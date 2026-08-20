Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De K-chete

Rycardo Martilo pone fin a su residencia artística en El Bastión (Viejo San Juan) con el show "Cartas de Arcana". ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Noche en Familia: Sábado a las 7:00 p.m. en la plaza pública de Quebradillas. Actividad que promueve la unión familiar, compartir en comunidad y la reflexión. Con la participación de Calle Cercana, Jun “El primogénito”, Alex Masai, Bengie y Rubén Hernández.

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Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Cartas del Arcana: Domingo a las 6:00 p.m. en El Bastión (al lado del Instituto de Cultura Puertorriquena) en el Viejo San Juan. Propuesta de circo contemporáneo que combina suspensión capilar, acrobacia aérea y el simbolismo del tarot en una experiencia escénica de transformación y autorreflexión. La presentación es el cierre de la residencia artística del creador y artista de acrobacia aérea Rykardo Martilo. La entrada es libre de costo, pero se pasará un sombrero para donaciones.

En familia

"Dino Encounter-Jurassic Experience" se presenta este fin de semana en el Teatro Municipal de Cayey. ( Suministrada )

Expo Bodas Puerto Rico: Domingo a las 9:30 p.m. en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan. Descubre todo lo que necesitas para tu boda en un solo lugar. Será un día lleno de inspiración, proveedores increíbles y muchas sorpresas para que tu gran día sea perfecto. Boletos en Ticketera.

Dino Encounter-Jurassic Experience: Domingo a las 2:00 p.m. en el Teatro Municipal de Cayey. Experiencia familiar interactiva donde los dinosaurios cobran vida frente a tus ojos. Por primera vez en la Isla. Conoce de cerca al imponente T-Rex, el gigantesco espinosaurio, el feroz velociraptor, el poderoso abelosaurio y otros. Boletos en Ticketera.

En concierto

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretará las melodías clásicas de los muñequitos más icónicos de nuestra infancia este sábado. ( Suministrada )

DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour: Cerramos en casa: Sábado y domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn. Luego de un año viajando el mundo, Bad Bunny se prepara para hacer historia este fin de semana en San Juan con el cierre oficial de su exitosa gira mundia. El Conejo Malo pondrá fin así a un ciclo que inició el año pasado con la residencia en el Coliseo José Miguel Agrelot. La logística para ambas funciones promete una experiencia masiva desde temprano. Las puertas del estadio abrirán a las 11:30 a.m. para dar acceso a una serie de experiencias previas a la cita con el cantante. Debido al enorme flujo de personas que se espera, el Municipio de San Juan activará un plan especial de transportación pública colectiva a partir de las 10:00 a.m., y se ha recordado a los asistentes que no se permitirá la entrada con bultos grandes, sombrillas, sillas ni neveritas.

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Noche Flamenca: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 en Guayama. Música y baile flamenco, tapas, vinos y un ambiente que transportará al público a Andalucía. Con la reconocida cantaora Ana del Rocío, la bailaora Patricia Muñiz, el guitarrista Jonuel Negrón y el percusionista Lolo “El Andaluz”. Boletos en PieTix.

Bohemia y romance: Sábado a las 5:00 p.m. en la Fraternidad Phi Tau Sigma de Yabucoa. El Trío Los Cancioneros presentará una velada plagada de nostalgia junto a los tríos Los Condes y Carima. Para información y boletos puede comunicarse a los teléfonos (787) 244-2425 y (787) 585-0550.

El Blachy en Puerto Rico: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall en San Juan. El reconocido e intérprete dominicano de música tropical y merengue presentará un show lleno de energía y su vibrante ritmo grupero y romántico, el artista llega a la isla para ofrecer un espectáculo repleto de sus éxitos musicales. Boetos en Ticketera

Tropical Sounds: Sábado a las 7:00 p.m. en Vivo Beach Club, en Isla Verde. El evento reunirá a grandes artistas como Milly Quezada, Grupo Manía, Víctor Roque y La Gran Manzana, Zafra Negra y Alex Sensation, quienes ofrecerán un recorrido por los ritmos que han marcado generaciones. Merengue, música tropical y una selección de clásicos y éxitos contemporáneos harán que el público disfrute de una experiencia llena de energía, baile y nostalgia. Boletos en Ticketera.

Toon Sinfónico: La música clásica que animó generaciones: Sábado a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfonica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes. Nostálgico concierto familiar en el que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretará las melodías clásicas que dieron vida a los dibujos animados más icónicos de la infancia. Boletos en TicketCenter / Ticketera

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Caribbean Tenors, Tributo a Juan Gabriel: Sábado a las 8:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Espectáculo musical que rinde homenaje al icónico cantautor mexicano a cargo de Gabriel Montañez, Kedward Avilés, Christian García-Roque y Luis Obed junto al Mariachi Jalisco de Puerto Rico y una orquesta. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

José González y criollo clásico: Ráfaga 50 Aniversario: Sábado las 7:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. José González y Criollo Clásico presentan esta celebración del reencuentro del grupo Ráfaga cinco décadas después de su fundación. Será una noche irrepetible que reúne historia, nostalgia y el talento de algunos de los músicos más destacados del país. Boletos en Ticketera.

Dr. Bolero: Domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Pablo Alexis presenta un repertorio de boleros y baladas clásicas, pero antes de cada interpretación compartirá la historia del bolero, anécdotas o context en una experience que permitirá que el público disfrute del bolero de una manera diferente. Boletos en Ticketera.

