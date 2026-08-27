Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Gilbertito se suma al programa artístico del Festival de Salsa Frankie Ruiz en Mayagüez. ( Alejandro Granadillo )

Fiestas Patronales de Rincón: Todo el fin de semana en la Plaza de la Amistad. En honor a Santa Rosa de Lima. Habrá máquinas de diversión, kioscos, actividades para los niños y muchas sorpresas. La música comienza el jueves con Los Guardiola y Los Rufianes. El viernes desde las 6:00 p.m. se presentan Jíbara Banda, La Sonora Ponceña y La Tribu de Abrante. El sábado están la Nena de la Bachata, Maelo Ruiz y Grupo Manía. Y el domingo hay trovadores Pico a Pico y se presentan La Granja de Gil, Alex DJ y Puerto Rico Gana, Viti Ruiz y Jossie Esteban y la Patrulla 15.

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8va edición del Festival de Salsa Frankie Ruiz: Todo el fin de semana en la Concha Acústica Frankie Ruiz, ubicada en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez. Con la animación de Aniel Rosario y Jesse Calderón y la animación musical de Carmencita DJ en los platos. La agenda artística incluye presentaciones de Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, La Sonora Ponceña, Michael Stuart, Frankie Ruiz Jr., Maelo Ruiz, Willie González, Viti Ruiz, Los Guardiola, Tommy Olivencia Jr., Orquesta La Solución, Giro y Orquesta La Mulenze.

Vive el Paseo de las Artes: Viernes desde las 7:00 p.m. en el Paseo de las Artes, en Caguas. Evento cultural y gastronómico con música en vivo, artistas plásticos, comida local, artesanías y espectáculos de baile. Habrá clases de salsa desde las 7:00 p.m. Con presentaciones de Millo Torres y el Tercer Planeta e Iván Robles.

Viernes de salsa: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela. Con mucha salsa en vivo pa’l bailador y clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival del Mondongazo: Domingo en el sector Pueblo Norte (frente al Colmado Cafetín Bubu), del barrio Pueblo de Camuy. Con la confección de cerca de 1,500 libras de mondongo. Con música, artesanos, comerciantes y comida local durante todo el día. A las 7:00 a.m. inicia la preparación del mondongo y se invita al público a ser testigos de la preparación que más tarde podrán degustar de modo gratuito. Con música desde el mediodía con Grupo 321, Jíbara Banda, Innovación Musical y la Sonora Ponceña. El Guitarreño también participará de la programación artística.

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En familia

El público y sus mascotas disfrutarán de un dog park, juegos y goodies en el National Dog Day de San Patricio Plaza. ( Suministrada )

National Dog Day: Sábado desde las 3:00 p.m. en Liberty Square del centro commercial San Patricio, en Guaynabo. Habrá música a cargo de DJ HEC, un photo opportunity, pinturas en acuarela de Cule Firulais y una variedad de comerciantes especializados en productos y servicios para mascotas. Además, las mascotas podrán disfrutar de un dog park, juegos y goodies; y también habrá un espacio de adopción junto a El Foster Club para conocer perros que buscan un hogar. Para una experiencia segura y agradable para todos, los dueños deberán mantener a sus mascotas con correa y bajo supervisión en todo momento, llevar agua, asegurarse de que sus vacunas estén al día y recoger responsablemente sus desechos.

Puerto Rico Sekaiju Con: Sábado y domingo desde las 9:00 a.m. en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse en Humacao. Regresa la convención de animé más grande de Puerto Rico, en esta edicón con dos niveles llenos de adrenalina para toda la familia: exhibiciones de gaming, torneos de cartas TCG, competencias de cosplay, talleres culinarios, artistas locales, dance battles, actividades interactivas, paneles de entrevista y mucho más para todos los fanáticos de animé y la cultura popular. Llégale y conoce a artistas de voces como Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki, Dante, Nero, Lelouch ViBritannia, Vash the Stampede) y Alejandro Saab (Cyyu, Deadpool, Cyno, Jing Yuan, Gabimaru). Boletos en PRTickets.

Gamergy 2026: Sábado y domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Evento de “gaming” que no te puedes perder. Llégale con tus amigos y familia para disfrutar de un fin de semana lleno de sorpresas. Con actividades para todos, incluyendo invitados especiales, videojuegos, esports, conferencias, presentaciones, desarrolladores locales, TCG, exhibidores locales e internacionales, y mucho más. Además, el Gaming Cosplay Showcase. Boletos en Ticketera.

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Las Guerreras: Tributo K-Pop: Domingo a las 2:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Show musical y de baile que rinde homenaje a los grandes éxitos del género basado en la historia de “K-Pop Demon Hunters” y las cazadoras de demonios Rumi, Mira y Zoey (del grupo ficticio Huntr/x). La producción combina coreografías, voces en directo y una estética inspirada en el fenómeno global del pop coreano. Boletos en Ticketera.

En concierto

Noel Schajris y Leonel García regresan a las Isla como parte de la gira "Escenas", de Sin Bandera.

Sin Bandera “Escenas”: Viernes a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Llega a la Isla la gira de Leonel García y Noel Schajris que dio pie su último disco con el mismo nombre. Boletos en Ticketera.

Las Georgies: Viernes a las 7:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Espectáculo músico teatral que honra los 50 años de trayectoria de Georgina Borri. Será una noche de humor y emoción en la que se rendirá homenaje a la época de auge de los café teatros en la Isla. Con Daniela Santos, Kisha Tikina Burgos, Laura Isabel Cabrera, Yamaris Latorre, Yeidimar Ramos y JJ Pérez Velázquez. Boletos en Ticketera.

