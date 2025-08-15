¡Gózate el wikén!
Chequéate las actividades que hay este fin de semana alrededor de Puerto Rico.
Fiestas patronales de Cayey
Todo el fin de semana en el Estadio Pedro Montañez. Con música, kioscos, artesano y más. El viernes hay música en vivo con el Encuentro de Soneros, seguido por la orquesta de Bobby Valentín y Manny Manuel. El sábado les toca a Atención Atención, Dama Dance, Orquesta Con Sabor a Casita, La Puertorrican Power y LimiT 21. El domingo en tarima: Trío Cielo, pico a pico de trovadores, Pirulo y la Tribu, Willie Rosario y Tony Tun Tun.
Viernes de salsa
El viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza pública de Isabela. Con demostraciones y clases de salsa, y música en vivo.
Mercado del Río
El sábado desde las 10:00 a.m. en la comunidad Del Río (calle 4) en Bayamón. Con música, juegos, sorteos, productos agrícolas y marcas locales en un ambiente familiar.
Bombazo Vaquero del Taller Palenque
El sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza Ignacio Zorrilla en Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl en la calle Betances, al final). Con toque de bomba, música, baile y artesanos.
De fiesta en Caguas
El sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de los Artistas (calle Padial) es el evento artístico y gastronómico al aire libre que se clebra todos los meses para promover el arte e incentivar la producción. Con música en vivo, teatro callejero, baile y kioscos de comida. Y desde las 6:00 p.m. es Sábados en la plaza Palmer, con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más sorpresas.
Festival de las alcapurrias
Este domingo desde la 1:00 p.m. en El Rincón de Las Alcapurrias (avenida Luis Muñoz Marín, en Humacao). Se trata de un evet familiar y la oportunidad de disfrutar de este plato típico entre música en vivo, kioscos y muchas sorpresas. En tarima estarán Orquesta Renacer Tropical, Grupo Merencaly, Luisito Molina y su Tumbao Explosivo, Matajo Jackson y Todos Me Deben y Luisito El CanChanChán.
Mercado El Chicharrón
El domingo a partir de las 11:00 a.m. en El Nido, calle Barbosa #37 en Bayamón. Espacio para productores locales con actividades familiars. Con juegos, talleres, música en vivo y buena comida.
Llanero BBQ Fest
El domingo desde el mediodía en el Club de Leones de Levittown (Ave. Boulevard, Levittown, Toa Baja). Competencia de barbacoa orientada a toda la familia. Presenciarás competencias en categorías como “beef slider”, “beef chili”, “chicken wings”, “steak” y “pork ribs” en parrillas, ahumadores o caja china. Habra música con Tío Pepe, Los Disidentes y La Secta AllStar.