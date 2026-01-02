Navidad en el Parque de los Próceres

En la calle Martínez Nadal de Mayagüez. Con machinas gratis de mediodía a 6:00 p.m. además de inflables, música en vivo, kioscos, artesanos, minigraja de animales y paseos en pony dsde las 6:00 p.m.

Navidad es Mayagüez

Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presentan Wilbert El Diamante del Cuatro y Plenéalo, y el sábado suben a tarima Adoradores de Mi Tierra y Victoria Sanabria. El domingo es la llegada de los Tres Reyes Magos, además habrá payasos pintando caras, inflables y la presentación de Payaorquesta y circo.

Viernes de salsa en Isabela

A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Ven pa’l pueblo

Viernes desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181) de Trujillo Alto. El arte, la cultura, la música y la gastronomía se unen en una fiesta con música de Nuny Arroyo, Tuna Bardos, Tuna Las Romanceras y Ritmo Rebelde.

Reyando en La Placita

Viernes en la Placita del Mercado de Santurce (calle Dos Hermanos). Desde la 6:00 p.m. con música de El Junte con Hectorcito Rodríguez, Ángel “Papote” Alvarado y su Grupo Esencia, y Don Perignon y La Puertorriqueña.

Gran fiesta de Reyes

Sábado en la plaza José F. Náter de Vega Baja. De 7:00 a 11:00 a.m. será el evento familiar con entrega de regalos para residentes del municipio con sorteos, casas de brinco y meriendas para los niños. Como invitado especial estará el payaso ReMi.

Fiestón Navideño Ponceño

Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Celebración de Reyes con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño con payasos pintando caritas y personajes infantiles para “selfies”. Con Atención Atención, Fantasía Animal y Alejandro Croatto.

Reyes con la Red

Sábado en la sede de la Red por los Derechos de los Niños y la Juventud de Juncos (Carr. 185 , km 19.7). Desde las 9:00 a.m. habrá un compartir comunitario al que llegarán los Reyes Magos para repartir regalos a los niños y niñas. Habrá actividades para los adultos mayores de la comunidad.

Sábados pa la plaza

Sábado desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Reyes en Cataño

Sábado desde las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones. Para niños hasta 12 años a través de Servi-Carro.

Fiesta de Reyes

Sábado a la 1:00 p.m. en el Coliseo Juan E. Lluch de Lajas. Entrega de juguetes, eventos artísticos, inflables, popcorn y algodón y fotos con los Reyes Magos.

La Vega Encendida

Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales y artesanías.

Día de juegos

Domingo en el Paseo Ladí de Salinas. Con juegos tradicionales, casas de brinco, obstáculos, sorteos, popcorn y algodón... todo gratuito. Y además, el show del mago Shabum.

BBQ Fest de la Montaña

Domingo en el estacionamiento Ramón Cabañas de Utuado. Desde las 11:00 a.m. el olor a carne a la parrilla invade el ambiente. Además habrá música, artesanos y atracciones para niños.