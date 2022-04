Ruta religiosa

Este sábado habrá un recorrido por varios lugares de interés e importancia religiosa en San Germán, entre ellos el Convento Porta Coeli, Paseo La Pasión de Cristo y la Iglesia San Germán de Auxerre. Horarios: de 9:00 a 11:00 a.m. y de 1:00 a las 3:00 p.m.

Obra en Carolina

“La pasión de Jesucristo”, de Florentino Rodríguez, se presentará en la Plaza de Recreo Rey Fernando III en Carolina, hoy y mañana, a las 6:00 pm. Con Cristina Soler, Wanda Sais, Linnette Torres, Braulio Castillo, Rafael José, Jorge Luis Ramos y Johnatan Cardenales.

Recorrido Por Ponce

Este Domingo de Pascuas, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., habrá un recorrido por varias de las iglesias del casco urbano de Ponce. El punto de encuentro será en Utopía.

Job

La obra “Job”, protagonizada por Ángel Manuel, sube a escena en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, hoy y mañana a las 7:00 p.m. y el domingo a las 6:00 p.m. Completan el elenco Kathy García, Ángel Narváez, Camila Molina y Doel Ramírez.

Al aire libre

“The Passion 4, The Presence of the Holy Spirit” se presentará este domingo, a las 6:30 p.m., en el Paseo de las Artes en Caguas. Bajo la producción de Kiara Pita, presentará a través de la danza la vida de Jesús. Incluirá una coral y más de 60 bailarines y 13 bailes.

Teatro en 15

Con funciones hoy y el sábado (6:00 p.m. a 10:00 p.m.) y domingo (1:00 p.m. a 5:00 p.m.), se presentan las piezas, de 15 minutos cada una, “La esperanza del piragüero”, “Evidencias”, “Dónde rayos está Duamel”, “Duelo”, “Bendición mi campeón” y “La doctora está busy”, como parte de la temporada de abril de Teatro en 15, calle San Sebastián #111 en Viejo San Juan.