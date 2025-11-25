Con su icónica estrella gigante, La Feria The Park comenzará su jornada de entretenimiento este viernes, 28 de noviembre en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Además de su oferta de atracciones, celebrará 30 años de su presencia en Puerto Rico.

Este año La Feria The Park llegará “con más adrenalina que nunca”. Incluirá cuatro montañas rusas: dos retantes para los atrevidos, una familiar y otra para los pequeñines, según describe el comunicado de prensa. Estas se sumarán a las decenas de machinas “y una variedad impresionante de juegos” para el disfrute de todas las edades, “mientras también degustan las ricas manzanas acarameladas y el clásico pop corn”, agrega la comunicación escrita.

Fiel a su tradición, La Feria The Park contará con su “Mini-Circo” con dos funciones diferentes. También, con casas de misterio, entre otras alternativas temáticas para disfrutar en familia. “Para los entusiastas de la adrenalina, se ofrecerán las máquinas más modernas y retantes traídas desde Estados Unidos”, asegura el escrito, que añade que a “las miles de luces que viste de colores La Feria, este año se incluirán nuevas estampas navideñas”.

Los horarios serán de lunes a viernes desde las 6:00 p.m. Los sábados, domingos y días feriados será a partir de las 3:00 p.m.

Para más información y ofertas, accede a fammaevents.com, llama al (787) 723-1930 o visita Facebook: La Feria – The Park.