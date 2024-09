Más que contento está el actor y cantante Johnathan Dwayne con su presentación en el concierto sinfónico “Broadway Magic... and More”, este sábado, 28 de septiembre a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce.

El artista compartirá escenario con la reconocida vocalista Ana Isabelle, con quien cantará a dúo temas en inglés y español bajo la dirección del maestro Rafael Irizarry.

“Me siento honrado y muy feliz. Es la primera vez que canto frente a la gran Orquesta Sinfónica de mi país y junto a Ana Isabelle. Hemos preparado un show único para el público puertorriqueño que gusta de esta música y de grandes éxitos eternos. Esto es una cita con la historia”, expresó Dwayne.

“Hace tres meses regresé a los escenarios con el concierto de Words Four Two en el Coca Cola Music Hall y ahora esto. Estoy más que agradecido a Dios y a la vida”, añadió emocionado.

El también pintor, quien recientemente recibió elogios de la reconocida actriz estadounidense Jaclyn Smith por una pintura que le hizo, mencionó algunos temas que interpretará en el concierto pop de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

“En este evento se interpretarán temas como ‘Music of the Night’ (‘Phantom of the Opera’), ‘New York, New York’ y ‘My Heart Will Go On’ (‘Titanic’)”, indicó al mencionar que también incluirá clásicos de George & Ira Gershwin, Lord Andrew Lloyd-Weber, Richard Rodgers & Oscar Hammerstein, Leonard Bernstein y otros.