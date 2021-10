MOCA. Antes de entrar a la escuela de medicina, tras concluir su bachillerato en Biología, hace 10 años, Víctor A. Colón Soto decidió tomarse un tiempo para trabajar y ahorrar dinero para costear los gastos de sus estudios. Así fue como emprendió su primer negocio, pero le gustó tanto la experiencia, que decidió cambiar la bata por el delantal.

Hace apenas un mes, el propietario de la tradicional Cafetería López, en Moca, abrió su segundo local, esta vez con un concepto moderno que bautizó como Mocafé, frente a la plaza de recreo del pueblo.

“Mocafé nace de la necesidad de buscar esa clientela que no llega a la Cafetería López porque es más un ‘come y vete’, donde tenemos frituras, café, sándwiches, comida criolla, y cerramos a la 1:00 p.m. Pero aquí hacía falta un ‘coffee shop’, pues he visto que (el concepto) ha sido un boom en la juventud. Ahora tenemos un horario extendido”, explicó Víctor.

La chef Yarelys Cruz y el barista Manuel Silva junto al propietario del local.

Como parte de la propuesta culinaria de Mocafé, el comerciante presenta su menú con los nombres de lugares históricos o estampas de la Capital del Mundillo, para que los visitantes conozcan un poco más del pueblo. Así, algunos de los platos que confecciona la chef Yarelys Cruz son: Amanecer Mocano, Omelette 12 Barrios, Eggs and Waffles La Monserrate, y el Burguer Enchaquetao en pan artesanal horneado diariamente.

Por supuesto, el café que prepara el barista Manuel Silva, es protagonista en el menú con sus variantes tradicionales así como los populares “frozen coffees” El mundillo, Enriqueta, La Llamarada y El Mocafé, entre otros.

“Yo intenté hacer, no un brunch, pero sí un desayuno chévere que tú puedas venir con tu familia, con tus amistades, a pasarla bien y que no sea tan pesado al bolsillo”, detalló Víctor al asegurar que en tan poco tiempo desde la apertura del local, el apoyo de la comunidad se ha hecho sentir.

Los platos tienen nombres característicos de Moca. ( XAVIER GARCIA )

Por eso, asegura, él también está comprometido con ayudar a otros comerciantes de Moca, integrando sus productos a su oferta. Mientras tanto, continúa “sirviendo con cariño” al pueblo que ha acogido tan bien su nueva aventura.

Mocafé, ubicado en la calle Don Chemary, opera de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. No abre los domingos. Para más información puede llamar al 787-216-0022 o acceder a su página de Facebook.