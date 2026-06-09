Luego de 11 años llevando su ingenio y orgullo patrio a los escenarios para poner a gozar a grandes y pequeños, Gaby Alicea está listo para traer diversion a la casa de Don Cholito.

El comediante se prepara para su mayor desafío cuando presente este sábado “En el Choli, el boricua es otra cosa”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El humorista manifestó su satisfacción por finalmente pisar la principal arena de espectáculos de la Isla con una producción que nació en el 2015 con historias y observaciones que celebran la identidad puertorriqueña desde lo cotidiano hasta lo más excéntrico. Igualmente viene con algunos de sus personajes, como “Don Seferino”, “Mami” y “Boricuita”, con los que ha mostrado su versatilidad en tarima y su conexión inmediata con los boricuas aquí y en la diáspora.

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“No me imaginaba pisar el Choliseo porque mi preparación académica es en la música. Estudié en el Conservatorio de Música y fui maestro de escuela pública y privada por un tiempo”, compartió en entrevista con Primera Hora, al compartir que sus inicios en la comedia datan desde sus 25 años, en “baby showers”, quinceañeros, bodas y un pequeño teatro en San Lorenzo.

Y luego de dos presentaciones en el Coca Cola Music Hall completamente vendidas, Alicea dijo contar con la seguridad para pisar el mismo escenario que artistas como Luis Raúl y Josué Comedy con su “clean comedy”, apuesta que inició hace 20 años.

“Todos los artistas puertorriqueños, todo aquel con una carrera profesional, sueñan con llegar al Choliseo. Para mí esto es básicamente todo, esta es mi gran noche”.

Alicea adelantó que el espectáculo también contará con una intervención especial de la educadora Sheila Torres, la mente detrás de “Dialecto Boricua”, quien compartirá detalles del encanto de la jerga borincana. Pero lo más especial es que su esposa Amneris Meléndez y sus hijos Abner y Ryan también pisarán tarima y llevarán anécdotas nunca antes contadas a la fanaticada.

“Mi familia siempre me acompaña para todo, voy para el Bronx y ellos están presentes, si voy para Los Ángeles, ya sea para vacaciones o trabajo. Ellos son los que me dan fuerza y seguridad de presentarme en cualquier lugar. Aquí nos tenemos mucha confianza y ellos van a estar en el Choli también”, manifestó.

Las expectativas son altas y Alicea dejó claro que lo que quiere presentar es un espectáculo de primera.

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“Esta no será una gran noche para mí, será una gran noche para el público que me ha visto crecer por dos décadas. Sé que muchos están diciendo: ‘nunca pensé ver a Gaby llegaría tan lejos, pero esto también es una noche importante para mi familia, que me veía haciendo chistes desde mi casa, tratando de animarlos con mis ocurrencias en la sala. Ahora estoy listo para hacer todo esto allí”.

Boletos para “En el Choli, el boricua es otra cosa” están disponibles en Ticketera.