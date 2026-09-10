Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

Disfruta de un ambiente familiar y cultural el sábado en la Plaza Santiago R. Palmer de Caguas.

Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Día Mundial de la Arepa: Sábado desde las 3:00 p.m. en la Placita San Miguel, en Trujillo Alto. La comunidad venezolana en la Isla celebrará la decimoquinta edición del Día Mundial de la Arepa, un encuentro que transformará uno de sus símbolos gastronómicos más reconocidos en un vehículo de unión y solidaridad. Bajo el lema “Lejos, pero no ausentes: sabores que se unen por Venezuela”, la actividad contará con comida, bebidas, música, cultura y entretenimiento, y será a beneficio de Casa Venezuela en Puerto Rico. La entrada está abierta al público.

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Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

En familia

El show "Dino Encounter-Jurassic Experience" llega el domingo al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. ( Suministrada )

Tacos & Margarita Fest: Sábado a las 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Evento que reúne lo mejor de la gastronomía mexicana en un solo lugar, celebrando la creatividad culinaria, el sabor auténtico y la experiencia social que tanto distingue al festival. Con mariachis en vivo y música de DJ. Boletos en PieTix.

Marcelino pan y vino: El musical: Sábado a las 6:00 p.m. en el Teatro de la Universidad Interamericana de Bayamon. Emotiva historia llena de fe, ternura y música, diseñada especialmente para unir a abuelos, nietos y seres queridos en una tarde inolvidable. Boletos en PieTix.

Dino Encounter-Jurassic Experience: Domingo a las 1:00 p.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Experiencia familiar interactiva donde los dinosaurios cobran vida frente a tus ojos. Por primera vez en la Isla. Conoce de cerca al imponente T-Rex, el gigantesco espinosaurio, el feroz velociraptor, el poderoso abelosaurio y otros. Boletos en Ticketera.

En concierto

Chucho Avellanet presenta un anticipo navideño este domingo en el CBA de Santurce. ( Suministrada )

Dalvin La Melodía: Jueves, viernes y domingo a las 8:30 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Primera gira internacional del bachatero dominicano Dalvin La Melodía celebra el lanzamiento de su álbum de estudio “La bachata volvió”. Boletos en Ticketera.

Santurce en Jazz: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Countercafe en Santurce. Primera cita de tres de la residencia New Sound Collective. Boletos en PRTickets.

OSPR In Memoriam: 11 de septiembre: Viernes a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals. A 25 años del 11 del ataque a las Torres Gemelas, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presenta un concierto que responde a la violencia con lo mejor del espíritu humano. Este programa reúne obras que la humanidad ha elegido, una y otra vez, para nombrar lo que no tiene palabras. Boletos en TicketCenter y Ticketera.

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Caribbean Tenors, Tributo a Juan Gabriel: Domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Espectáculo musical que rinde homenaje al icónico cantautor mexicano a cargo de Gabriel Montañez, Kedward Avilés, Christian García-Roque y Luis Obed junto al Mariachi Jalisco de Puerto Rico y una orquesta. Boletos en Ticketera.

Conciertos en familia: Domingo a las 4:00 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, bajo la dirección de Roselín Pabón, presenta un programa lleno de energía con la majestuosa obertura de la ópera Semiramide de G. Rossini, seguida de la obertura-fantasía Romeo y Julieta de P. I. Tchaikovsky y la Sinfonía núm. 9 “Del Nuevo Mundo”, de A.Dvořák. Boletos en TicketCenter.

Danza de la tierra mía: Domingo a las 5:00 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Chabela Rodríguez presenta la música de su nuevo disco del mismo nombre del show, en el que rinde homenaje a la danza puertorriqueña. Boletos en TicketCenter.

Todo el año es Navidad con Chucho Avellanet: domingo a las 6:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Chucho adelanta el inicio de la época festiva con este concierto en el que contará con la Tuna de Cayey y Los Cantores de San Juan como invitados especiales. Boletos en TicketCenter y Ticketera.

A escena

Kiko Blade lleva su comedia al JajaPaluza, Vol.1, que se presenta el viernes en el Tapia. ( alexis.cedeno )

Vientres de tierra: Jueves y sábado a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Dos madres se encuentran frente a las tumbas de sus hijos. Entre rezos y copas de vino, entre reproches y silencios, sus historias se entrelazan en una conversación donde la culpa, el amor y el dolor las une y las enfrenta. Boletos en PRTickets.

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Impro Jangueo: Jueves a las 8:00 p.m. en Impro Galería (#214 de la Ave. Eleanor Roosevelt, Hato Rey). Espectáculo de improvisación teatral donde todo comienza con una salida casual entre panas… y termina en las situaciones más inesperadas. El público decide el lugar o tema del jangueo y a partir de ahí, los improvisadores construyen historias cargadas de humor. Boletos en PieTix.

