Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Disfruta del entretenimiento del Festival de las Flores de Aibonito, pero también oriéntate sobre las plantas y flores y su cuidado. ( Xavier García )

Festival de las Flores de Aibonito: Todo el fin de semana en el predio permanente del festival, ubicado justo detrás del Coliseo José A. “Marrón” Aponte (Carr. PR-722, Km. 6.6, en el barrio Robles, sector Rabanal. La actividad más esperada por los amantes de las plantas y el paisajismo regesa en su segundo fin de semana. Llégale y disfruta de competencias de paisajismo, kioscos de comida y bebida, música en vivo desde las 10:00 a.m. y la oportunidad de entrar en contacto con jardines y distribuidores de plantas que te orientarán sobre las mejores opciones según lo que buscas para tu casa, así como cuidados y demás. El jueves, a mediodía, está en tarima Alambre Dulce. El viernes, el programa artístico inicia con Grupo Muévete, seguido por Viva Nativa y cierra La Tribu de Abrante. El sábado está bueno, con Rumba Caliente, Puerto Rico Gana, Gustavo Laureano y Pedro Capó. Y el domingo es pa bailar con Iguayá Sabroso, Willy Rosario, Sonora Ponceña y El Gran Combo.

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Festival del Paseo Lineal de las Flores: Todo el fin de semana en la Plazoleta del Paseo Lineal (Carr. PR-722 km 6.6). Habrá música y kioscos todo el día. El jueves, hay Zumba, música de DJ y a mediodía el Grupo Cañonazo. El viernes, se presentan el trovador Orlando García y Alexandra Music. El sábado, hay música con el Grupo Cañonazo, competencia de arreglos florales, D-Compadres y Aqstiko; y el domingo, Mambo Urbano y Ly-ah.

Feria Agrícola Nacional de Lajas: Todo el fin de semana en los terrenos de la finca Western Hay Farm, en la carretera PR-305. Habrá kioscos, feria de artesanías, paseos en helicóptero, exhibición de animales exóticos, paso fino, minicirco, minigranja, machinas y payasos. El jueves hay música con Senderos de la Cultura, Grupo La 8va y Café Colao. El viernes, se presentan Julio César Sanabria con Christmas in July y Sal Pa’ Fuera. El sábado, hay concurso de trovadores y se presentan Mulenze y Joe y Los Cocolos. Y el domingo, hay show de Atención Atención, Trío Los Caudales, Harold Pratts y Las Barrileras. El horario todos los días es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Festival de la Lancha Planúa: Todo en fin de semana en el área del muelle de Punta Santiago, en Humacao. Habrá música en vivo, homenajes, presentaciones, kioscos, machinas, maratón y torneos. El viernes se presentan Pleneros de la Vega, Yembere, Rumba Caliente y Los Rufianes. El sábado están Costa Sabrosa, Salsa Express, Pleneros Palo Ready, Grupo Son D’Aquí, Son Divas y Rika Swing. Y el domingo tocan Tito y su Montura Montuno, la Centenaria Banda Municipal de Humacao, Salsa Master, Tuna Jumacao, Joito y su Grupo Sonoridad, Algarete y Orquesta Renacer Tropical. Será en las inmediaciones del muelle de Punta Santiago.

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Festival Nacional de la Hamaca: Todo el fin de semana en el estacionamiento del estadio Juan José “Tití” Beníquez en San Sebastián. Con feria de artesanías, kioscos, machinas, talleres y más. El viernes, en tarima están el taller de música popular de la escuela Ernestina Méndez, el taller de baile de San Sebastián y Orquesta Secreto a Voces. El sábado suben Senderos de Cultura, Conjunto Sazón Criollo, Salsa Mora, Parranderos de Loíza, Edwin Colón Zayas y Taller Campesino con Omar Santiago, Plenéalo y La Sonora Sanjuanera. Y el domingo hay rumbón de plena, seguido por el Cuarteto de la Bomba y Juana Cultura, Cultura Pesá, Bomba Evolución, Los Pleneros Quinto Olivo y Son de Barrio.

