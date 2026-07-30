Amárrate bien las tenis y coge calle, que este wikén es pa bailar de lo lindo. Seas cocolo o no, el cuerpo lo que pide es baile y este fin de semana es el que es con la oferta salsera que hay. Y si estás en otra onda, o la familia o el corillo está otras, tranqui que aquí te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, ya sea pagando o de manera gratuita.

De k-chete

El Conjunto Quisqueya llega con su mismísimo sabor a las fiestas patronales de San Germán y de Comerío. ( Stephanie Rojas )

Fiestas Patronales de Loíza: Todo el fin de semana en varios puntos del pueblo como el Estadio Miguel Fuentes Pinet, barrio Las Cuevas y el batey de Los Ayala. Las tradicionales fiestas en honor a Santiago Apostol continúan en Loíza con actividades comunitarias y deportivas. El sábado es el reinado de Santa Ana a partir de las 7:00 p.m. con un desfile musical y coronación que irá desde la Escuela Nueva Intermedia hasta la Plaza Carlos “Tatá” Cirino Osorio en Medianía Alta. Habrá música bailable y agrupaciones en vivo tras el evento protocolar. Y el domingo es el Paseo-Carnaval de Santa Ana, desde la 1:00 p.m. Sale de los predios del Estadio Miguel Fuentes Pinet rumbo a la Plaza Carlos “Tatá” Cirino Osorio. Contará con comparsas, música de bomba, plena en vivo y quioscos gastronómicos para el cierre del festival.

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Fiestas Patronales de San Germán: Todo el fin de semana en la Concha Acustica. Música, tradición, gastronomía, artesanos, machinas y más. El jueves comienza con el desfile de reinas y luego hay música con Henry Aguayo “El del Tiki Tiki”, Vivanativa y Pirulo y La Tribu. El viernes tocan Los Magníficos del Swing, Luisito el Canchanchán, La Sonora Ponceña y Melina León. El sábado la acción comienza temprano con actividades para peques con el DJ Pollix, la Orquesta Muñequitos con Plim Plim, y luego Alex DJ y PR Gana, orquesta tributo a Frankie Ruiz y el Conjunto Quisqueya. Y el domingo se presentan Flor de Borinquen, Merari, Barreto el Show y Gisselle.

Fiestas Patronales de Comerío: Todo el fin de semana en la Plaza de la Trova. En honor al Santo Cristo de la Salud. Desfiles, actividades recreativas y deportivas kioscos, artesanos, música y más. El viernes se celebra el Segundo Festival de la Niñez con actividades infantiles como el espectáculo de Toy Story. A las 7:00 p.m. hay misa y a las 8:00 p.m. es la apertura oficial, seguido por la música de Los Rufianes, Moncho Rivera y Rumba Caliente. El sábado es la Copa Bicentenario de baloncesto y el torneo de domino. A las 6:00 p.m. empieza la música con el junte de soneros con Luigy Texidor, Pichie Pérez y Guillo Rivera, tributo a Rubby Pérez y Conjunto Chaney. Y el domingo a media tarde sale el maratón El Seco, pero la música arranca desde las 2:00 p.m. con Los Amigos de mi Abuela, Los Pleneros de Severo, Tributo a Gilberto y el cierre de fiestas con el Conjunto Quisqueya.

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Carnaval Culebrense. Todo el fin de semana en el estacionamiento del Centro de Bellas Artes de Culebra. Serán cuatro días de espectáculos musicales con artistas de primer calibre, machinas gratis para niños y jóvenes, quioscos de comida, artesanías y espacios recreativos para todos los asistentes. El jueves se presentan La Parcha y Yomo. El viernes están Mr. Calde, Danny Fornaris y Víctor Roque y La Gran Manzana. El sábado tocan Grupo Karas Nuevas, La Tribu de Abrante y Son de Aquí; y el domingo Troventud, Tributo a Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico y la banda Calipso Harataki.

