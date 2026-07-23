Este fin de semana es de patronales alrededor de la Isla y sabes qué significa eso: mucho entretenimiento sin gastar mucho. Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Date la vuelta por Moca para que la pases de show en el Volky Fest Mocano, con exhibiciones, inflables, música y más. ( Archivo )

Fiestas Patronales de Santa Isabel: Todo el fin de semana en el Estadio Luis Guillermo Moreno. Habrá machinas, artesanos, emprendedores locales y una gran experiencia agrícola. El jueves la música es de DJ King Arthur y el viernes de Plena Libre, Johnny Rivera y Limit 21. El sabado suben a tarima La Tribu de Abrante y Milly Quezada. El domingo hay encuentro de trovadores, seguido por Christian Alicea, Don Perignon y Alex D’Castro.

PUBLICIDAD

Fiestas Patronales de Loíza: Todo el fin de semana en varios puntos del pueblo como el Estadio Miguel Fuentes Pinet, barrio Las Cuevas y el batey de Los Ayala. Vive toda la tradición de uno de los carnavales más típicos de la Isls. La apertura será el viernes en el Estadio Miguel Fuentes Pinet y se presentrán Moncho Rivera y Joseph Fonseca. El sábado se presenta el Ballet Folklórico Hermanos Ayala, luego es la caravana de los Loiceños Ausentes y en tarima Orquesta La Zodiac, Andy Montanez y José Alberto “El Canario”. El domingo es el 5K en el barrio Las Cuevas. A mediodía se conmemora el Día Internacional de la Bomba en el Batey de los Hermanos Ayala y en el Estadio Miguel Fuentes Pinet es la Procesión Santiago de los Hombres y las presentaciones de Conjunto Channey, Limit-21 y Luisito Carrión.

Fiestas Patronales de Guánica: Todo el fin de semana frente a la nueva alcaldía. Tendrán kioscos, desfile, artesanos, coronación y música con Rumba Caliente y Junte del Sur la noche del jueves. El viernes se presentan Los Zancos de Guánica, Michael Stuart y Barreto El Show. Sábado presentan el tradicional Desfile del 25 de Julio y Clases Graduadas y en tarima estarán Los Ke Zone, Norberto Vélez y Grupo Manía. Cierran el domingo con trovadores, show infantil, Rika Swing, Joseph Amado y Milly Quezada.

Fiestas Patronales de Fajardo: Todo el fin de semana frente a la Casa Alcadía. El viernes en tarima están el ballet Municipal Korpus, La Secta, Los Chinchillos del Caribe y Nio García. El sábado es el Día del Niño en el Estacionamiento Municipal, y frente a la Alcaldía se presenta el Show de Puerto Rico Gana, Hermes Croatto, Límite 21, “El Sonero Cardiburo” José Rodríguez y Jandy Ventura. Y el domingo hay trovadores y es el Carnaval Fajardeño. En tarima estarán Junte Loiceño, música de capipso y Rumba Caliente.

PUBLICIDAD

Fiestas Patronales de Adjuntas: Todo el fin de semana en la plaza Poeta Arístides Moll Boscana. Habrá música en vivo, la carrera 12K, desfile y coronación de reinas y más. El viernes hay música con Los Rufianes y Grupo Manía. El sábado hay diversión infantil con Fantasía en el mundo mágico y el Show de Lilo y Stitch; más tarde se presenta Frankie Ruiz Jr. y Zulinka y Miguel. Y el domingo suben a tarima el conjunto Acordes Boricuas, seguido por el concurso de trovadores, Música en 3 Tiempos, Mala Influencia, Moncho Rivera y Jandy Ventura.

Festival del Güiro y el Flamboyán: Todo el fin de semana. Habrá artesanos, kioscos y mucha diversión. El viernes se presenta la banda escolar de Penuelas seguida por Banda BLB y Jíbara Banda, El sábado la música es del Diamante del Cuatro, hay concurso de trovadores seguidos por la Orquesta de Güiros, los Hermanos Sanabria y Pirulo y la Tribu. El domingo es el concurso de guiro y luego suben a tarima Innovación Boricua, Grupo Esencia y Oscarito “El más loco”.

Volky Fest Mocano: Todo el fin de semana en el Castillo Labadie en Moca. Música en vivo, inflables para niños y la más grande exhibición de vehículos tipo volky. Arranca el viernes con el acto protocolar y la parranda de las Máscaras Mocanas con Los Ruiseñores de la Loma, Parranda Los Cuñaos y la pijamada volkerá. El sábado la música inicia a las 11:00 a.m. con las Bandas Escolares Escante y Los Musikeros, seguido por Fernandito Ferrer, The Arroyo Sisters, DJ Notion, Moisés Cancel, Myo Kill y Gustavo Laureano. El domingo será la competencia de mecánica y en tarima: Plena K’denciosa, La Filosofía de Don Venancio, Grupo D’Guille y el exmenudo Sergio Blass.

