Pa’ bailar en el Choli...

La salsa gorda tomará el sábado el Coliseo de Puerto Rico con “The New York Salsa Festival Tour”, que llega a la Isla luego de impactar ciudades como New York, Washington, D.C.; Chicago, New Jersey y Miami. Se trata de un evento en el que los exponentes de mayor renombre del género interpretarán sus temas más sonados, ofreciendo al público un verdadero banquete. El cantante y trombonista Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa; El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña y Tito Nieves, entre otros, presentarán un repertorio de éxitos para bailar de lo lindo. Rey Ruiz, DLG y Ángel López también se sumarán a la velada musical. Los boletos para este suceso musical en el Coliseo José Miguel Agrelot, que dará inicio a las 8:00 p.m., están disponibles en Ticketera.

PUBLICIDAD

Willie Colón ( Archivo )

...y en La Guancha

El sábado y el domingo se bailará salsa de la buena en La Guancha, en Ponce, en el “Tributo a Héctor Lavoe”. El sábado, desde las 11:00 a.m., disfrutarás con las presentaciones de Raphy Santana en homenaje al Cantante de los Cantantes, Johnny Rivera y su orquesta, y Luisito Carrión y su orquesta. El domingo, desde temprano se enciende nuevamente la jornada con el Instituto de Música Juan Morel Campos, el junte ponceño dirigido por Julito Alvarado, La Mulenze, Luigi Texidor, Adalberto Santiago, Justo Betancourt con la orquesta Abran Paso, El Gran Combo de Puerto Rico, y Joseph Amado como invitado con la Orquesta Original de Héctor Lavoe, dirigida por el maestro Eddie Montalvo. Cerrará el evento El Sonero de la Juventud, Víctor Manuelle. También en tarima estará el cantante venezolano Joseph Amado. La animación será de Aniel Rosario y el público disfrutará en el lugar de quioscos con bebidas y comida. Habrá seguridad por la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Ponce.

El Gran Combo de Puerto Rico ( STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ )

“Cartoons In Concert”

Los cantantes Juan Vélez y Camila Otero se unirán a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico este domingo, a las 3:00 p.m., en el concierto “Cartoons In Concert” con música de conocidos dibujos animados de cine y televisión que traerá lindos recuerdos y nostalgia tanto a niños, jóvenes como a adultos que disfrutaron los personajes de muñequitos en su niñez.

El concierto, conducido por el joven director José Manuel Febus, incluirá las bandas sonoras de dibujos animados clásicos y recientes, se proyectarán imágenes de las caricaturas. Igualmente, el público podrá disfrutar del debut de la Coral Filarmónica, que dirige Joanne Herrero, con 32 voces que cantarán en armonía los inolvidables temas infantiles. Se escenificará en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles, a precios populares, en Ticketera.com y en la boletería del CBA. Parte de la recaudación irá a beneficio de Special Olympics y la Alianza de Autismo.

PUBLICIDAD

En "Cartoons In Concert" disfrutarás de música como la de la película "Tangled".

Un viernes pa’ El Topo

El viernes en Moneró Café, Teatro & Bar, del Centro de Bellas Artes de Caguas, un grupo de músicos y colegas de Antonio Cabán Vale -Carlos Esteban Fonseca, Chabela, Benito De Jesús, el dúo Flor de Viento, Alí Tapia, Frank Ferrer, Edgardo Pratts, José Oscar Guevara y Kamenza Betancourt- interpretarán sus canciones y su poesía, además de contará anécdotas sobre El Topo. La entrada es libre de costo. Las puertas abren a las 6:00 p.m. y el evento comienza a las 7:00 p.m.

Un grupo de colegas de la música recordarán a El Topo en el Moneró. ( Archivo El Nuevo Día )

Por la Isla