Ponce Cuna de la Salsa Fest: Todo el fin de semana en La Guancha de Ponce. Festival salsero con una reunion de máximas estrellas del género tropical completamente gratis. El viernes es el “Junte Ponceño” con Wito Colón, Dakota Flores, Kriptony Texeira, Charlie Aponte y su Orquesta, Orquesta Abran Paso con Anthony Colón, Yolanda Rivera y Luigi Texidor. El sábado se presentan Don Perignon y La Puertorriquena, Willie Rosario y Moncho Rivera. Y el domingo, el banquete salsero sigue con Papote y el Grupo Esencia, Bobby Valentín, José Alberto “El Canario”, Luis Enrique, Andy Montanez, Willy García y como gran cierre el junte de soneros y conmemoración del centenario de Tite Curet bajo la dirección musical de Pete Perignon con Tito Allen, Herman Olivera, Jeremy Bosch y Papo Sánchez.

Congreso Mundial de la Salsa: Jueves, viernes y sábado en el Fairmount El San Juan Hotel. Llega la etapa culminante de Destino Salsa 2026 con la celebración del 30.º Aniversario del Congreso Mundial de la Salsa. Con una programación que incluirá competencias internacionales de baile, talleres, exhibiciones artísticas, espectáculos, conciertos y experiencias culturales con entrada libre de costo. El jueves habrá competencias de bachata y salsa categoría solistas de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. A las 3:00 hay talleres (cha cha cha con Stacey López; Parejas On 2 con Silvio González y Bomba con la Familia Cepeda). A las 8:00 p.m. es el bailable y desde las 10:00 p.m. música con Robert Burgos y Kevin Gabriel. El viernes hay competencias de dúos en bachata y salsa, y grupos bachata y salsa. Desde las 3:00 p.m. inician los talleres (rumba con Jorvian Santana, Parejas On 1 con Francisco Vázquez y Shines On 2 con Chino Montalvo). A las 10:30 p.m. es el concierto La Leyenda viva de la Salsa, el maestro Willie Rosario y la orquesta de Ellis Budet en el vestíbulo del hotel. Y el sábado, los talleres inician a las 10:00 a.m. (estilo damas con Griselle Ponce, Parejas On 1 con Liz Lira, bachata con Joe Burgos). A la noche hay exhibiciones de baile y música con Guarayson y el Tributo a la era del Palladium con el Big Band de Humberto Ramírez, en el lobby del hotel.

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Festival del Lago: Sábado y domingo en el entorno del Lago Toa Vaca en Villalba. Con una amplia programación artística, cultural y recreativa, con presentaciones musicales, espectáculos culturales, artesanías, gastronomía y actividades para niños, jóvenes y adultos. El programa artístico contará con la participación de reconocidos exponentes como Jota Ruiz, Guayerengue, Plenéalo, Giselle y Jossie Esteban y la Patrulla 15, Grupo Entre Amigos, Martha Candela y Los Rabanes, además de una tradicional competencia de trovadores.

Viernes de salsa en Isabela: El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

En familia

No te pierdas el Symphony Imagination Circus, que está en su último fin de semana en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Symphony Imagination Circus: Todo el fin de semana en el Palacio de Recración y Deportes de Mayagüez. Este espectáculo, que destaca por ser libre de animales y contar con carpas climatizadas, presenta funciones el viernes a las 5:00 p.m., y sábado y domingo a las 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Llégale y disfruta de actos internacionales de alto nivel que incluyen acrobacias aéreas, ilusionismo y más. Boletos a través de la plataforma BuyATix.

Sneaker Con: Sábado y domingo a las 12:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Convención que reunirá a compradores, vendedores y coleccionistas en un mercado enfocado en sneakers, streetwear y coleccionables. Desde pares exclusivos de tenis hasta los de todos los días en un solo lugar. Compra, vende e intercambia todo el fin de semana. Boletos en Ticketera.

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Playa Summer Tour: Domingo a las 11:00 a.m. en el balneario de Dorado. Juegos, música y diversión presentada por talentos de la radio y televisión, quienes estarán a cargo de dirigir las dinámicas donde los asistentes pueden participar y ganar premios. Traído por La Música App, La Nueva 94, La Mega 106.7 y Mega TV.

En concierto

Este sábado en Moneró Café, Teatro & Bar se presenta "Néstor Torres, Flauta y mucho más". ( Suministrada )

Rock en Cayey: Sábado a las 8:00 p.m. en La Casa Histórica de la Música en Cayey. Llégale a la plaza pública Ramón Frade León, que allí al frente está esta preciosa edificación que presenta una programación especial con el 2do Festival de Rock Boricua “Guitar Power”, con Edwin “Pupa” Santiago y varias bandas de rock en español.

