto de Coco y Andrés Waldemar. Habra artesanos, vendedores locales y kioscos.

Sábado a las 7:30 p.m. en la plaza pública de Quebradillas. Con regalos, sorpresas y la música de Edwin Castro, El Súper Trío y La Hormiga Brava.

Sábado a las 8:00 p.m. en la plaza de recreo de Ciales. Homenaje a los padres con música de Alexis Berríos y su Grupo Trova, y un pico a pico de trovadores.

Domingo a la 1:00 p.m. en el Parque Ecuestre “Dulce Sueño” de Guayama. Con presentaciones de musicales, casas de brinco para los niños, kioscos, popcorn, nachos y actividades para todos. Con Camínalo, Salsa Legends Revival, Maelo Ruiz, Guacho Díaz, Nino Segarra y José Alberto “El Canario”.

Viernes de salsa: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela. Con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Bombazo a los padres: Sábado desde las 3:00 p.m. en el Paseo Arias (callejón Amor) en el casco de Ponce. Una celebración de la herencia afrocaribeña dedicada a papá.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

En familia

El payaso Campanilla te espera en el Symphony Imagination Circus. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

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Honrando nuestras aguas sagradas: Viernes a las 7:00 p.m. en Casa Afro, Corredor Afro, en Piñones, Loíza. Exposición colectiva que reúne a 28 artistas en un acto de memoria, espiritualidad, creación y reimaginación. Con música de The Legendary MiC y Bomba Yemayá. Habra venta de frituras y refrigerios. Entrada libre de costo. (La Casa Afro del Corredor Afro de Piñones está localizada a cinco minutos de Isla Verde. Su horario regular es martes, jueves, viernes y sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Karmaval: Sábado a las 8:00 a.m. en la playa del Escambrón. Actividad orientada a personas de todas las edades con yoga y bienestar con más de 20 expertos y maestros que ofrecerán clases, talleres y experiencias enfocadas en el bienestar integral frente al mar. Habrá yoga, pilates, danza ecstática, breathwork, sound healing, reiki, tai chi, meditación, yoga para niños, canto consciente, quiropráctica, terapias de masaje y más. Boletos en PRTicket.

En concierto

Sie7e presenta su show acústico el sábado en PuntoFijo. ( Pablo Martínez )

Celebrando el Buena Vista Social Club: Viernes a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. Tras el éxito en abril, Charlie Sepulveda regresa con su homenaje a la agrupación cubana. Boletos en Ticketera.

30 aniversario de “Papote” Alvarado: Viernes a las 8:00 p.m. en La Respuesta, (#1600, Ave. Fernández Juncos, Santurce). Noche íntima para cantar, bailar y gozar tres décadas de música afrocaribeña hecha por Ángel “Papote” Alvarado y el Grupo Esencia. Boletos en boletera.net y en la entrada.

Karaoke Challenge: Viernes a las 8:00 p.m. en el Teatro Oller de Bayamon. Evento que transforma el clásico karaoke en una competencia interactive en un espacio seguro, inclusivo y lleno de energía. Boletos en Ticketera.

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Gudfella: Viernes a las 9:00 p.m. en Systëma Pop-Up Club, #1420 Ave. Juan Ponce de León, Santurce. El DJ y productor filipino llega a la Isla como parte de una gira internacional. Boletos en PieTix.

Tradicional bailable de la víspera del Día de los Padres: Sábado a las 7:30 p.m. en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Con Carmencita DJ, Willie Rosario y su orquesta, Don Perignon y La Mulenze. Boletos en PRTicket.

O Brasil - Nossa História 2: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas. Recorrido por la historia de la música de Brasil a través de décadas, estilos y compositores más emblemáticos. Boletos en Ticketera.

Sie7e: Íntimo: Una noche acústica: Sábado a las 7:00 p.m. en PuntoFijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. El cantautor puertorriqueño llega en un formato acústico donde las canciones regresan a su esencia: voz, guitarra y conexión directa con el público. Boletos en PieTix.

Tango Show: Sábado a las 7:00 p.m. en Musa & Eventos del Centro de Bellas Artes de Santurce. Show internacional de tango. Con Brenda Rosa, Fidel Guerrero y Leandro Ponte (directo desde Argentina). Luego habrá milonga social para bailar y disfrutar. Boletos disponibles en TicketCenter (tcpr.com).

Bolero Inmortal: Homenaje a Los Padres: Sábado a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Concierto sinfónico que celebra la música, la nostalgia y el amor a través de grandes boleros. Boletos en Ticketera y TicketCenter (tcpr.com).

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Vaivén: Ritmos de Latinoamérica: Sábado a las 7:30 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, Santurce. Presentación del guitarrista clásico Juan Pablo Lugo como parte de la Serie Nuevos Virtuosos 2026 que fue pospuesto la semana pasada. Boletos en Ticketera.

Gala de Reinas 2026 y Despedida de Zashely Alicea: Sábado a las 6:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Noche de degustación y desfile con diseñadores del País, despedida de la reina saliente de Miss Universe Puerto Rico y “meet and greet” con las candidatas de este año. Boletos en Ticketera.

A escena

Marian Pabón presenta "Soy menopáusica ¡y qué!" en Lajas el sábado. ( Suministrada )

Hola mamá: Viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en la sala experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Con Johanna Rosaly y Omar Torres, dirigidos por Axel Cintrón en la apertura del True Colors Fest 2026. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

De jangueo con Francis Rosas: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce y sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Disfruta del stand-up de Félix “El Embustero” y las ocurrencias de Francis Rosas. Boletos en PieTix.

Men and the City: Se nos casa el padre soltero: Sábado (7:00 p.m.) y domingo (3:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pedro ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y para sorpresa de todos anuncia que piensa volver a casarse. Entre malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas veremos como cada personaje afronta la posible boda del padre soltero. (Solo para adultos.) Boletos en PieTix y TicketCenter (tcpr.com)

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Soy menopáusica ¡y qué!: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Juventud de Lajas. Espectáculo de “stand-up” escrito y protagonizado por la reconocida actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón. Monólogo basado en las vivencias personales de la actriz. Boletos en Ticketera.

El guaynabito de Corozal: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Gianluca Perotti, El Borimbiano, presenta su nuevo espectáculo de comedia en el que se burla de los sinsabores de su adaptación a la vida en Puerto Rico. Boletos en Ticketera.

Standoperos en La Tómbola @ Yauco: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Ideal en Yauco. Show de improvisación con los temas que el público escribe. Boletos en PieTix.