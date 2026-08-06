Hace cinco años, tres jóvenes empresarios lanzaron una apuesta gastronómica, La Pachanga, una marca que nació con el propósito de ir más allá de un restaurante y que ahora inicia una nueva etapa con su programa de franquicias.

Fundada por Miguel Rodríguez, Christian Ortiz y Ricardo Ortiz, el concepto surgió con la visión de construir una marca que conectara emocionalmente con las personas y creara experiencias memorables alrededor de la mesa.

“Siempre tuvimos claro que no queríamos abrir un restaurante más; queríamos un lugar donde la comida fuera solo el comienzo de una experiencia que reuniera familias, amigos y celebraciones alrededor de una mesa. Así nació La Pachanga”, expresaron los fundadores.

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Cinco años después, esa visión se ha convertido en una realidad.

Hoy, La Pachanga cuenta con cinco localidades operando en Puerto Rico, un crecimiento sostenido y más de 200 colaboradores.

Entre las iniciativas que fortalecen el vínculo de la marca con la comunidad destaca el Pachanga Fest 5K, cuya primera edición se celebraró el mes pasado en Dorado.

Tras consolidar su modelo de negocio, la empresa lanza oficialmente su programa de franquicias en cuya primera etapa pondrá a disposición cinco oportunidades. Aunque evaluarán oportunidades en toda la Isla, los fundadores identifican potencial en mercados como Caguas, Ponce y Mayagüez.

La empresa busca personas soñadoras y emprendedoras, con visión de crecimiento y el deseo de desarrollarse junto a una marca sólida y con un modelo probado.

“No buscamos, simplemente, abrir nuevas localidades. Buscamos encontrar cinco socios estratégicos que crean en nuestra visión y quieran crecer junto a una marca puertorriqueña que ya demostró su capacidad de conectar, evolucionar y hacer historia”, expresaron los fundadores. Las personas interesadas pueden acceder a lapachangarest.com/pages/franquicias para conocer más sobre el programa.