Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Barreto el Show se presenta este fin de semana en Barranquitas y en Río Grande. ( Suministradas )

Festival Internacional del Mojo Isleño: Todo el fin de semana en el Paseo Ladi de Salinas, con grandes artistas y atracciones. Preparate para disfrutar del mojo isleño más grande del mundo, variedad de kioskos, artesanos y más. Además, regresa el kayajangueo. El viernes se presentan Milly Quezada, La Secta y Astrid Dianet y Salinas The DJ. El sabado suben a tarima Pedro Capó, Melina León y LUVA; y el domingo están El Gran Combo, Bonny Cepeda, Grupo Escencia y Makein.

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Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas: Todo el fin de semana en la plaza Monseñor Miguel Ángel Mendoza. Considerada la más antigua de Puerto Rico. Con maratón, talleres, presentaciones de libros, misa y mucha música. El viernes en tarima: Jíbaro Clásico, Taller Folklórico Sureño, Los Protitos y Papo Cocote y su Montuno. El sábado estarán Gil Braian Morales, Fusión Jibara, Grupo Ausuba, Contra la Corriente, Conjunto Camará, Plena Libre y Sie7e. El domingo les toca al Trío Esencia, el Ballet Folklórico Areyto, encuentro de trovadores, Atabal, Luis Daniel Colón, Jibara Banda Harold Pratts y Barreto El Show.

Carnaval de Río Grande: Todo el fin de semana en el estadio Ovidio de Jesús. Celebra la 39na edición de las Fiestas Ciudad de El Yunque y Desfile de Carnaval con kioscos, reinado y carnaval tradicional. El viernes hay música de El Gran Combo, Grupo Manía y Frank Reyes. El sábado hay show para niños y coronación, seguido por presentaciones de Oscarito, Rowma, Yomo y Michael Flores. Y el domingo cantan Barreto El Show, Vieques Steel Band, Son D’Aquí, GusBus y JamBand, La Sonora Ponceña, Joseph Fonseca y Héctor Acosta “El Torito”.

Fiestas Patronales de Cataño: Todo el fin de semana en el malecón de la Ave. Las Nereidas. Cuatro días de fiesta con música, kioscos y mucha diversión. El jueves la música la ponen Samuel Hernández y Abraham y Bethliza, mientras que el viernes tocan Rumba Caliente, Plenéalo, Los Rabanes y José Alberto “El Canario”. El sábado es el homenaje a los catañeses ausentes en la Villa Pesquera y en la tarde hay carnaval y la música de Waldemar, Jandy Ventura y El Gran Combo. Y el domingo, en la tarima de La Puntilla estarán Algareplena, Viru Ruiz y Luis González El Tsunami de la Salsa; en el área de los chorritos hay actividad para niños con Los Payarockers Music Band; y en la tarima Edwin Rivera tocarán Víctor Manuel Reyes, Plena Libre, Moncho Rivera, Willie Rosario y Bonny Cepeda.

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Fiestas Patronales de Vieques: Todo el fin de semana en el balneario Sun Bay. Habrá música en vivo, machinas, kioscos, artesanías, gastronomía y el domingo será el carnaval con desfile y música de calipso en vivo. El jueves en tarima están D’ Swing & Swing, Wander Manuel y Mike Martin y los Rootsticks. El viernes hay show de talentos, Camínalo (tributo a Gilberto Santa Rosa), Tony Vega, Los Sabrosos del Merengue y Vieques Vybz. El sábado es el show de Shabum y en tarima Frankie Ruiz Jr., Homenaje a David Pabón, Bonny Cepeda y Son D’ Aquí. El domingo suben Vieques Vybz, Falo, Los Rabanes y Jandy.

Fiestas Patronales de Cidra: Todo el fin de semana en el Complejo Deportivo (calle Ramón Baldorioty de Castro). Con una programación llena de música, entretenimiento y actividades para toda la familia. Habrá música, kioscos de comida, artesanos y más. El jueves se presentan Jíbara Banda y Black Guayaba; el viernes están Algareplena, Merari y Gisselle; mientras el sábado suben a tarima Planté Bandera, Tributo a Milly Quezada, Moncho Rivera y Jossie Esteban y La Patrulla 15. El cierre es el domingo, cuando hay música de trovadores, Tributo a Rubén Blades, Johnny Rivera y Grupo Manía.

Fiestas Patronales de Hatillo: Todo el fin de semana en la plaza pública José R. Millán. Regresan en honor a la Virgen del Carmen con mucha música, kioscos, machinas y más. En tarima están el jueves Pleneros de Severo, Orquesta Vibración, Guaynaa, Norbert Vélez y El Escuadrón de la Loma, y El Gran Combo. El viernes están Grupo Bailoteo con Joselito, Grupo Manía, Limit-21 y Jossie Esteban y La Patrulla 15. La tarde del sábado es para los niños con el Show de Mario Bros. y Atención Atención. En la noche cantan Gale, J.A. Oficial, Tony Vega, Ednita Nazario y Caña Brava. El domingo es el Rumbón de Barrio, con música de Los Potritos, La Sociedad, Gerardo Rivas, Aymée Nuviola, Hermán Olivera y Jimmy Bosch, Joseph Amado y Willito Otero.

