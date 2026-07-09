Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Ednita Nazario se presenta el sábado en las patronales de Barceloneta. ( Suministrada )

Fiestas patronales de Barceloneta: Todo el fin de semana en la plaza pública José Cordero Rosario. Con machinas, kioscos, comidas típicas, artesanos y muchas sorpresas. La agenda artística inicia hoy jueves con presentaciones de Nio García, Grupo Manía y Johnny Rivera. El viernes, después del reinado, suben a tarima Willie Rosario y El Gran Combo. El sábado, están Ednita Nazario, Big Legacy All Star y La Tribu de Abrante; y el domingo, hay show de niños, el Rumbón de “Güingo”, Moncho Rivera, Luisito Carrión, Bobby Valentín y Frank Reyes.

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Fiestas patronales de Arroyo: Todo el fin de semana en el Malecon. Habra machinas, kioscos, picas, artesanos y mucho más. El viernes hay música de Rumba Caliente, La Puertorrican Power y A Son de Guerra. El sábado el turno será para Kevin Gabriel, Orquesta Descarga Sazón, Gustavo Laureano y Banda Algarete. Y el domingo, Kiro El Fuerte y su Grupo, Boricua Legend, Grupo La Fiebre, Alejandro y su Orquesta y Oscarito.

Fiestas de La Boulevard: Todo el fin de semana a lo largo de la avenida Boulevard en Levittown, Toa Baja. Disfruta de comida, pleneros, batuteras, kioscos, desfile de reinas y mucha música a lo largo de la avenida Boulevard. El viernes, en la tarima High Times están Boricua Legend (tributo a Tito Nieves), Jacob Zay y su orquesta, Reyvan Vega, Julio López y Los Andrades; en la de Harry’s Tacos están Joseph DJ y DJ Kary, Banda Salitre, La Mulenze y Bony Cepeda; en la de Otro Nivel Sports Bar se presentan DJ La O, Luisito Carrión, Doble Filo y Pedro Conga; y en la de Koki Roll: Banda Inzomnia, Brenda Liz, Skapulario y Gustavo Laureano. El sábado en High Times: Carlitos García, Don Periñón y la Puertorriqueña y La Tribu de Abrante; en Harry’s Tacos: Joseph DJ y DJ Kary, José Luis de Jesús, Plenéalo y Milly Quezada; en Otro Nivel Sports Bar: DJ La O, Ynnovación, Mickey Cora y Alex D’Castro; y en Koki Roll: Algarete, Viva The King y Los Rabanes. Y el domingo, en High Times están BLB, La Pochy Band, Michael Stuart, Pirulo y La Tribu y N’KNTO; en Harry’s Tacos: Joseph DJ y DJ Kary, Plenazo en la avenida, Banda de la parada musical de Levittown, Alejandro Rivera, Grupo Sin Nombre y Willie Rosario; en Otro Nivel Sports Bar: DJ La O, Luis González “El Tsunami de la Salsa”, Montunéalo, Karís y Arnaldo “El Más Querido”; en Koki Roll: Sonóstera (tributo a Soda Stereo), Tito Auger y Grupo La Mákina; y en La Bodeguita de Luis es el BBQ Contest y hay música con Timba con violín, Back To The 80’s y Tío Pepe.

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Día Nacional de la Piña Colada: Todo el fin de semana en el Viejo San Juan. El Viejo San Juan conmemora la creación de la famosa bebida todo el fin de semana, cuando numerosos bares y restaurantes servirán versiones únicas de la bebida de fama mundial por $4. Con piñas coladas clásicas, a las rocas, otras coladas de frutas, con ron y “vírgenes”. Pero además habrá mojitos, margaritas, martinis, ponche de ron, coquito, besitos de coco e incluso cerveza de elaboración local.

Música en Cayey: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en La Casa Histórica de la Música en Cayey. Llégale a la plaza pública Ramón Frade León, que allí al frente está esta preciosa edificación que inicia una serie de presentaciones con la Orquesta La Revolución (viernes) el Quinteto de Saxofones (sábado). Será una gran oportunidad para disfrutar en familia las noches de verano con buena música.

Festival del Juey Saca’o: Domingo en la plaza de recreo de Maunabo. Gstronomía criolla, música y ambiente familiar será lo que encontrarás en este festival. El “Chef Sin Papeles”, Gary Rodríguez, preparará el arroz con jueyes más grande de Puerto Rico. Contará con un encuentro de trovadores y presentaciones a cargo de A Son de Guerra, Gisselle y José Alberto “El Canario”.

En familia

Vive una experiencia prehistórica con "Dino Encounter-Jurassic Experience" en Humacao. ( Suministrada )

Asao & Gozadera: Sábado a las 3:00 p.m. en Finca Neo Jíbaro, en Río Grande. Evento familiar que reúne lo mejor de la cocina al fuego, música y el ambiente natural de la finca. Con el “pitmaster chef” Gato y La Escuelita de la Barbacoa, DJ Predator y el Junte Loiceño. La entrada será libre de costo. Los organizadores recomiendan llevar silla de playa para disfrutar cómodamente de la actividad.

