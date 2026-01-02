¡Gózate el fin de semana!
Toma nota de las actividades que hay este wikén alrededor de la Isla, entre las que destacan varias fiestas por el Día de los Tres Reyes Magos.
Navidad en el Parque de los Próceres
En la calle Martínez Nadal de Mayagüez. Con machinas gratis de mediodía a 6:00 p.m. además de inflables, música en vivo, kioscos, artesanos, minigraja de animales y paseos en pony dsde las 6:00 p.m.
Navidad es Mayagüez
Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presentan Wilbert El Diamante del Cuatro y Plenéalo, y el sábado suben a tarima Adoradores de Mi Tierra y Victoria Sanabria. El domingo es la llegada de los Tres Reyes Magos, además habrá payasos pintando caras, inflables y la presentación de Payaorquesta y circo.
Viernes de salsa en Isabela
A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.
Ven pa’l pueblo
Viernes desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera (PR-181) de Trujillo Alto. El arte, la cultura, la música y la gastronomía se unen en una fiesta con música de Nuny Arroyo, Tuna Bardos, Tuna Las Romanceras y Ritmo Rebelde.
Reyando en La Placita
Viernes en la Placita del Mercado de Santurce (calle Dos Hermanos). Desde la 6:00 p.m. con música de El Junte con Hectorcito Rodríguez, Ángel “Papote” Alvarado y su Grupo Esencia, y Don Perignon y La Puertorriqueña.
Gran fiesta de Reyes
Sábado en la plaza José F. Náter de Vega Baja. De 7:00 a 11:00 a.m. será el evento familiar con entrega de regalos para residentes del municipio con sorteos, casas de brinco y meriendas para los niños. Como invitado especial estará el payaso ReMi.
Fiestón Navideño Ponceño
Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Celebración de Reyes con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño con payasos pintando caritas y personajes infantiles para “selfies”. Con Atención Atención, Fantasía Animal y Alejandro Croatto.
Reyes con la Red
Sábado en la sede de la Red por los Derechos de los Niños y la Juventud de Juncos (Carr. 185 , km 19.7). Desde las 9:00 a.m. habrá un compartir comunitario al que llegarán los Reyes Magos para repartir regalos a los niños y niñas. Habrá actividades para los adultos mayores de la comunidad.
Sábados pa la plaza
Sábado desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.
Reyes en Cataño
Sábado desde las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones. Para niños hasta 12 años a través de Servi-Carro.
Fiesta de Reyes
Sábado a la 1:00 p.m. en el Coliseo Juan E. Lluch de Lajas. Entrega de juguetes, eventos artísticos, inflables, popcorn y algodón y fotos con los Reyes Magos.
La Vega Encendida
Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales y artesanías.
Día de juegos
Domingo en el Paseo Ladí de Salinas. Con juegos tradicionales, casas de brinco, obstáculos, sorteos, popcorn y algodón... todo gratuito. Y además, el show del mago Shabum.
BBQ Fest de la Montaña
Domingo en el estacionamiento Ramón Cabañas de Utuado. Desde las 11:00 a.m. el olor a carne a la parrilla invade el ambiente. Además habrá música, artesanos y atracciones para niños.