La espectacular vista panorámica hacia los escenarios naturales que embellecen el oeste de la Isla es quizás el mayor atractivo de una hospedería con aspecto de vivienda familiar, pero que incluye las comodidades y beneficios que ofrecen las instalaciones certificadas por la plataforma Airbnb.

Así es Kassa Wista Azzul, un proyecto hotelero ubicado en el barrio Guanajibo de Hormigueros, el cual contiene alternativas dirigidas a parejas, familias o grupos de hasta 15 personas, en un espacio céntrico y tranquilo.

El lugar consta de dos propiedades que se pueden alquilar según la necesidad del huésped, ya sea completa o por separado, pues cada unidad tiene entrada y salida independiente. Además de una hermosa piscina rústica desde donde se aprecia el paisaje de la montaña al Mar Caribe.

Originalmente, la hospedería era el hogar de la familia Rodríguez Rodríguez. ( WANDA LIZ VEGA )

La estructura fue residencia de la familia Rodríguez Rodríguez durante décadas, según contó Wanda Rodríguez Rodríguez, quien rescató la propiedad donde creció junto a su fenecida hermana Aida Lizzette, tras el fallecimiento de sus padres, Oscar y Tomasita.

A sus 59 años, Wanda relató cómo surgió la idea de convertir su antigua casa en una hospedería bajo la plataforma Airbnb.

“Estuve 30 años en Florida, trabajando en diferentes lugares, incluyendo centros de servicio al cliente. Mi mamá muere en 2011 y se queda mi papá y mi hermana, que tenía distrofia muscular. Al morir mi papá, ella queda en silla de ruedas y me la llevo para Florida. Las casas estaban aquí, perdiéndose”, confesó.

Destacó que, tras el paso del huracán María y “el dolor de no tener contacto (con la familia en la Isla) por casi dos semanas… el sufrimiento de mi hermana y mío. Yo quería hacer algo con las casas y en eso, hicimos un viaje varios meses después a Virginia, y hablando sobre las casas”.

Wandy Rodríguez y Karola Reyes decidieron convertir reacondicionar la casa, que estaba deshabitada, y convertirla en un Airbnb. ( WANDA LIZ VEGA )

“Entonces, mi yerno, Spencer, me dice: ‘¿Por qué no las haces Airbnb?’ Y consulté con mi hermana, que me dijo que le encantaba la idea. De ahí surge que dejo el trabajo y arranco para acá a restaurar las casas y hacerlas Airbnb”.

Otra razón mayor es que mi hermana y yo queríamos ayudar de alguna forma a levantar a Puerto Rico, después del huracán María”, aclaró.

De hecho, fue su padre quien mandó a construir el apartamento ubicado en la planta baja, con la esperanza de que Wanda regresara a vivir con ellos.”Papi hace el apartamen to en 1999, queriendo que yo me viniera para acá. Vine en 2010, estuve un año y me fui. Empezamos el Airbnb con el apartamento porque la residencia principal me iba a tomar más tiempo en restaurar”, acotó.

“No hubo daños por María. Básicamente, lo que se cayeron fueron los árboles y una puerta que se dañó. Pero como no estaba habitada, lo que hice fue renovar; arranqué todas las losetas, rehicimos todo… gabinetes, baños”, agregó la esposa Karola Reyes Montañez.

Entretanto, explicó que Kassa Wista Azzul, es la combinación de varios nombres: Karola, Wanda y Lizzette.

“El nombre surge porque no me gusta lo normal. Me gusta ser única y quería incorporar nuestros nombres en el nombre de las casas. Kassa es por Karola, Wista por Wanda y Azzul, en homenaje a mi hermana Aida Lizzette, que en paz descanse”, apuntó.

Kassa Wista Azzul cuenta con todas las facilidades para comodidad de los visitantes. ( WANDA LIZ VEGA )

De acuerdo con Wanda, el hostal ofrece tres opciones.

“La casa de arriba se puede rentar sola, hasta ocho personas. La casa de abajo, pueden rentar sola hasta cuatro personas y la opción de la unidad completa que es hasta 15 personas. Próximamente estamos trabajando con un vagón que será para dos personas”, reveló.

Señaló que, la estructura principal cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, lavandería y “se le provee a quien quiera trabajar desde aquí porque tiene escritorio, internet; lo que necesita, hasta toallas para la playa”.

“El apartamento tiene dos cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina, lavadora, secadora; proveemos todo, desde toalla, jabones y champú. Adicional, tenemos mesa de billar y una piscina con vista al mar”, mencionó.

Por su parte, Reyes Montañez, de 51 años, sostuvo que, “cuando el ‘guest’ viene aquí se deslumbra con la vista que es el Mar Caribe en el área de Mayagüez. Se deslumbran con la decoración que hicimos, les encanta. Tenemos aire acondicionado en todas las casas”.

“Hemos tenido gente de Italia, Canadá, España, Venezuela, turismo interno, bastante, y Estados Unidos. Realmente, viene todo el mundo, parejas, familias, personas que van a trabajar en el área”, señaló la fémina nacida en San Juan y criada en Nueva York.

“Lo que queremos es que tengan una experiencia única y hacemos lo posible para que se cumpla. Queremos que vengan y experimenten esta vista, esta tranquilidad, la piscina. Además, estamos cerca de todo, a dos minutos de Mayagüez Mall y cerca de las playas de Cabo Rojo”, concluyó la hormiguereña.

Para detalles puede llamar al 813-495-8520 o acceder a Kassa Wista Azzul Rentals en Facebook e Instagram.