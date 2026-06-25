Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Los Rabanes se presentan este fin de semana en las fiestas patronales de Orocovis. ( Suministrada )

Festival de las flores de Aibonito: Todo el fin de semana en el predio permanente del festival, ubicado justo detrás del Coliseo José A. “Marrón” Aponte (Carr. PR-722, Km. 6.6, en el barrio Robles, sector Rabanal. El mayor mercado de plantas regresa con toda la diversion de costumbre: competencias de paisajismo, kioscos de comida y bebida, música en vivo desde las 10:00 a.m. El viernes, el programa artístico inicia con el grupo Los Caleños y más tarde Ulises y su Tumbao y Rumba Caliente. EL sábado están Harry Hernández, Luis Figueroa y Manny Manuel, y el domingo el programa incluye a El Son de la Montaña, Show de Princesas, los muñecos de Atención Atención, luego la música de Plenéalo y Grupo Manía. Recuerda que en los terrenos del festival hay 3,000 estacionamientos libre de costo (en la parte de atrás hay más).

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Festival del Paseo Lineal de las Flores: Todo el fin de semana en la Plazoleta del Paseo Lineal (Carr. PR-722 km 6.6). Fiesta familiar paralela al Festival de las Flores. Habra variedad de kioscos de comida, artesanías, plantas y más. Todos los días hay música de DJ desde las 9:00 a.m. El viernes hay pleneros y toca Grupo Sin Limi-T. El sábado se presenta Bailare Dance Studio, hay actividad para niños y David Daniel; y el domingo están Amnya y Nelson, y Radio Maniaco.

Fiestas patronales de Orocovis: Todo el fin de semana en el estacionamiento público. Kioscos, artesanos, reinado, actividades deportivas, competencias del palo encebado, caballos de pueblo y otras actividades tradicionales para disfrutes de toda la familia. La agenda artística incluye de todo, con Luis Vázquez y Los Rabanes esta noche, Moncho Rivera y Oscarito mañana, El Trotamundos, Norberto Vélez y Milly Quezada el sábado y Tributo a los Soneros, Trío Los Rosarios y La Sonora Ponceña el domingo.

Festival playero Playatón de Añasco: Todo el fin de semana en el balneario Tres Hermanos. Tienen deporte, cultura, gastronomía y buena música. Habrá voleibol, fútbol de playa, 5K; también artesanos, gastronomía local y juegos acuáticos para los pequeños. El viernes animan Yunni Ramos, Los Rufianes y Luisito Carrión. El sábado están George Reverón, Christian Alicea, A Son de Guerra y Michael Stuart. Y el domingo disfrutarás con Banda Insomnio, Rumba Caliente, Moncho Rivera y Milly Quezada.

Festival Nacional Afrocaribeño: Todo el fin de semana en el barrio La Cuarta de Ponce. Celebran la 27ma edición con música, cultura y orgullo. El viernes el programa musical incluye a Kevin Gabriel y Ricardo Jesús, un homenaje a Idel Vázquez y José Vela, William Cepeda y Afro Boricua y Milly Quezada. Mientras que el sábado en tarima están Kriptony Teixeira y su Orquesta, Ángel Papote Alvarado y el Grupo Esencia, y Moncho Rivera. El domingo desde las 4:00 p.m. se presentan Tato Torres y ChivoLoco, Cao Vélez y los Guayacanes de San Antón, Los 100 años de Tite Curet, Andrés Jiménez y Pirulo y La Tribu.

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Fiestas patronales de Toa Baja: Todo el fin de semana en la plaza pública Virgilio Dávila. Habrá música, deportes, coronación de reinas, artesanías y kioscos con delicias criollas en honor a San Pedro Apóstol. El viernes hay música con David “Piro” Rodríguez, Boricua Legends, Grupo Manía y La Sonora Ponceña. El sábado hay show para niños desde las 4:00 p.m. y más tarde se presentan Son A Toa, Tributo a Gilberto Santa Rosa y Elvis Crespo. El domingo hay pico a pico de trovadores, show de Puerto Rico ¡Gana!, Joey Hernández y Puerto Rico es Salsa, y José Alberto “El Canario”.

Noche de Galería y Mercado Artesanal de Carolina: Viernes desde las 4:00 p.m. en la plaza de recreo Rey Fernando III. Habra acceso gratuito a las galerías y museos del Distrito Cultural. Además habrá puestos de más de 20 comerciantes de artesanías y gastronomía. Y todo esto con presentaciones en vivo de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Carolina.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival Turístico de Las Marías: Sábado y domingo en el área recreativa Adrián Heriberto Acevedo Cruz (sector Río Cañas). Fiesta que combina deporte y entretenimiento con el encanto natural de este municipio de la montaña. Con actividades para toda la familia, música, deportes, artesanías y gastronomía. El sábado en tarima están Itá Bajari Acústico, Sazón Criollo, Bomba de la Mar, Moisés Cancel y Rumba Caliente. El domingo desde las 10:00 a.m. hay música con Siglo 21 Steel Band, Tanisha y su banda, música de trova con Jonathan y Nahieris Colón, Gelo Sabor 80 y Tito Auger.

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Quemando Fiebre World Show: Sábado y domingo desde las 9:00 a.m. en el Complejo Ferial de Puerto Rico Juan H. Cintron en Ponce. Los amantes de los carros y la aceleración disfrutarán con exhibiciones de carros antiguos, vehículos exóticos, trucks, motoras, bicicletas, vehículos off-road y mucho más. El público también podrá presenciar fascinantes demostraciones de “drift” que prometen mantener la emoción durante toda la jornada. Además habrá música en vivo y más sorpresas.

