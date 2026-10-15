Una semana más de trabajo está por acabar y el fin de semana está perfecto para salir de la rutina y disfrutar del sinnúmero de actividades culturales, deportivas y musicales que se celebran alrededor de todo Puerto Rico.

Saca la agenda, ponte cómodo y entérate de los mejores eventos para disfrutar con la familia, el corillo o por tu cuenta.

D k-chete

El Puerto Rico International Auto Show enciende Plaza Las Américas

El Puerto Rico International Auto Show (PRIAS) regresa para llevar la emoción del mundo automotriz al atrio central de Plaza Las Américas con la 27ma edición de su reconocida exhibición. El evento, que se extenderá hasta el domingo 25 de octubre, presentará lo más reciente en tecnología, potencia y diseño, reuniendo modelos eléctricos, híbridos y novedades de marcas reconocidas como BMW, Cadillac, Chevrolet, Genesis, GMC, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Nissan, Porsche y Volvo. Además de una muestra exclusiva de autos de colección y piezas clásicas, los asistentes recibirán orientación sobre financiamiento cooperativo con CarroCoop y seguridad vial de parte de Seguros Múltiples. Este año, el PRIAS se dedica a crear conciencia sobre el cáncer de próstata de cara al Blue Hope 5K y a beneficio de la puesta en escena de Les Misérables para la Sociedad Americana Contra el Cáncer. La entrada es completamente libre de costo.

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La reconocida exhibición de autos de lujo regresa al atrio central de Plaza Las Américas. ( Suministrada )

Adrenalina pura en Salinas Speedway con el Jimmy Bou Challenge 2026

La pista de Salinas Speedway será el epicentro de la velocidad este sábado 17 y domingo 18 de octubre con el Jimmy Bou Challenge, como parte de la cuarta parada del Campeonato del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico. Desde las 9:00 a.m. en ambas jornadas, los fanáticos de la pista podrán disfrutar de competencias en diversas categorías, exhibiciones de drift y la oportunidad de vivir la adrenalina de cerca mediante ride-alongs. El ambiente familiar incluirá quioscos de comida, música, área de exhibidores y el sorteo de un vehículo de motor en colaboración con Motores Furiosos.

En concierto

Alex Zurdo regresa al Choliseo con su concierto ‘Zona Zero’

Tras 11 años de ausencia de este recinto, el destacado exponente de música sacra Alex Zurdo regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este domingo 18 de octubre a las 6:00 p.m. con su producción ‘Zona Zero’. Con más de dos décadas de trayectoria artística, 15 álbumes y una nominación al Latin Grammy, el cantautor propone una velada inspiradora enfocada en la fe y los nuevos comienzos. Los boletos están a la venta a través de Ticketera.

Duelo de soneros en el Viejo San Juan a beneficio de la Escuela de Bellas Artes de Peñuelas

Seis de los principales exponentes del soneo boricua —Willito Otero, Kayvan Vega, Alexánder López, Erick Robles, Julio López y José Luis De Jesús— medirán su agilidad e improvisación en la Gran Final de El Duelo de La Sociedad. El espectáculo benéfico se celebrará este domingo 18 de octubre en la Terraza del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), en el Viejo San Juan, con el acompañamiento en vivo de la orquesta La Sociedad bajo la dirección de Galdy Santiago. Todo el recaudo de los boletos, disponibles en Ticketera a $8.00, irá destinado a la Escuela de Bellas Artes de Peñuelas para apoyar la formación musical comunitaria.

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Cantantes como Willito Otero, Kayvan Vega, Alexánder López, Erick Robles, Julio López y José Luis De Jesús protagonizarán la Gran Final de El Duelo de La Sociedad. ( Suministrada )

La magia de la rumba y el flamenco en el “Gipsy Legacy Tour” en Ballajá

Los acordes del flamenco y la rumba catalana se apoderarán del histórico patio del Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan, este sábado 17 de octubre a las 8:00 p.m. con la presentación del “Gipsy Legacy Tour”. El evento convertirá este emblemático espacio en un tablado mediterráneo bajo las estrellas para revivir éxitos generacionales de Gipsy Kings como “Bamboléo”, “Volare”, “Djobi Djoba” y “A mi manera”, complementado con una cuidada propuesta gastronómica. Boletos a la venta en Ticketera.

Damas Auxiliares de The Salvation Army invitan a la velada benéfica ‘Una tarde en México’

Las Damas Auxiliares de The Salvation Army invitan al público a su cierre de campaña de recaudación de fondos con el evento “Viva México”, que subirá a escena el sábado 17 de octubre en las instalaciones de la Second Union Church en Guaynabo. Los asistentes disfrutarán de una velada festiva con música en vivo a cargo de los Mariachis de Andrés Bermúdez, cena tradicional mexicana preparada por RJ Food Design, torneo de dominó y un mini-bazaar. El donativo sugerido es de $75.00 a beneficio de los programas de apoyo para comunidades vulnerables en la Isla. Para boletos e información adicional, los interesados pueden comunicarse al 787-462-4242 o al 787-777-9000.