PUBLICIDAD

Summer Class Reunion: Todo el fin de semana en la Placita del Mirador en La Parguera. El evento reunirá a las clases y generaciones de las décadas de los 80, 90 y 2000 con mucha música, recuerdos y baile. Con la participación de DJ Iván Robles, DJ Negro y Emil Cedeño, además de un gran encuentro de más de diez DJs del área oeste de Puerto Rico. También habrá presentaciones de Banda Eclypse y La Octava. El domingo habrá un junte de DJs y la salsa de El Propio como parte de la celebración “Puerto Rico Baila Salsa”.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival de La Piña en Florida: Domingo a la 1:00 p.m. en la plaza pública Manuel Frías Morales de Florida. Tendrán artesanos, kioscos, productos agrícolas, mercado agrícola, talleres, charlas educativas sobre el cultivo de la piña, música en vivo y entretenimiento para todas las edades. Con Grupo Nitro, grupo Doble Filo, Plena Libre, Alex DJ y Puerto Rico Gana y Willie Rosario y su orquesta.

En familia

El payaso Campanilla te espera en el Symphony Imagination Circus en Mayagüez. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en el Palacio de Recración y Deportes de Mayagüez. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 p.m., y sábado y domingo a las 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

PUBLICIDAD

Cine Solar: Sábado desde las 11:00 a.m. en Casa Pueblo en Adjuntas. Proyección de dos películas filmadas casi en su totalidad en Adjuntas. A las 11:00 a.m. “La hija del viejo Pancho” y a la 1:00 p.m. “La esperanza verde”. Luego de ambos films habrá un conversatorio. La entrada es libre de costo.

Mercado Agrícola Comunitario: Domingo a las 9:00 a.m. en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí. Para la Naturaleza invita a disfrutar una jornada dedicada a apoyar la agricultura local, conectar con la naturaleza y compartir en familia. La actividad, libre de costo, reunirá a agricultores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos frescos y orgánicos, entre ellos frutas, vegetales, hierbas medicinales y una selección de elaboraciones artesanales.

En concierto

Llégale el viernes a la plaza de recreo de Cayey desde temprano para que janguees y chinchorrees, y en la noche disfrutes de la bohemia en la Casa de la Música Cayeyana. ( alexis.cedeno )

Música en Cayey: Viernes a las 8:00 p.m. en La Casa Histórica de la Música en Cayey. Llégale a la plaza pública Ramón Frade León, que allí al frente está esta preciosa edificación que presenta una velada especial de bohemia con Omar Lama. Será una gran oportunidad para disfrutar en familia las noches de verano con buena música.

¡Vive la bohemia! La boda de ellos: Sábado a las 8:30 p.m. en el Café Teatro Concert Musas & Eventos en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Julio Enrique Court repone junto a Melliangee Pérez este innovador concepto que cuenta la historia de una pareja desde su boda narrada con boleros, baladas y guarachas. Boletos en TicketCenter (tcpr).

A escena

Jazael Rodríguez protagoniza el musical "Todos hablan de Jamie". ( Suministrada )

Todos hablan de Jamie: Jueves a sábado a las 8:30 p.m.; y domingo a las 4:00 p.m. en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce como parte del True Color Fest. Musical sobre Jamie New, un adolescente de 16 años que sueña con convertirse en drag queen. Apesar de enfrentar el rechazo de su padre, el acoso escolar y los prejuicios de su entorno, Jamie se niega a ocultar quién es realmente. Boletos en TicketCenter (tcpr).

PUBLICIDAD

In The Heights: Viernes a las 8:00 p.m. y sábado a las 4:00 y 8:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. En el vibrante barrio neoyorquino de Washington Heights, Usnavi, un simpático bodeguero, sueña con volver a su República Dominicana natal para reabrir el chiringuito de playa de su padre. Boletos en Ticketera y TicketCenter (tcpr).

Carnaval del barrio: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café, en Santurce. Concierto dramatizado presentado por MC Voice Studio. Experiencia escénica que fusiona música en vivo y teatro para retratar la vida en un barrio de la Isla. Boletos en Eventbrite.

Julio El Caco & Su Combo: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce. Llega al sur Julio el Caco con sus ocurrencias a robarte la risa con su combo. Boletos en Pietix.

La guerrera favorita: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro en Guayama. Stand up comedy en el que Anamaris convierte sus desgracias, caos emocionales y momentos “¿por qué a mí?” en carcajadas imparables. Boletos en Pietix.