Balseada del río Camuy: Domingo desde el mediodía en el área del paseo tablado Florencio Cabán (Carr. PR–4491, en el barrio Puente). La competencia más divertida sobre el agua celebra este año su 30ma edición. Diviértete con las ocurrencias de los participantes y las balsas que crean para llevarse el premio de la más original. Habrá kioscos de comida típica, artesanos y música en vivo con el grupo Caras Nuevas, BLB, King Arthur, El Conjunto Quisqueya y Los Rabanes. Y luego de la balseada la acción continua con el 5K Balseada Camuy, desde las 4:30 p.m., con 600 corredores inscritos. Saliendo del sector Amador del barrio Membrillo hasta el centro urbano. Encontrarás estacionamiento en el parque pasivo José A. Méndez “Franqui” (Ave. Ferrocarril, barrio Pueblo), en la Casa Alcaldía y el estacionamiento municipal.

Playa Summer Tour: Domingo desde las 11:00 a.m. en la playa La Monserrate de Luquillo. Desde las 11:00 a.m., La Música App, La Nueva 94, La Mega 106.7 y Mega TV comparten una jornada con juegos, música, diversión y talentos de radio y televisión.

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Cataño Pride Festival: Domingo a las 11:00 a.m. frente a Miami Bar (Ave. Barbosa #91). Conmemoración del amor, la diversidad, la inclusión y el orgullo de la comunidad LGBTTIQ+. Con más de 25 shows en vivo, entretenimiento variado, música, kioscos de comida y bebida. Yaire es la madrina del evento.

En familia

Chris Aguirre y su acto de malabarismo es uno de los atractivos del Symphony Imagination Circus, que se despide este fin de semana. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en los predios de Plaza Las Américas en San Juan. Después de nueve semanas, el Symphony Imagination Circus se despide con su última función el domingo. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 y 8:00 p.m., y sábado y domingo a las 11:00 a.m., 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

Historia de amor con habichuelas: Sábado a las 11:00 a.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La compañía de danza contemporánea Andanza presenta esta producción infantil, una adaptación bailada del cuento de la escritora Ana Lydia Vega que narra de manera humorística el origen del plato nacional puertorriqueño. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

EXO: Un espectáculo de insectos: Domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Experiencia teatral mágica que transporta al público a un bosque vivo, vibrante y lleno de secretos, donde los insectos se convierten en los protagonistas de una aventura inolvidable. Boletos en Ticketera.

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En concierto

La Camerata Coral de Puerto Rico presenta un novedoso concierto el sábado en Caguas. ( Arivera )

Camerata con calle: Sábado a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. La Camerata Coral de Puerto Rico regresa con una propuesta diferente y atrevida que rompe esquemas del mundo coral, con fusiones de éxitos desde Juan Luis Guerra, El Gran Combo de Puerto Rico, La Secta, Vico C, Fiel a la Vega hasta Bad Bunny. Con la participación especial de Tito Auger y Ricky Laureano, compositores e intérpretes de canciones como “Wanabí” y “Salimos de aquí”, y Ambar Bonilla quien se une para aportar con su picardía y creatividad. Boletos en Ticketera.

Enamorados de la bohemia: Domingo a las 3:00 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Ricky Santana, José Oscar Guevara, Junior Laredo y Aníbal Ayala se unen para celebrar la vida con canciones que han sido las favoritas del público. Boletos en Ticketera.

Para tu corazón con Jeremy Bosch: Domingo a las 7:30 p.m. en el Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. El reconocido cantautor Jeremy Bosch llega desde Nueva York junto a su orquesta para ofrecer una noche especial llena de música, historias y momentos que tocarán el corazón. Boletos en Ticketera.

Boleros y baladas: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. José “Chele” Rodríguez se presenta junto al pianista Cuqui Rodríguez y el percusionista Gabriel Oliver en un concierto de boleros y baladas clásicas. Boletos en PRTickets.

A escena

Yan Carlos Díaz y Alejandra Reyes protagonizan “Hedwig and the Angry Inch”. ( Xavier Araújo )

Hedwig and the Angry Inch: Viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Hedwig es una cantante de rock nacida en Berlín Oriental que a través de un electrizante concierto cargado de humor, dolor y honestidad comparte la historia de su vida. Se presenta en el marco del True Colors Fest. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

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De jangueo con Francis Rosas: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Disfruta del stand-up de Félix “El Embustero” y las ocurrencias de Francis Rosas. Boletos en PieTix.

En blanco y negro: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. Show de comedia participativo y stand-up con los artistas Xavier y Anamaris, donde el público toma decisiones que cambian el espectáculo. Boletos en PieTix.

Gorda: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Comedia de Sandra Nía Rodríguez protagonizada por Yoanna Sánchez. Boletos en Ticketera.

Kiko Blade “Penetrado” @ Arroyo: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Renacimiento de Arroyo. Kiko Blade le saca punta a las condiciones de la vida actual y las situaciones que nos complican la existencia. Boletos en PieTix.

Chisteando @ Mayagüez: Sábado y domingo a las 8:00 p.m. y el domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Balboa/Armando “Chucho” Avellanet de Mayagüez. Show interactivo de stand-up comedy. Cristina Sánchez y Ernesto Rolón combinan interacciones con el público y stand-up tradicional para crear una experiencia única en cada función. Con Erick Bonilla y Titito Sánchez de Standoperos, como invitados especiales. Boletos en PieTix.

Cuentos de padres: Sábado y domingo a las 8:00 p.m. en el café teatro PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El colectivo EYFA de Ángel Manuel y Karlos Khalil presentan esta hermosa combinación de siete piezas de microteatro donde 30 actores le dan vida a historias que nos enseñan el amor, los conflictos y las experiencias entre padres e hijos. Boletos en PieTix.