Borradores en el jardín: Viernes y sábado a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en IMPRO Galería. En una fresca combinación de narración, poesía y teatro, una joven comparte relatos de distintas relaciones que ha presenciado a través del tiempo. Boletos en PieTix.

Desde mi ventana: Viernes y sábado a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en la sede de la compañía Agua, Sol y Sereno. Pieza de danza teatro, bajo la dirección de nuestra fundadora Cathy Vigo, la dramaturgia actoral realizada por el colectivo y el mundo sonoro de la pianista Brenda Hopkins. Boletos en PRTickets.

Tick Tick Boom: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Qué pasa cuando el reloj comienza a correr y tus sueños aún no se han hecho realidad? Musical de rock que explora la pasión, el miedo al fracaso y la lucha por perseguir los sueños antes de que el tiempo se agote. Boletos en TicketCenter.

Moisés: Viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. La producción invita al público a recorrer el extraordinario camino de Moisés. Con un elenco de más de 25 actores en escena, la obra combinará actuación, música, danza y una cuidada ambientación inspirada en el antiguo Egipto para transportar al espectador a una de las épocas más fascinantes de la historia. Boletos para público general están disponibles en www.boletera.net.

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El penthouse de Guille: Viernes a las 7:30 p.m. y sábado a las 3:00 y 7:30 p.m. en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Guille decide tirar la casa por la ventana para inaugurar su nuevo e impresionante penthouse con su famoso “Gafa Party”, pero cuando explota un chisme todo parece venirse Abajo. Boletos en TicketCenter y Ticketera.

Noche de Impro - Cogiendo calle: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce; sábado a las 8:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro en Aguada. Show de improvisación dónde nadie sabe lo que va a pasar. Gózate una nueva historia creada con tus sugerencias y las ocurrencias de los improvisadores. Boletos en PRTickets.

JajaPaluza, Vol.1: Viernes a las 7:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Función exclusiva en vivo que combina stand-up comedy e improvisación teatral a cargo de Kiko Blades con animación de JC Martínez a beneficio de la Escuela Montessori San Cristóbal. Boletos en PRTickets.

Enchaqueta’o: Viernes a las 8:00 p.m. en el Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Los abogados del Bufete Lladó, Castellar, Yamilet & Abuela Kuka presentan un show de stand-up comedy, música y hasta un juicio que te dejará muerto de la risa. Boletos en PieTix.

El país está hecho un cake: Viernes a las 8:30 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El presidente de un Senado, Riviera Shark, abordará a su estilo los asuntos de política, gobierno, elecciones y cualquier tema del interés de la audiencia. Sátira, imitaciones, improvisación y mucho humor criollo. Boletos en PieTix.

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#60YQué: Sábado a las 7:30 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Zoé Laboy y Aníbal Acevedo Vilá se unen en una noche llena de conversaciones honestas, risas, reflexiones y esas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reinventarnos, atrevernos y disfrutar cada etapa de la vida. Boletos en Ticketera.

La nueva corte de hombres maltratados: Sábado a las 8:00 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Un tribunal poco convencional abre sus puertas para escuchar los casos más insólitos de relaciones de pareja y varios hombres presentan testimonios llenos de celos, control, contradicciones y situaciones que rozan lo absurdo. Boletos en PieTix.

Quíntuples: Sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Estructurada a modo de monólogos, la obra presenta a la familia Morrison (cinco hermanos quíntuples interpretados por Sara y Joaquín Jarque. Boletos en Ticketera.

El caco & el rockero: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama y domingo a las 7:00 p.m. en La Mordida Taquería Mexicana en Caguas. A través del stand-up, dinámicas de improvisación, invitados especiales y una constante interacción directa con el público, ambos personajes exponen anécdotas absurdas y visiones totalmente contrarias sobre la cotidianidad, la música y los estilos de vida en la Isla. Boletos en PieTix.

Vacaciones de sus hijos: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coca Cola Music Hall. La comediante mexicana Sofia Niño de Rivera presentará su nuevo espectáculo de “stand-up” en Puerto Rico. La comediante llega con su característico humor ácido, inteligente y sin filtros para abordar temas sobre la vida en pareja, la maternidad y el caos cotidiano. Boletos en Ticketera.

Qué loca familia: Sábado a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Comedia familiar que entrelaza, comedia, problemas familiares y el mensaje de qué todas la familias están un poco locas. La llegada de un tío que llevaba mucho tiempo desaparecido cambia la dinámica de un hogar. A esto se suma una tía que no he encontrado el amor, los amigos y amigas de los hijos. Jorge Pabón (El Molusco) y sus hijos Ocean y Paula Pabón, Louis Arroyo, Angie Rivers, Juliana Rivera, Carlos Vega y Naymed Calzada component el elenco. Boletos en TicketCenter y Ticketera.