Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Christian Daniel lleva su música al "Back to School Playero" de Hatillo. ( Suministrada )

Cayey está de moda: Todo el fin de semana en la plaza de recreo Ramón Frade León. Disfruta de cuatro días de ofertas culturales, musicales, deportivas y comunitarias. Las actividades inician el jueves a las 6:00 p.m. con la Gran Apertura: presentaciones y competencias de clases graduandas, seguido de la Noche Voy Turisteando de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y presentaciones de La Secta All Star y Jking & Maximan. El viernes desde las 6:00 p.m. se presentan Los de la Casita, Peñón y su Trabuco, Willie Rosario y La Sonora Ponceña. El sábado a las 3:30 p.m. es la Tarde de los Niños con Nino y su Mundo Musical, A las 8:00 p.m. hay música con Johnny Rivera y su Orquesta y Milly Quesada. El domingo desde la 1:30 p.m. es el Pico a Pico de Trovadores seguido por el reinado. Y desde 7:00 p.m. en tarima estarán Límite 21 y El Gran Combo.

PUBLICIDAD

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Back to School Playero de Hatillo: Domingo a las 2:00 p.m. en la playa Sardinera. Iniciativa municipal de esparcimiento para los estudiantes y la comunidad escolar a pocos días del inicio de clases. Contarán con la música de Christian Daniel y Sie7e.

En familia

Broadway Illusions presenta "Disney & Pixar Finding Nemo", con 35 artistas emergentes en el CBA de Santurce. ( Suministrada )

Érase una vez... Hansel y Gretel: Sábado a las 7:30 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. Musical basado en el clásico cuento infantil con una puesta en escena espectacular, música original inspirada en el gran teatro musical contemporáneo, escenografías envolventes, efectos visuales sorprendentes y una estética de fantasía oscura llena de color y emoción apropiada para toda la familia. La producción combina momentos de humor, aventura, tensión y ternura en una historia que habla sobre el abandono, el miedo, la imaginación y el poder de volver a encontrarse. Boletos en Ticketera.

Disney & Pixar Finding Nemo: Viernes a las 8:00 p.m. y sábado a las 1:00, 4:00 y 7:30 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Broadway Illusions presenta esta experiencia teatral para toda la familia inspirada en la historia de Nemo, Marlin, Dory. Treinta y cinco artistas emergentes transformarán el escenario a través de la actuación, el canto, el baile, coloridos elementos visuales y marionetas creadas para dar vida al mundo marino. Más allá de presentar un espectáculo, el proyecto busca ofrecer una experiencia en la que las familias puedan disfrutar juntas del teatro musical y conectar con mensajes de perseverancia, amistad, familia y valentía. Boletos en TicketCenter.

PUBLICIDAD

En concierto

La cantautora cubana Lena Burke será la cantante del concierto "Celia Cruz Filarmónica: 100 años de azúcar", bajo la dirección musical de Isidro Infante. ( Xavier Araújo )

Smokin Boston Band: A Tribute to the Music of Boston: Viernes a las 8:30 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Noche íntima, pero poderosa cargada de rock clásico, donde la música de la banda Boston podrá sentirse de cerca. Promete una celebración musical cargada de éxitos como “More Than a Feeling”, “Peace of Mind”, “Rock & Roll Band”, “Smokin”, “Amanda” y “Don’t Look Back”, entre otros. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Celia Cruz Filarmónica: 100 años de azúcar: Sábado a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Espectáculo filarmónico que celebra la vida, legado y energía inigualable de la eterna Reina de la Salsa, Celia Cruz. La cantante Lena Burke, acompañada por Orquesta Filarmónica de Puerto Rico eb dirección del maestro Isidro Infante, presentarán una vibrante producción visual y una puesta en escena llena de ritmo y color, esta experiencia musical transportará al público a través de los éxitos más emblemáticos de su carrera. Temas inolvidables como “Quimbara”, “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao” y “Que le den candela” cobrarán nueva vida con arreglos filarmónicos contemporáneos que resaltarán la fuerza y el sabor de su música. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Ozzy Osbourne – The Tribute Experience Encore: Sábado a las 8:30 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. La Royal Symphony Orchestra regresa con una de las experiencias de tributo más intensas y poderosas dedicadas al legendario Ozzy Osbourne. Luego de la buena acogida del año pasado. este espectáculo vuelve con fuerza, dramatismo y majestuosidad sinfónica. Temas como “Crazy Train”, “Bark at the Moon”, “Mama, I’m Coming Home”, “Shot in the Dark”, “Mr. Crowley” y muchos más cobrarán vida nuevamente con arreglos sinfónicos creados para una experiencia de alto impacto. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

PUBLICIDAD

Enamorados de la bohemia: Domingo a las 3:00 p.m. en el Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Santurce. Nuevamente se unen los grandes de la bohemia para celebrar la vida. Ricky Santana, José Oscar Guevara, Junior Laredo y Aníbal Ayala se presentan para compartir con el público esas canciones que han sido sus favoritas. S parte de esta residencia el tercer domingo de cada mes en Moneró Café Teatro y Bar. Boletos en Ticketera.