Juventud 100 x 35: Sábado a las 5:30 p.m. en el Paseo de las Artes de Caguas. El evento cristiano regresa con una edición “Back to School”. Con artistas del patio e internacionales como Grupo Grace de la República Dominicana, Yaneris Rivera, Harold Velázquez, el evangelista José Luis Hernández y el baloncelista Steven García, quien compartirá su testimonio de vida y cómo ha utilizado el deporte como una plataforma para impactar vidas a través de su fe.

Néstor Torres, Flauta y mucho más: Sábado a las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. El flautista puertorriqueño de fama internacional se presenta en única función con un repertorio innovador que fusiona el Jazz, el sonido de la flauta y la poesía. Boletos en Ticketera.

Caribbean Tenors, Tributo a Juan Gabriel: Domingo a las 3:00 y 6:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Espectáculo musical que rinde homenaje al icónico cantautor mexicano a cargo de Gabriel Montañez, Kedward Avilés, Christian García-Roque y Luis Obed junto al Mariachi Jalisco de Puerto Rico y una orquesta. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

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Cuando la vida te deje sin palabras, Ida Claudia canta: Domingo a las 4:30 p.m. en Musas y Eventos en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce. Ida Claudio presenta un recorrido por el repertorio de compositors como Tito Henríquez, Sylvia Rexach, Mytra Silva, Puchi Balseiro y Pedro Flores en una velada de recuerdos, acompañada por Cuqui Rodríguez en el piano y Gabriel Oliver en la percusión. Boletos en TicketCenter.

A escena

La comediante dominicana Patricia Peña presenta en Puerto Rico por primera vez su espectáculo de "stand up comedy", este fin de semana en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. ( Suministrada )

Patricia Peña: Mal gusto: Viernes a las 8:00 p.m., sábado a las 7:00 p.m. y domingo a las 6:00 p.m. en el Tetatro Tapia del Viejo San Juan. La comediante dominicana Patricia Peña presenta por primera vez en Puerto Rico su espectáculo de “stand up”, que explora los malos gustos que todos hemos tenido, las decisiones impulsivas que juramos no repetir con un estilo elegante, directo y muy personal. Boletos en PRTickets.

Chisteando @ Bayamon: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Cristina Sánchez y Ernesto Rolón combinan “crowd work” (interacciones con el público) y “stand-up” tradicional para crear una experiencia única en cada función. Con Erick Bonilla y Titito Sánchez como invitados. Boletos en PieTix.

Héctor Méndez... Y que se joda: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Espectáculo de comedia “stand-up” solo para adultos del creador de contenido y comediante Héctor Méndez. Boletos en Ticketera.

Trépate aquí: Sábado a las 9:00 p.m. en el Teatro Ideal. Tras una pausa de 13 años, Idel Vázquez y Chente Ydrach reponen este espectáculo de “stand up”. Boletos en Ticketera.

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El George... ¡JALtándote!: Sábado a las 9:00 p.m. en Studio 58 de Ponce. El George regresa a casa para contar su historia sin miedo, sin filtro ni vergüenza. Este es un show solo para adultos. Boletos en TicketCenter.

Mario VI-10 años sin reírme: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 de Guayama. Espectáculo completamente renovado donde el humor, la irreverencia y su estilo único se unen en una noche que promete ser inolvidable. Prepárate para reírte de lo incómodo, lo absurdo y lo real. Boletos en Ticketera.

Men and the City: Se nos casa el padre soltero: Sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pedro ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y para sorpresa de todos anuncia que piensa volver a casarse. Entre malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas veremos como cada personaje afronta la posible boda del padre soltero. Boletos en Ticketera.

Empátika: 4 historias: Sábado y domingo a las 3:00 p.m. en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Una historia llena de distintos estilos de baile, momentos sorpresivos y un mensaje que tocará el corazón de pequeños y grandes. Boletos en TicketCenter.

Standoperos por Venezuela: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Show de improvisación dedicado a las víctimas de los terremotos de Venezuela. Las ganancias netas del serán donadas. Boletos en PieTix.