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Tercera edición del Junte de Artesanos de Lajas: Todo el fin de semana en la plaza San Pedro del poblado de La Parguera 2026. Artesanías, gastronomía, música y entretenimiento familiar.

Viernes de salsa en Isabela: El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Noches de Galería y Mercado Artesanal de Carolina: Viernes desde las 6:00 p.m. en la plaza de recreo Rey Fernando III. Tienen una edición especial en el marco del Congreso Mundial de la Salsa, con la Orquesta de Conciertos de Carolina, el Conjunto Tropical de la Escuela de Bellas Artes de Carolina y una exhibición de salsa de participantes del Congreso.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Fiesta en Paseo de los Artistas: Sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial), Caguas. Evento artístico y gastronómico al aire libre con presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro, talleres, presentaciones de baile y danza, y más.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

En concierto

La Casa Histórica de la Música Cayeyana abre sus puertas el sábado para presentar la música de Viviana Díaz y Tempo de Flauta. ( Suministrada )

El Diamond Forever: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Concierto en el que el artista urbano Fronti presenta su nuevo disco. Boletos en Ticketera.

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Música en Cayey: Sábado a las 8:00 p.m. en La Casa Histórica de la Música en Cayey. Llégale a la plaza pública Ramón Frade León, que allí al frente está esta preciosa edificación que presenta a Viviana Díaz y Tempo de Flauta. Será una gran oportunidad para disfrutar en familia las noches de verano con buena música.

En familia

El parque de inflables más grande del Caribe regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan. ( Archivo )

Inflalandia Treasure Park: Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan. El parque de inflables bajo techo más grande de todo el Caribe, diseñado para brindar un espacio de entretenimiento familiar completamente climatizado y Seguro. Boletos en Ticketera.

Dino Encounter-Jurassic Experience: Domingo a las 3:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Experiencia familiar interactiva donde los dinosaurios cobran vida frente a tus ojos. Por primera vez en la Isla. Conoce de cerca al imponente T-Rex, el gigantesco espinosaurio, el feroz velociraptor, el poderoso abelosaurio y otros. Boletos en Ticketera.

Playa Summer Tour: Domingo a las 11:00 a.m. en el balneario de Vega Baja. Juegos, música y diversión presentada por talentos de la radio y televisión, quienes estarán a cargo de dirigir las dinámicas donde los asistentes pueden participar y ganar premios. Traído por La Música App, La Nueva 94, La Mega 106.7 y Mega TV.

A escena

"Polen" sube a escena el sábado en el teatro Victoria Espinosa de Santurce. ( Suministrada )

Vestido de mujer: Jueves, viernes y sábado a las 8:30 p.m.; y domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Comedia que narra la historia de Casey, un joven artista e imitador de Elvis Presley que trabaja en un bar de mala muerte en Florida. Boletos en TicketCenter (tcpr.com).

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Carnaval del Barrio: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café, en Santurce. Concierto dramatizado presentado por MC Voice Studio. Experiencia escénica que fusiona música en vivo y teatro para retratar la vida en un barrio de la Isla. Boletos en Eventbrite.

De jangueo con Francis Rosas: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama. Disfruta del stand-up de Félix “El Embustero” y las ocurrencias de Francis Rosas. Boletos en PieTix.

Standoperos en La Tómbola Estelar: Viernes a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Show de improvisación con los temas que el público escribe. Boletos en PieTix.

Kiko Blade “Penetrado”: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Balboa de Mayagüez. Kiko Blade le saca punta a las condiciones de la vida actual y las situaciones que nos complican la existencia. Boletos en PRTickets.

Polen: Sábado a las 8:00 p.m. en Teatro Victoria Espinosa, Santurce. Poetas locales se reúnen para compartir poemas cargados de emociones y creatividad a través del teatro. Boletos en PieTix.

La nueva corte de hombres maltratados: Sábado a las 7:00 p.m. en el Teatro Sol de San Germán. Un tribunal poco convencional abre sus puertas para escuchar los casos más insólitos de relaciones de pareja. Boletos en PieTix.

¡¿Cuál es la crisis?!: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Espectáculo de stand-up comedy en el que el público envía sus problemas anónimamente y Shupi los convierte en la mejor terapia pública que hayas vivido. Boletos en Ticketera.

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What a F*ck: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 en Guayama. Dos parejas de amigos, con años de confianza y relaciones aparentemente sólidas, comparten una noche de fiesta que se sale de control entre alcohol, juegos y excesos. Para adultos. Boletos en Ticketera.

Mario VI-10 años sin reírme: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 en Ponce. Espectáculo completamente renovado donde el humor, la irreverencia y su estilo único se unen en una noche que promete ser inolvidable. Prepárate para reírte de lo incómodo, lo absurdo y lo real. Boletos en Ticketera.

Standoperos por Venezuela: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Show de improvisación dedicado a las víctimas de los terremotos de Venezuela. Las ganancias netas del serán donadas. Boletos en PieTix.