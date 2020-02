Aventura en el jardín

La Fundación Ecológica Educativa, Inc. invita al evento Los niños celebran el folklore, en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, mañana y el domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., dedicado a José F. Sánchez creador del proyecto PiccoloMondoPR. Habrá talleres creativos, presentaciones musicales, teatrales y circenses, comparsas, granja con camellos, venta de artesanías, quioscos de comidas y bebidas típicas, no alcohólicas, entre muchas otras atracciones. Mañana con Shabum, El Trotamundos y A Son de Guerra; el domingo Victoria Sanabria y personajes de Atención Atención, entre otros.

Expo 2020

MCS Classicare trae distintas actividades hoy en el atrio central de Plaza Las Américas. Además de talleres, estará Jorge Gelpí, chef Campis preparando una receta saludable en vivo y el Circo Teatro.

Fiesta de pueblo

Mañana, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en el estadio municipal Luis A. Pegui Mercado Toro. de Guayanilla. MMM trae este evento con Jíbara Banda, Orquesta Quique Talavera, Michael Stuart y Eddie Ramírez. Además, Doña Soto y Alex DJ.

Noches de Placita

La cita será hoy en la Plaza 65 de Infantería de Ponce. Disfruta de música en vivo, gastronomía de restaurantes locales y la música de Eddie Ricardo en un tributo a José José.

Fiestón Cultural

Este fin de semana el Cuartel de Ballajá acogerá a más de 300 artesanos y artistas en esta gran fiesta del Instituto de Cultura Puertorriqueña, evento que se daría con las Fiestas de la SanSe. Hoy con la música de Plenéalo y La Secta Allstar; mañana Batacumbele y Pirulo y la Tribu; y el domingo Ballet Folclórico Sabor Boricua, Bomba Cunyabe y Danny Rivera, entre otros.

Al Fresco en Caguas

El Paseo de las Artes de la ciudad criolla, como cada último viernes de mes, acoge estaciones gastronómicas, música y mercado artesanal. Esta vez con la nostalgia de los 80 gracias a la música de la orquesta Salsa Love (tributo a Eddie Santiago, Luis Enrique y Lalo Rodríguez) y Eddie Ramírez (tributo a Juan Gabriel).

Festival del frío

Este fin de semana la temperatura baja en el Parador Villas Sotomayor en Adjuntas con la duodécima edición de este festival. Habrá zumba, machinas, artesanos, yoga, música en vivo y exhibiciones.