Veladas románticas al atardecer: Domingo a las 3:00 p.m. en la Sala Carmita Jiménez en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Revive la versatilidad musical de Chivirico Dávila con el Conjunto Akángana. Además contará con la participación especial de Víctor García y como artista invitada Marianela Osegueda, con el acompañamiento del maestro Junito Laredo y su Grupo. Boletos en TicketCenter.

A escena

Teatro Breve presenta funciones especiales en celebración de sus 20 años de gestión teatral. ( Suministrada )

Teatro Breve: 20 años después: Jueves, viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 6:00 p.m. en el Café Teatro El Shorty de Santurce. Luego de 20 años se junta la tropa para un show como los que hacían en sus inicios en El Taller Cé. Sketches, la impro de la pareja, personajes viejos e inventos nuevos. Con Mikephillippe Oliveros, Lucienne Hernández, Lourdes Quiñones, Isel Rodríguez, Juan Pablo Díaz, Luis Gonzaga, Marisé Álvarez y Melissa Rodríguez. Boletos en PRTickets.

Standoperos La Tómbola @ Mayagüez: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa - Armando “Chucho” Avellanet de Mayagüez. Show de improvisación con los temas que el público escribe. Boletos en PieTix.

PUBLICIDAD

De jangueo con Francis Rosas: Viernes a las 8:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce. Disfruta del stand-up de Félix “El Embustero” y las ocurrencias de Francis Rosas. Boletos en PieTix.

De mujer a mujer: Viernes a las 8:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Una diva irreverente, carismática y profundamente humana (Jackeline Capó) invita al público a recorrer las distintas etapas, luchas y victorias que marcan la experiencia de ser mujer entre risas, música y confesiones. Boletos en PRTickets.

Los Gavilanes: Sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico. La Compañía de Teatro Lírico de Puerto Rico presentará esta zarzuela bajo la dirección del productor Carlos Carbonell. La trama sigue la historia de un hombre que emigró a América en busca de fortuna para regresar y casarse con su amada. Sin embargo, al volver años después descubre que ella se casó y ha enviudado, y que su hija, ya convertida en una joven, despierta en él los sentimientos que una vez tuvo por su madre. Esta situación desencadena un complejo triángulo amoroso que enfrenta a madre e hija sin que ninguna lo desee, desatando el cotilleo del pueblo. Boletos en TicketCenter.

Tres noches tropicales y una vida de infierno: Sábado a las 2:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Ángela Meyer protagoniza un “tour de force” interpretativo al dar vida a una cubana, una prostituta y una borracha, tres mujeres que buscan un escape a través de noches de fiesta, mientras sus ilusiones contrastan con los vacíos que habitan sus vidas. Boletos en Ticketera.

PUBLICIDAD

Cuca Gómez: La Cenicienta: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayaüez. En su regreso a los escenarios, Cuca Gómez va en busca de su príncipe azul en esta parodia del cuento de hadas que todos conocemos. Con Otilio Warrington, Tita Guerrero y Braulio Castillo, hijo entre otros. Boletos en Ticketera.

Vuelven pa’ La Hamaca: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Prepárate para una noche de carcajadas con Susa y Epifanio en un espectáculo donde la vida cotidiana se convierte en pura comedia boricua. Boletos en Ticketera.

Qué loca familia: Sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Comedia familiar que entrelaza, comedia, problemas familiares y el mensaje de qué todas la familias están un poco locas. La llegada de un tío que llevaba mucho tiempo desaparecido cambia la dinámica de un hogar. A esto se suma una tía que no he encontrado el amor, los amigos y amigas de los hijos. Jorge Pabón (El Molusco) y sus hijos Ocean y Paula Pabón, Louis Arroyo, Angie Rivers, Juliana Rivera, Carlos Vega y Naymed Calzada component el elenco. Boletos en Ticketera.

Tentación: Domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Tapia. ¿Como te has sentido ante la tentación? ¿Cuál ha sido tu respuesta y cómo te ha hecho sentir? Somos tentados a diario de diferentes maneras y nuestras decisiones van a determinar las consecuencias que sufrimos. Boletos en PRTickets.