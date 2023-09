Una noche de música, baile y comedia es lo que promete el espectáculo “Kiss or Kill”, dirigido a celebrar el espíritu de Halloween.

El evento, que a su vez tiene el propósito de rendir tributo a la mujer, se llevará a cabo el próximo 12 de octubre a las 9:00 p.m. en La Respuesta, en Santurce.

“Kiss or Kill” contará con la participación musical de Luxana, The K, Lizyaris y Loki Kypo, en un repertorio que abarca clásicos de la temporadada Halloween como I Put a Spell On You, Cell Block Tango y Thriller, entre otras. La lista de temas alternará con canciones originales, como Playing with Fire, interpretada por Luxana por primera vez en vivo. La rapera Ladystep MC será la invitada especial para cantar el éxito Viernes 13, de Vico C.

“Esa noche vamos a despertar a la bruja maravillosa que llevamos dentro, a celebrar ese espíritu femenino que nos hace únicas, y a gozar con buena música y humor el ánimo de fiesta que provoca Halloween”, expresó Luxana.

En la comedia, Ashley Carrero e Ilia Isales serán las encargadas de provocar risas con sus ocurrencias en sus respectivos “stand-ups”. A la oferta de entretenimiento se unirá el talento de May Fuentes, Josedwardo, Bianca Torres y LeishkaLidi Flores y el DJ set a cargo de Papo Pistola.

Los boletos están a la venta a través de PRTicket.com.