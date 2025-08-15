Fiestas patronales de Cayey

Todo el fin de semana en el Estadio Pedro Montañez. Con música, kioscos, artesano y más. El viernes hay música en vivo con el Encuentro de Soneros, seguido por la orquesta de Bobby Valentín y Manny Manuel. El sábado les toca a Atención Atención, Dama Dance, Orquesta Con Sabor a Casita, La Puertorrican Power y LimiT 21. El domingo en tarima: Trío Cielo, pico a pico de trovadores, Pirulo y la Tribu, Willie Rosario y Tony Tun Tun.

Viernes de salsa

El viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza pública de Isabela. Con demostraciones y clases de salsa, y música en vivo.

Mercado del Río

El sábado desde las 10:00 a.m. en la comunidad Del Río (calle 4) en Bayamón. Con música, juegos, sorteos, productos agrícolas y marcas locales en un ambiente familiar.

Bombazo Vaquero del Taller Palenque

El sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza Ignacio Zorrilla en Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl en la calle Betances, al final). Con toque de bomba, música, baile y artesanos.

De fiesta en Caguas

El sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de los Artistas (calle Padial) es el evento artístico y gastronómico al aire libre que se clebra todos los meses para promover el arte e incentivar la producción. Con música en vivo, teatro callejero, baile y kioscos de comida. Y desde las 6:00 p.m. es Sábados en la plaza Palmer, con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más sorpresas.

Festival de las alcapurrias

Este domingo desde la 1:00 p.m. en El Rincón de Las Alcapurrias (avenida Luis Muñoz Marín, en Humacao). Se trata de un evet familiar y la oportunidad de disfrutar de este plato típico entre música en vivo, kioscos y muchas sorpresas. En tarima estarán Orquesta Renacer Tropical, Grupo Merencaly, Luisito Molina y su Tumbao Explosivo, Matajo Jackson y Todos Me Deben y Luisito El CanChanChán.

Mercado El Chicharrón

El domingo a partir de las 11:00 a.m. en El Nido, calle Barbosa #37 en Bayamón. Espacio para productores locales con actividades familiars. Con juegos, talleres, música en vivo y buena comida.

Llanero BBQ Fest

El domingo desde el mediodía en el Club de Leones de Levittown (Ave. Boulevard, Levittown, Toa Baja). Competencia de barbacoa orientada a toda la familia. Presenciarás competencias en categorías como “beef slider”, “beef chili”, “chicken wings”, “steak” y “pork ribs” en parrillas, ahumadores o caja china. Habra música con Tío Pepe, Los Disidentes y La Secta AllStar.