En honor a: Camilo Sesto y José José: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Oller de Bayamón. Noche dedicada a la nostalgia con el cantante Michael Gabriel. Acompañado por una banda de reconocidos músicos bajo la dirección del maestro Jorge Laboy, el artista interpretará los temas más icónicos de dos de la voces más grandes de Hispanoamérica. Boletos en Ticketera.

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Bohemia ponceña 2: Sábado a las 8:30 p.m. en La Bodega de Méndez en Ponce. Tras el éxito alcanzado en su pasada presentación regresan los cantantes Wilda Liz Rodríguez, Omar Edgardo Vázquez, Ricardo Jesús y Pedro Juan en una nueva edición que rinde honor a la música de nuestros compositores. Para información y boletos: (787) 354-3200 y (787) 651-1999.

Rockemia: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo del Centro de Bellas Artes de Santurce. Manolo Mongil regresa a los escenarios en una noche íntima, bohemia, interactiva y apasionada, donde el rock, la nostalgia y las grandes canciones de los años 70 y 80 se cruzan. Boletos en Pietix.

Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Bajo la dirección de “Cucco” Peña, la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano reinventará los éxitos inmortales del cuarteto sueco en un majestuoso formato sinfónico. El concierto promete fusionar la elegancia orquestal con la energía de las pistas de baile de los años 70 y 80. Se trata de un evento benéfico destinado a apoyar la labor comunitaria del Hogar La Perla de Gran Precio. Boletos en Ticketera.

Gira Taracá: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. Jorge Drexler da inicio en la Isla a su esperada Gira Taracá 2026. El ganador de un premio Óscar ofrecerá una propuesta íntima y minimalista, presentándose en formato solitario únicamente con su guitarra y su distintiva voz para repasar sus mayores éxitos y nuevas composiciones. Boletos en Ticketera.

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Un boricua nacido en Cuba: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Juan José Hernández recorrerá sus más de 27 años de una trayectoria musical en la que celebrará sus orígenes en la hermana isla y su exitosa carrera como compositor y director musical de San Juan Habana, y mostrará su profundo agradecimiento a la isla que lo adoptó. Boletos en Ticketera/TicketCenter.

Conciertos en familia: Sueños compartidos: Domingo a las 4:00 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Prepárate para un viaje musical único con escenas operísticas, zarzuelas, música popular, teatro musical y mucho más. Boletos en TicketCenter.

Lord of The Rings in Concert: Domingo a las 4:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. La Orquesta Camerata Pops toca la música de la saga de “The Lord of the Rings” con orquesta completa en escena y dirigida por Emanuel Olivieri. Además, habrá competencia de cosplay, por lo que se invita al público a llegar caracterizados y competir por premios. Boletos en Ticketera/TicketCenter.

A escena

Norwill Fragoso protagoniza "Las cosas extraordinarias". ( Suministrada )

Impro Jangueo: Jueves a las 8:00 p.m. en Impro Galería (#214 de la Ave. Eleanor Roosevelt, Hato Rey). Espectáculo de improvisación teatral donde todo comienza con una salida casual entre panas… y termina en las situaciones más inesperadas. El público decide el lugar o tema del jangueo y a partir de ahí, los improvisadores construyen historias cargadas de humor. Boletos en PieTix.

Las cosas extraordinarias: Viernes y sábado a las 8:00 p.m.; dommingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La obra sigue la vida de una niña que comienza a elaborar una lista de todas aquellas cosas que considera extraordinarias y por las que vale la pena vivir. Lo que inicialmente surge como un gesto aparentemente inocente se convierte con el paso de los años en un refugio emocional que la acompaña mientras enfrenta distintas situaciones y desafíos de la vida. Boletos en Ticketera/TicketCenter.

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Noche de Impro - Cogiendo calle: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce; sábado a las 8:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro en Aguada. Show de improvisación dónde nadie sabe lo que va a pasar. Boletos en PRTickets.

Dragacadabra: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. ¿Quién dice que el verano se tiene que acabar? Llégale y celebra el sol, la playa y la arena en un ambiente lleno de talento, alegría y mucho glamour. Con la participación estelar de Anoma Lia, Victoria Holiday, Kim Moore y Pipiotah Lakoa, y la ambientación de DJ Imperia. Boletos en PRTickets.

El guaynabito de Corozal: Sábado a las 8:30 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Gianluca Perotti, El Borimbiano, presenta su nuevo espectáculo de comedia en el que se burla de los sinsabores de su adaptación a la vida en Puerto Rico. Boletos en Ticketera.

Mala de los nervios: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce. La creadora de contenido y comediante Jade regresa al escenario con una propuesta más cruda e intensa. Boletos en PieTix.

Chris Andrade “Mutar”: Sábado a las 9:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar en Caguas. Chris Andrade es un poeta, filósofo y actor erótico reconocido por sus shows de stand-up comedy. Boletos en PieTix.

Recuerdos de Mi Valenciano: Sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Rafael A. Castro Pereda de Juncos. Primer musical original junqueño, una emotiva producción teatral que rinde homenaje a la rica historia, cultura e identidad del municipio de Juncos (popularmente conocido como “Ciudad del Valenciano”). La pieza musical entrelaza música, danza y poesía para transportar al público al corazón del pueblo a través de sus vivencias familiares, leyendas y personajes más célebres. Boletos en PieTix.

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Tres noches tropicales y una vida de infierno: Domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro América de Vega Baja. Ángela Meyer protagoniza un “tour de force” interpretativo al dar vida a una cubana, una prostituta y una borracha, tres mujeres que buscan un escape a través de noches de fiesta, mientras sus ilusiones contrastan con los vacíos que habitan sus vidas. Boletos en Ticketera.

El palacio del pecado: Domingo a las 6:00 p.m. en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. Juan Dávila presenta el espectáculo más alocado, divertido e imprevisible al que nunca jamás hayas podido asistir. Boletos en PRTickets.