Fiesta en la playa Closing Summer: Domingo desde la 1:00 p.m. en el Hotel Caribe Hilton. La fiesta que marca el verano en Puerto Rico con Iván Robles y sus DJs invitados. Boletos en TicketCenter.

Los Terrícolas: Domingo a las 3:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. La legendaria agrupación presentará su espectáculo musical para los amantes de la música romántica. El encuentro musical se centrará en una velada llena “de emociones, recuerdos y los grandes éxitos que han marcado generaciones”. Boletos en TicketCenter y Buy A Tix.

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A escena

Omar Torres y Johanna Rosaly vuelven a escena con "Hola, mamá", esta vez en el Teatro Municipal de Hatillo. ( Suministrada )

Impro Jangueo: Jueves a las 8:00 p.m. en Impro Galería (#214 de la Ave. Eleanor Roosevelt, Hato Rey). Espectáculo de improvisación teatral donde todo comienza con una salida casual entre panas… y termina en las situaciones más inesperadas. El público decide el lugar o tema del jangueo y a partir de ahí, los improvisadores construyen historias cargadas de humor. Boletos en PieTix.

Standoperos La Tómbola Estelar: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Show de improvisación con los temas que el público escribe. Boletos en PieTix.

Adrián Castellar “Solo... El stand up”: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce y sábado a las 8:00 p.m. The Crow Rest. de Mayagüez. El abogado y comediante peñolano continua su gira por la Isla con su primer show en solitario. Boletos en PieTix.

#60YQué: Viernes a las 7:30 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Zoé Laboy y Aníbal Acevedo Vilá se unen en una noche llena de conversaciones honestas, risas, reflexiones y esas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reinventarnos, atrevernos y disfrutar cada etapa de la vida. Boletos en Ticketera.

Hola mamá: Sábado a las 8:30 p. m. en el Teatro Municipal de Hatillo. Con Johanna Rosaly y Omar Torres, dirigidos por Axel Cintron. La pieza presenta una historia cargada de emociones, humanidad y sensibilidad, que invita al público a reflexionar sobre los vínculos familiares y las complejidades de las relaciones humanas. Para reservaciones pueden llamar al (787) 923-5751.

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Mario VI-10 años sin reírme: Sábado a las 8:30 p.m. en Bambalinas Café Teatro & Música en Aguada. Espectáculo donde el humor, la irreverencia y su estilo único se unen en una noche que promete ser inolvidable. Prepárate para reírte de lo incómodo, lo absurdo y lo real. Boletos en Ticketera.

El pana mío: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. Jasond Calderón sigue presentando su segundo “stand-up” alrededor de la Isla. Boletos en Ticketera.

Cuca Gómez: La Cenicienta: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En su regreso a los escenarios, Cuca Gómez va en busca de su príncipe azul en esta parodia del cuento de hadas que todos conocemos. Con Otilio Warrington, Tita Guerrero y Braulio Castillo, hijo entre otros. Boletos en Ticketera.

#ASISOMOS: Sábado a las 8:30 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Sonya Cortés y Raymond Gerena protagonizan esta comedia teatral que presenta a “dos artistas que pasan de los 50 y se niegan a pedir disculpas por seguir siendo sensuales, sexuales, abiertos, libres y auténticos”. Boletos en TicketCenter / Ticketera.

Buen provecho, mi amor: Sábado a las 8:30 p.m. en Musas & Eventos del Centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Qué pasa cuando el amor llega sin pedir permiso… y la diferencia de edad se convierte en el plato principal de la noche? Comedia teatral cargada de emociones, humor y situaciones inesperadas, cuando un joven soñador y apasionado decide invitar su pareja mayor a una elegante cena para pedirle matrimonio, pero nada sale como lo planificó. Boletos en TicketCenter.

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Más turbado... que tú: Sábado a las 8:30 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce. Los miembros de El Gazebo Studios presentan situaciones íntimas y anécdotas sin censura sobre la vida sexual, fetiches, el noviazgo, el amor moderno, la fidelidad y más. Boletos en PieTix.

Chris Schwartz “Normalito”: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. Nuevo espectáculo de “stand-up” de Chris Schwartz con una hora de risas, improvisación y momentos con los que cualquiera se identifica. Boletos en PieTix.

La Convivencia: Sábado a las 7:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. La Vida, el Tiempo y la Muerte conviven en un mismo espacio. Luego de que la Vida y el Tiempo experimentaran la existencia mortal como Mika y Nano, en ambos comienza un conflicto. Una pelea interna donde la Muerte tendrá que intervenir por el bien del balance. Boletos en PieTix.

Tres noches tropicales y una vida de infierno: Domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Ángela Meyer protagoniza un “tour de force” interpretativo al dar vida a una cubana, una prostituta y una borracha, tres mujeres que buscan un escape a través de noches de fiesta, mientras sus ilusiones contrastan con los vacíos que habitan sus vidas. Boletos en Ticketera.

Recuerdos de Mi Valenciano: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Rafael A. Castro Pereda de Juncos. Primer musical original junqueño, una emotiva producción teatral que rinde homenaje a la rica historia, cultura e identidad del municipio de Juncos (popularmente conocido como “Ciudad del Valenciano”). La pieza musical entrelaza música, danza y poesía para transportar al público al corazón del pueblo a través de sus vivencias familiares, leyendas y personajes más célebres. Boletos en PieTix.