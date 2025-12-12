Famma Events, casa productora de La Feria The Park, escuchó al público boricua y decidió revertir los precios de entrada de esta edición a la misma escala del año pasado.

La organización informó en un comunicado de prensa que la decisión se produjo “en respuesta al sinnúmero de llamadas recibidas” por el aumento abrupto en las tarifas para acceder al parque de diversiones ubicado en el párking del Estadio Hiram Bithorn, y “conscientes de la situación económica del país”.

“Por 30 años hemos trabajado con empeño y dedicación para traer a Puerto Rico eventos para el disfrute de toda la familia. Todo ha subido considerablemente, y el costo para montar La Feria este año se duplicó”, explicó Josantonio Mellado Jr, promotor Asociado de Famma Events, en declaraciones escritas.

A partir de ahora, los adultos podrán disfrutar de todas las atracciones, incluyendo el Circo, el Tren y el Parque Navideño, por solamente $34.87. Los niños también tendrán acceso a más de 20 atracciones especiales para ellos por solo $25.00.

Además La Feria The Park ofrece paquetes familiares para cuatro personas (2 adultos y 2 niños) por $119.00. Los grupos de 10 personas o más también disfrutarán de los mismos privilegios por $30 por persona.

“La Feria The Park celebra este año su 30 Aniversario en Puerto Rico, con un vasto ofrecimiento de más de 40 atracciones, todo incluído en los precios mencionados” finalizó diciendo Mellado Jr.

Estas ofertas las pueden adquirir a través de fammaevents.com o en la entrada de La Feria desde una hora antes de la apertura.

Los horarios son de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados, domingos y días feriados desde las 3 de la tarde.