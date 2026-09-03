Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

No te pierdas la carrera de jueyes en el Festicarnaval Jueyero de Maunabo, este fin de semana. ( Angel M. Rivera )

Fiestas patronales de Hormigueros: Todo el fin de semana en el Mercado Urbano, en la calle Oriente Interior. En honor de Nuestra Señora de la Monserrate. Con machinas e inflables gratis, así como picas para el disfrute de todos. El espacio del Mercado Urbano albergará quioscos de comida típica, bebidas y una amplia variedad de artesanos locales. El viernes en tarima estarán Límite 21, Viva Nativa y Juanka El Problemátik. El sábado será la tarde de niños con Chiki Rabitos y Tío Cascarilla, y el show del Mago Barry Barry. Luego estarán el Trío Los Andinos, Plena Libre y Pirulo y La Tribu. El domingo celebrant el 10mo Festival de Salsa Homenaje a Bobby Cruz con Orquesta La Hormigueña, Costa Brava, Nino Segarra, Piguan Vega y su tributo a Gilbertito, Orquesta Del Rey y La Sonora Ponceña.

PUBLICIDAD

Festicarnaval jueyero en Maunabo: Todo el fin de semana en el Complejo Deportivo Miltón Rosario Soto. Habrá machinas, artesanos, kioscos, reinado, desfile de carnaval, carrera de jueyes, platos confeccionados con jueyes y muchas sorpresas. Con un programa musical que incluye el viernes a Rumba Caliente, Jacob Z, José Luis de Jesús, Keyvan Vega y Los Hermanos Andrades y Algareplena. El sábado están DJ Tito, Orquesta Revolución Latina, G-AN, El Golpe, El Conde, Karís y Maelo Ruiz. Cierran el domingo Grupo Sin Nombre, Plenéalo, La Pochy Band, Víctor García y La Sonora Sanjuanera y La Tribu de Abrante.

Festival de la pana en Humacao: Todo el fin de semana en a Loma de La Niña Mariana, barrio Mariana de Humacao. Como todos los años, se celebra la pana en el mejor ambiente familiar. Habrá música, picas, kioscos, artesanías, exhibiciones, área de diversión infantil y recetario de pana. Inicia el Viernes con la Centenaria Banda Municipal de Humacao, SOMA y Sol Mayor. El sábado suben a tarima Sol Marianeño, Chapita Típico y Bohemio, Plenazo Entre Panas, Tuna Jumacao, Emanuelle Vizcarrondo y Balajú. El domingo están ML Dance Studio, el Show del Mago Abraham David, concurso de trovadores, Yabucoa Marching Band, Orquesta Varasón y Jerry López y su orquesta.

Ven pa’l pueblo: Viernes desde las 6:00 p.m. en en la calle Muñoz Rivera (PR-181) en Trujillo Alto. Fiesta de arte, cultura, música y gastronomía en el casco urbano. Con artistas plásticos, artesanos y música con Celinés y Son Raíces.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

PUBLICIDAD

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Festival de la longaniza: Sábado y domingo en el estacionamiento público de Orocovis. Con música en vivo, gastronomía, artesanías, mercado agrícola, clínicas de salud, machinas, paseos en ponies y muchas sorpresas. El menú incluirá longapurrias, arroz con longaniza, pasteles, frituras, sancocho y longalaos. El programa artístico incluye presentaciones en tarima de Nino (espectáculo infantile), BLB, la orquesta GPS, Carlos García y Arnaldo, El Más Querido. El domingo suben a escena Irving Santiago y trovadores, D’Compadres, Brega con Eso, Jíbara Banda y Fabián y su Orquesta.

Festival de la carne ahumada: Domingo desde las 10:00 a.m. en la plaza de recreo de Naranjito. Evento culinario y cultural que honra a los naranjiteños que han perfeccionado el arte de ahumar carnes. Con chefs en el proceso de ahumar carnes en vivo. En tarima estarán Triurbano, Barreto El Show, Luis Enrique, Héctor Giovanni, Junny Ramos y Zorro Viejo.

En concierto

La cantante española Rosalía se presenta en la Isla como parte de su Lux Tour 2026. ( Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) )

Lux Tour 2026: Jueves a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Cuarta gira mundial de la estrella española Rosalía en apoyo a su cuarto álbum de estudio, “Lux”. El tour se caracteriza por abandonar el minimalismo de su gira previa para apostar por una ópera pop maximalista dividida en varios actos teatrales. Boletos en Ticketera.