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Dino Encounter-Jurassic Experience: Domingo a las 2:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Experiencia familiar interactiva donde los dinosaurios cobran vida frente a tus ojos. Por primera vez en la Isla. Conoce de cerca al imponente T-Rex, el gigantesco espinosaurio, el feroz velociraptor, el poderoso abelosaurio y otros. Boletos en Ticketera.

Playa Summer Tour: Domingo a las 11:00 a.m. en la playa Seven Seas, en Fajardo. Juegos, música y diversión presentada por talentos de la radio y televisión, quienes estarán a cargo de dirigir las dinámicas donde los asistentes pueden participar y ganar premios. Traído por La Música App, La Nueva 94, La Mega 106.7 y Mega TV.

KQool Summer: Domingo a las 11:00 a.m. en el balneario de Carolina. La emisora KQ 105 FM enciende el ambiente veraniego con su tradicional tour playero, con música en vivo, juegos y competencias en la playa, premios y sorpresas en un ambiente familiar.

En concierto

The Arroyo Sisters están en Puerto Rico y este fin de semana las podrás ver en Ponce y Levittown. ( Suministrada )

Elsa y Elmar “En vivo desde Puerto Rico”: Viernes a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. Esperado debut en concierto de Elsa y Elmar en la Isla como parte de su gira internacional. Boletos en Ticketera.

Y2Komeback: Underground: Viernes a las 9:00 p.m. en Logan’s Irish Piub, en Río Piedras. Será una noche para regresar a las raíces del reguetón. Los mejores hits de Jowell y Randy, Don Omar, Casa de Leones, Arcángel, Yaviah, Daddy Yankee, entre otros, en una noche de perreo que revive los tiempos de los “parties” de marquesina. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

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UB40-Big Love 2026 North American Tour: Sábado a las 8:00 p.m. en Coca Cola Music Hall. Regresa a la Isla una de las bandas británicas de reggae y pop más exitosas de todos los tiempos. Si llegas temprano podrás disfrutar del “Sunset Happy Hour” del Music Hall. Una antesala con temática tropical previa al concierto, desde las 6:30 p.m., en la Vista Terrace. Los boletos para el concierto están disponibles en Ticketera.

The Arroyo Sisters Summer Metal Tour: Sábado en Chango Bar en Ponce (calle Luna) y domingo en Rock House & Grill, de Toa Baja (Ave. Boulevard, Levittown). El trío de hermanas metaleras se encuentran en Puerto Rico llevando su propuesta de rock pesado.

A escena

La obra "Seis" sube a escena en el CBA de Santurce como parte del True Colors Fest. ( Suministrada )

Un coquí y un cucubano: Viernes y sábado a las 8:00 p.m.; y domingo a las 6:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. Conoce la historia del amor secreto entre un nacionalista y un militar con la insurrección del Partido Nacionalista Puertorriqueño de fondo. Protagonizada por Lorenzo Muñiz, Emilio Gerena y Pedro Emiliano. Con música en vivo. Boletos en Ticketera.

Seis... Todos somos culpables: Viernes y sábado a las 8:30 p.m.; y domingo 4:00 p.m. en la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. A partir del asesinato sin resolver de seis mujeres trans en Uruguay entre el 2011 y el 2013, la obra traza un recorrido por historias y vivencias de la comunidad LGBTQI+, mostrando los prejuicios, la soledad, el abuso y la incomprensión, al tiempo que denuncia los asesinatos y trae al escenario los nombres de las asesinadas como homenaje y estrategia para ganarle al olvido. Esta obra forma parte del True Colors Fest. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

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Carlos Sánchez-Stand Up: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. Carlos Sanchez es un comediante dominicano que se ha presentado en “Netflix Is a Joke Festival”, “Miami es un chiste”; es creador de “Esto no son horas”, uno de los shows más exitosos en República Dominicana. Boletos en PRTickets.

Mario VI-10 años sin reírme: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 en Ponce. Espectáculo completamente renovado donde el humor, la irreverencia y su estilo único se unen en una noche que promete ser inolvidable. Prepárate para reírte de lo incómodo, lo absurdo y lo real. Boletos en Ticketera.

Kiko Blade “Penetrado”: Sábado a las 8:30 p.m. en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Kiko Blade le saca punta a las condiciones de la vida actual y las situaciones que nos complican la existencia. Boletos en PieTix.

Jade “Mala de los nervios”: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo Café Teatro, Centro de Bellas Artes de Santurce. Jade se enfrenta, entre “stand-up”, confesiones y crisis existenciales, al peso de la cancelación, las redes sociales, la opinión pública y la presión absurda de seguir siendo graciosa mientras todo parece salirse de control. Boletos en PieTix.

Magia, Magia Festival: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. Cinco de los más reconocidos exponentes de la magia en la Isla en un mismo scenario: Hansel Kreutzberger, Barry Barry, Luis Aníbal, Mago MC y Reynold Alexander. Boletos en PRTickets.