En familia y comunidad

Arte y resistencia colectiva: Anaida Hernández inaugura muestra en la Liga de Arte

La reconocida artista plástica puertorriqueña Anaida Hernández abre este jueves 15 de octubre a las 7:00 p.m. su exposición individual Encuentro: no hay que esperar a que las piezas estén completas en la Galería Delta de Picó de la Liga de Arte de San Juan. La propuesta consta de una imponente instalación de más de 50 pinturas tridimensionales y esculturas en relieve inspiradas en el vuelo de las aves como metáfora de la solidaridad, la resistencia contra la violencia de género y la agencia colectiva de la mujer. La exhibición permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre.

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San Patricio Plaza celebra la actividad infantil ¡Muévete Conmigo! por la lectura

Con el fin de fomentar el amor por los libros en la niñez temprana, la Biblioteca Infantil Lee Conmigo celebrará el evento benéfico ¡Muévete Conmigo! este sábado 17 de octubre, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en el Liberty Square de San Patricio Plaza, en Guaynabo. La jornada familiar incluirá sesiones de pilates, calentamientos guiados, lecturas de cuentos y la animación musical de la Fundación Atención Atención, todo a beneficio de la meta de recaudación de $25,000 para sostener los servicios gratuitos de la biblioteca.

La jornada familiar incluirá sesiones de pilates, calentamientos guiados, lecturas de cuentos y la animación musical de la Fundación Atención Atención ( Sumistrada / Ralcover Photos )

Continúan los talleres navideños gratuitos en el Paseo Lineal de Ciales

El Municipio de Ciales continúa con su jornada comunitaria de preparación festiva este sábado 17 de octubre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Paseo Lineal Juan A. Corretjer Montes. Los talleres son libres de costo y enseñan la confección de coronas, árboles, centros de mesa y adornos tradicionales de la época. Debido a que el cupo es limitado, se requiere reservar y solicitar la lista de materiales llamando al 787-553-3723.

Trujillo Alto convoca a la edición 36 del tradicional 5K del Arrecosta’o

Corredores y caminantes tienen una cita deportiva este domingo 18 de octubre desde las 6:30 a.m. con la trigésima sexta edición del emblemático 5K del Arrecosta’o en Trujillo Alto. La ruta saldrá desde la carretera PR-181 (área del correo) y finalizará en el Paseo del Bicentenario, repartiendo más de $14,000 en premios en metálico y un bono especial de $500 para nuevas marcas. El costo de inscripción es de $25 y el registro en línea está abierto hasta el 17 de octubre a las 8:00 p.m. a través de micarrerapr.com. Para más información, puede comunicarse al 787-761-0172, ext. 2740.

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La ruta saldrá desde la carretera PR-181 (área del correo) y finalizará en el Paseo del Bicentenario, repartiendo más de $14,000 en premios en metálico y un bono especial de $500 para nuevas marcas. ( Suministrada )

Taller de arte sensorial infantil “Glow in the Dark” en Arecibo

Para estimular la creatividad y apartar a los más pequeños del uso excesivo de pantallas, At Home Education Center ofrecerá este sábado 17 de octubre, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., un taller de pintura en canvas con efectos que brillan en la oscuridad (Glow in the Dark). La actividad sensorial, dirigida a niños desde los cinco años e inspirada en temas de amistad y familia de Lilo & Stitch, se llevará a cabo en la calle San Felipe #209 en el casco urbano de Arecibo. Los espacios son limitados y las familias interesadas pueden reservar vía WhatsApp al 787-942-8877.

Siembra masiva de árboles en Pozo Teodoro para el cierre de Rescate Costero

La iniciativa ambiental Rescate Costero, del programa Uno con el Ambiente de FirstBank, alcanzará la meta de 25,000 árboles nativos sembrados durante su evento cumbre este sábado 17 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en Pozo Teodoro, Isabela. La jornada de restauración ecológica reunirá a voluntarios y estudiantes —quienes podrán acreditar horas de contacto verde— para sembrar especies litorales que ayuden a mitigar la erosión y proteger las dunas. El registro previo libre de costo está disponible a través de unoconelambiente.com.

Wanda Malavé presenta la experiencia inmersiva “Sin pedir permiso: El Retreat”

Inspirada en su proceso de superación de la sobrecarga emocional y su diagnóstico de alopecia, la empresaria Wanda Malavé encabeza el espectáculo “Sin pedir permiso: El Retreat”, una jornada de bienestar que reunirá a 100 mujeres del jueves 15 al domingo 18 de octubre en la finca Siente y Vive, en Isabela. Presentado por la Fundación El Alma No Se Peina, el retiro contará con la participación especial de la animadora Sonya Cortés, quien compartirá sus aprendizajes de reconstrucción personal, junto a recursos como Melina León, Linette Torres, Mónika Candelaria, Bettina Mercado y profesionales de la salud. La experiencia de tres noches incluye hospedaje, charlas formativas, gastronomía y dinámicas de introspección. Para registros y detalles, las interesadas pueden comunicarse al 787-586-1954.