Tributo sinfónico a Franco De Vita: Viernes a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La Royal Symphony Orchestra transforma los éxitos del cantautor venezolanos con arreglos sinfónicos. La interpretación vocal estará a cargo de Eggie Figueroa. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

PUBLICIDAD

Concierto Clásico 1: Sábado a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals de Santurce. El maestro Maximiano Valdés abre la temporada clásica de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con un programa que retrata la condición humana. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Strangelove - The Depeche Mode Experience: Sábado a las 7:00 p.m. en Vivo Beach Club, en Isla Verde. Tributo definitivo directamente desde Los Ángeles de la banda británica Depeche Mode. Boletos en Ticketera.

Hillsong en Español: El Tributo Filarmónico: Sábado a las 7:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Vive una experiencia de adoración junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, la coral filarmónica y destacadas voces invitadas, con interpretaciones de algunos de los más conocidos himnos de la música cristiana al estilo de Hillsong en monumentales arreglos filarmónicos. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Beto Cuevas Acústico: Sábado a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. El icónico cantante y líder de la banda de rock en español La Ley llega a la Isla con una propuesta musical en un formato íntimo y cercano, diseñada para revivir grandes temas como “Mentira”, “El duelo”, “Aquí” y “Fuera de mí”. Boletos en Ticketera.

En escena

René Monclova vuelve a escena en uno de los papeles más aclamados del año en la obra "El padre". ( Suministrada )

Impro Jangueo: Jueves a las 8:00 p.m. en Impro Galería (#214 de la Ave. Eleanor Roosevelt, Hato Rey). Espectáculo de improvisación teatral donde todo comienza con una salida casual entre panas… y termina en las situaciones más inesperadas. El público decide el lugar o tema del jangueo y a partir de ahí, los improvisadores construyen historias cargadas de humor. Boletos en PieTix.

PUBLICIDAD

Más turbado... que tú: Jueves a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa de Mayagüez. Los miembros de El Gazebo Studios presentan situaciones íntimas y anécdotas sin censura sobre la vida sexual, fetiches, el noviazgo, el amor moderno, la fidelidad y más. Boletos en PRTickets.

Desde el corazón: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Nueve historias exploran la salud mental y las realidades que enfrenta nuestra sociedad contemporánea, combinando teatro, expresión corporal, danza y dramaturgia original de artistas jóvenes emergentes. Boletos en PRTickets.

Tick Tick Boom: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Qué pasa cuando el reloj comienza a correr y tus sueños aún no se han hecho realidad? Musical de rock que explora la pasión, el miedo al fracaso y la lucha por perseguir los sueños antes de que el tiempo se agote. Boletos en TicketCenter.

Noche de Impro - Cogiendo calle: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce; sábado a las 8:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro en Aguada. Show de improvisación dónde nadie sabe lo que va a pasar. Gózate una nueva historia creada con tus sugerencias y las ocurrencias de los improvisadores. Boletos en PRTickets.

Chisteando @ Bayamon: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Cristina Sánchez y Ernesto Rolón combinan “crowd work” (interacciones con el público) y “stand-up” tradicional para crear una experiencia única en cada función. Con Erick Bonilla y Titito Sánchez como invitados. Boletos en PieTix.

PUBLICIDAD

El secreto de la mesa 7: Viernes a las 7:00 p.m. en Mesas y Telón By Domínguez en Ponce. En esta puesta en escena, el público asiste a una gala de presentación tecnológica donde ocurre un asesinato. Lo interesante de la experiencia es que a cada espectador se le entrega un “kit del investigador” para analizar la evidencia, interrogar a los sospechosos y descubrir quién es el asesino antes de que termine la función. Boletos en PieTix.

Magia, Magia: Sábado a las 8:30 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. Prepárate para vivir una experiencia única junto a cuatro de los más reconocidos exponentes de la magia puertorriqueña. Krystian Yared, Mr. Dwella y Jorge Noda acompañados de Hansel Kreutzberger. Boletos en PRTickets.

¡Vive la bohemia! La boda de ellos: Sábado a las 8:30 p.m. en Mesas y Telón by Domínguez en Mayagüez. Julio Enrique Court repone junto a Melliangee Pérez este innovador concepto que cuenta la historia de una pareja desde su boda narrada con boleros, baladas y guarachas. Boletos en PieTix.

El padre: Sábado a las 7:00 p.m. y domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Mirada íntima y sensible sobre lo que significa vivir con la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. Boletos en PieTix.

Pa-que-te rías Tour “última entrega”: Domingo a las 6:00 p.m. en el Teatro Luis M. Arcelay de Caguas. Puesta escénica en la que el público no solo ríe a carcajadas, sino que empaca la acción. Con cada sugerencia, los improvisadores abrirán un “paquete” de comedia inesperada, creando historias al momento. Boletos en PieTix.