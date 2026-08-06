Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Este sábado hay mercado comunitario en la Ciudad de las Flores en el que enocntrarás mucho más que productos agrícolas. ( Isabel Ferre Sadurni )

Ven pa’l pueblo: Viernes a las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181) en Trujillo Alto. Arte, cultura, música y gastronomía se juntan en el casco urbano para disfrute de residentes y visitantes. Disfrutarás de artesanos, artistas plásticos, kioscos y música con Rumba Caliente y el grupo Costa Sabrosa.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

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Aibonito Market: Sábado a las 10:00 a.m. en la plaza pública de Aibonito. Primera edición de este evento bajo el nombre de “El mercado de la montaña”. Con productos frescos del país con la oferta de 40 vendedores y emprendedores locales con propuestas de mercado agrícola, artesanías, panadería artesanal, joyería, ropa y productos para mascotas en un ambiente comunitario y familiar.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

En familia

Los fiebrús del automovilismo se pondrán las botas en La Gran Feria de Autos Antiguos, en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn. ( Nahira Montcourt )

La Gran Feria de Autos Antiguos: Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn. Los fiebrús del automovilismo disfrutarán con cientos de autos clásicos, exóticos y de colección, exhibiciones especiales, una emocionante competencia entre bomberos, área gastronómica, zona familiar y más. Los asistentes disfrutará además del prestigioso Concours d’Elegance, considerado el evento más importante de la industria automotriz del Caribe, donde se exhiben y reconocen los vehículos más elegantes y exclusivos de la región, otorgando premios valorados en más de $30 mil. Y como si fuera poco, el evento contará con la música de El Gran Combo. Boletos: PRTickets

Verbena venezolana: Sábado a las 10:30 a.m. en el edificio ILA (Ave. Kennedy, San Juan). Evento con un propósito solidario, ya que el 100% de lo recaudado se destinará a organizaciones que ayudan a los damnificados por los recientes terremotos en Venezuela. Disfrutarás de un día lleno de sabor, música y actividades para toda la familia. Habrá yoga + sound healing, clase de salsa, música en vivo, proyección de cortometrajes venezolanos, comida típica venezolana, influencer closet sale, rifa, cuido para niños y más. Boletos: BuyATix.

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En concierto

Danny Rivera repone su show "Inolvidable", en el que echa mano de un repertorio de éxitos que todos amamos. ( Suministrada )

Blizz: 2nd Edition: Sábado a las 5:00 p.m. en La Isla House of Music (#153 Ave. Fernández Juncos, Santurce). Es una producción exclusiva de vida nocturna enfocada en música electrónica, ambiente de baile y experiencias inmersivas. Contará con sesiones en vivo del invitado especial Debians, sets de reguetón y ritmos urbanos por @djuvaaa, coctelería premium y varios artistas sorpresa. Boletos: Ticketera.

Juventud 1+3: Sábado 5:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. Encuentro masivo musical y educativo enfocado en la fe, la adoración y la transformación de las nuevas generaciones. Habra presentaciones en vivo de exponentes de la música urbana y cristiana como Indiomar, Onell Díaz, Yashira Guidini, Grupo Aposento y el ministerio AMEC Worship, y mensajes de reflexión y empoderamiento a cargo de los pastores Dr. Luis Paz y Mizraim Esquilín. Boletos: Ticketera.

Danny Rivera-Inolvidable: Domingo a las 5:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Recuento musical de las canciones que nos cautivaron y nos enseñaron a vivir el arte vocal interpretadas por una de las voces más privilegiadas de Latinoamérica. Boletos: Ticketera y TicketCenter.

A escena

Rene Monclova presenta una nueva gira de la obra "El padre", en el que explora el tema de la enfermedad de Alzheimer. ( Suministrada )

El padre: Viernes y sábado a las 7:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Mirada íntima y sensible sobre lo que significa vivir con la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. Boletos: TicketCenter.

Luis Raúl: Estoy vivo K-Br@n@s: Viernes a las 8:30 p.m., sábado a las 4:30 y 8:30 p.m., y domingo a las 3:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Producción que “trae a la vida” al fallecido comediante a través de inteligencia artificial. La premisa transportará al público al apartamento de Luis Raúl para revivir anécdotas nunca antes contadas y sus ocurrencias más icónicas. El elenco incluye a Gisselle, Tita Guerrero y Herbert Cruz, bajo la dirección de Gil René. El libreto es de Silverio Pérez.

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Ángelo Colina en San Juan: Viernes a las 8:00 y 9:30 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Grabación del esperado especial de comedia del comediante Angelo Colina. El show le dará la oportunidad al público de formar parte de una noche única llena de risas y momentos inolvidables. Boletos: PRTickets

Probanditoe: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa/Armando “Chucho” Avellanet de Mayagüez. El comediante Kabeto presenta su show de “stand up” con dos comediantes invitados. Boletos: PieTix.

La terapia grupal: Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Café Teatro en Guayama. Chino Meléndez y Ashley Carrero convierten los problemas del público en la excusa perfecta para una noche de risas. Tú llevas el drama y ellos intentarán darte la solución con mucha improvisación y cero profesionalismo. Boletos: PieTix.

Comedia Geek: Sábado a las 8:00 p.m. en Titan Games, Caguas. Si te gustan los videojuegos, el anime, los cómics y todo lo nerd… este espectáculo de stand-up te debe interesar. Damián del Futuro le saca punta a la cultura pop con experiencias reales como gamer, fan y sobreviviente de debates inútiles en internet. Boletos: PRTickets.