Los Tubos Beach Surf Complex: Todo el fin de semana en la playa Los Tubos de Manatí. Música, playa, deportes y entretenimiento familiar al lado del mar. Contará con música de Fiel a La Vega y Gisselle el viernes. El sábado, se presentan Farruko, Pirulo y La Tribu y Danny Fornaris. Y el domingo, les toca a Gilberto Santa Rosa, DJ Adoni, Troventud y La Migra.

Ven pa’l pueblo: Viernes a las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181) en Trujillo Alto. Fiesta con arte, cultura, música y gastronomía en el casco urbano. Con la música de Julio César Sanabria y su orquesta, y con Zalsabor.

Viernes de salsa en Isabela: El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

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Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

3er Festival Aguada sabe a Cacao: Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado. Habra exhibiciones, productos artesanales, gastronomía y música.

Medalla Light Beach Fest: Sábado y domingo en el meelle de Arecibo. Celebra el fin de semana del 4 de julio con música, cultura y deporte. El sábado es el maratón 5K en la Marginal Víctor Rojas a las 6:00 a.m. A nivel musical contarán con presentaciones de Pedro Capó, Los Walters, La Secta Allstar, Circo, Millo Torres, International Dum Ambassadors, Boris Bilbrault y Los Árboles, Black Guayaba, Lamuza, Calma Carmona, Los Chincheros del Caribe, DJ King Arthur y Omar López ‘El Quicky’.

Puerto Rico Teje: Sábado y domingo en Plaza Del Caribe en Ponce. Iniciativa cultural que reunirá a artesanos, aficionados y público general en torno al arte del tejido en sus distintas variaciones. Habra exhibiciones, charlas educativas, talleres y venta de artesanías confeccionadas mediante diversas técnicas del tejido. El sábado habrá yoga para tejedoras, taller de micromacramé, charlas, espectáculo del grupo de danza Señorío Ponceño, desfile de moda y música con Dúo Sereno. El domingo habrá una charla sobre la creación de patrones textiles, taller de bordado sashiko, de soles y de frivolité, charla sobre los beneficios de la aromaterapia, desfile de moda y música con Edgar Zayas.

Toque de bomba en Mayagüez: Domingo a las 4:00 p.m. en Taller Libertá (calle Pablo Casals #66). Mueve el esqueleto al ritmo de Bomba Clandestina y sigue con un toque abierto en el que el público podrá compartir y disfrutar en comunidad.

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En familia

El Encuentro en la Poza Mogüí está orientado a todos en el hogar.

Encuentro en la Poza Magüí: Sábado desde la 1:00 p.m. en la Poza Magüí (playa Mar Azul) en Hatillo. Celebra el feriado del 4 de julio en un ambiente completamente familiar. Habrá casa de brincos para los niños, música en vivo y un ambiente festivo junto al mar. Tendrán música con la Orquesta Borinalsa, Orquesta Costa Norte y Moisés Cancel y su Sexteto.

KQool Summer 2026: Domingo a las 11:00 a.m. en el balneario Punta Salinas, en Toa Baja. KQ 105 FM vuelve a encender el ambiente veraniego con su tradicional tour playero alrededor de la Isla. Con música en vivo, juegos y competencias en la playa, premios y sorpresas con ambiente familiar y playero.

A escena

"Viene viene el Drag King", con Vico Ortiz, sube a escena en la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. ( Suministrada / Krystal Conyé )

Viene viene el Drag King: Viernes, sábado y domingo a las 8:30 p.m. en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Vico Ortiz lleva a los escenarios a su alter ego, “Vico Suave”, para contar su niñez en Puerto Rico, la relación con sus padres artistas, Gerardo Ortiz y Evelyn Rosario, y su proceso de autodescubrimiento que nació del transformismo. Boletos en TicketCenter (tcpr.com)

Chisteando @ Bayamón: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Show interactivo de stand-up comedy. Cristina Sánchez y Ernesto Rolón combinan interacciones con el público y stand-up tradicional para crear una experiencia única en cada función. Con Erick Bonilla y Titito Sánchez de Standoperos, como invitados especiales. Boletos en PieTix.